Choáng với bộ ảnh nhạy cảm dùng sách che ‘vùng cấm địa’ của Hải Tú, antifan lập tức gửi tin nhắn 'mách' tác giả quyển sách

Bộ ảnh Hải Tú dùng sách đặt trên bộ phận nhạy cảm được dân mạng “khai quật” khiến không ít người “nóng mặt” bởi độ táo bạo của nó. Mới đây, antifan của cô nàng đã soạn hẳn tin nhắn bằng tiếng Anh gửi tác giả quyển sách để "tố cáo".
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Theo đó, bộ ảnh gây xôn xao của Hải Tú được dân mạng “lục lọi” cho thấy cô nàng đang diện độc chiếc áo ngắn màu trắng ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể và nước da trắng ngần. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người, đặc biệt là các antifan của Hải Tú “nổi trận lôi đình” chính là ở “đạo cụ” mà cô nàng sử dụng trong bộ ảnh. Đó chính là quyển sách rất nổi tiếng - “Nhà giả kim” - của tác giả Paulo Coelho, được Hải Tú dùng để che đậy trên vùng nhạy cảm của mình.
Hàng loạt tranh luận nổ ra xung quanh những bức ảnh này. Đa số cho biết họ cảm thấy vô cùng phản cảm và khó hiểu với ý đồ cũng như concept của bộ ảnh. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra nhận xét việc dùng quyển sách là vật mang lại tri thức để che chỗ kín và trở thành đạo cụ trong một bộ ảnh hở bạo như vậy là khó lòng chấp nhận.
Đỉnh điểm, mới đây, antifan của Hải Tú đã soạn hẳn một đoạn tin nhắn bằng tiếng Anh để gửi cho tác giả quyển sách, nhà văn Paulo Coelho. Nội dung tin nhắn mong muốn tác giả biết “đứa con tinh thần” của mình bị dùng để làm đạo cụ chụp ảnh vô cùng phản cảm. Kèm theo đoạn tin nhắn, người này cũng gửi thêm bức hình gây tranh cãi. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc tác giả quyển sách có xem tin nhắn và đáp trả hay không. Nhưng sự việc cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Hải Tú tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, hiện đang làm diễn viên trực thuộc công ty giải trí của Sơn Tùng M-TP. Thời gian qua, cô nàng là tâm điểm của cộng đồng mạng, bị chỉ trích và lập nhóm anti với hàng trăm nghìn thành viên.
Hải Tú được cộng đồng mạng đặt biệt danh “trà xanh” – ám chỉ cô gái giả vờ ngây thơ, hiền lành nhưng đằng sau là tâm địa hiểm ác, khó lường. Nguyên nhân là do dân mạng cho rằng cô chính là người thứ ba xen vào chuyện tình của Sơn Tùng với Thiều Bảo Trâm. Mặc dù trước đó, nam ca sĩ Cơn mưa ngang qua chưa từng xác nhận hẹn hò với bất kì cô gái nào trong suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật.