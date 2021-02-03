Choáng với bộ ảnh nhạy cảm dùng sách che ‘vùng cấm địa’ của Hải Tú, antifan lập tức gửi tin nhắn 'mách' tác giả quyển sách

Theo đó, bộ ảnh gây xôn xao của Hải Tú được dân mạng “lục lọi” cho thấy cô nàng đang diện độc chiếc áo ngắn màu trắng ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể và nước da trắng ngần. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người, đặc biệt là các antifan của Hải Tú “nổi trận lôi đình” chính là ở “đạo cụ” mà cô nàng sử dụng trong bộ ảnh. Đó chính là quyển sách rất nổi tiếng - “Nhà giả kim” - của tác giả Paulo Coelho, được Hải Tú dùng để che đậy trên vùng nhạy cảm của mình.

Hải Tú 'dùng sách che thân' phản cảm - Ảnh: Internet

Hàng loạt tranh luận nổ ra xung quanh những bức ảnh này. Đa số cho biết họ cảm thấy vô cùng phản cảm và khó hiểu với ý đồ cũng như concept của bộ ảnh. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra nhận xét việc dùng quyển sách là vật mang lại tri thức để che chỗ kín và trở thành đạo cụ trong một bộ ảnh hở bạo như vậy là khó lòng chấp nhận.