Choáng ngợp với bộ Long bào ‘tiền tỷ’ Đàm Vĩnh Hưng sắm cho vai Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018

Thích thú với vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo quân Xuân Mậu Tuất 2018", Đàm Vĩnh Hưng không ngại chi số tiền khủng để đầu tư bộ Long bào hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Dù rất bận rộn với các dự án âm nhạc cuối năm nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian, tâm huyết để tập diễn xuất và đầu tư trang phục cho lần xuất hiện trong chương trình Táo quân Mậu Tuất 2018 sắp tới. Theo chia sẻ của “Ông hoàng nhạc Việt”, đây là bộ trang phục được anh chăm chút kỹ lưỡng từ mẫu thiết kế cho đến chất liệu, màu sắc. Vì mong muốn thổi một luồng gió mới cho Táo quân năm nay, Đàm Vĩnh Hưng đề nghị nhà thiết kế phải chọn vải màu bạc sang trọng thay vì màu vàng truyền thống như trước đây.

Long bào Ngọc Hoàng là bộ trang phục được đầu tư số tiền khủng nhất trong dàn Táo quân, sử dụng chất liệu gấm cao cấp, thêu 9 con rồng chia đều ở các vai áo, vạt áo, phần eo và trên mão. Đàm Vĩnh Hưng rất thích thú với vai diễn Ngọc Hoàng - Ảnh: Internet Chia sẻ trên Người Đưa Tin, nhà thiết kế của Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Anh Hưng đưa cho tôi yêu cầu, phải thực hiện một bộ long bào không được giống bất kỳ trang phục nào của các phiên bản Ngọc Hoàng trước đây. Tôi cùng anh Hưng và NTK Huỳnh Huấn thực hiện trong 1 tháng, cho ra 2 bản, 1 bản chính và 1 bản dự phòng. Tinh thần của thiết kế dựa trên chính con người của anh Hưng, đó là độc, lạ, khác biệt, vừa hiện đại và vừa hoành tráng. Đích thân anh Hưng cùng tôi phải đi qua 3 chợ Soái Kình Lâm, Đại Quang Minh và Bến Thành để tìm từng viên đá, từng sợi dây…”.

Có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng rất hào hứng với vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo quân “Giải cứu Ngọc Hoàng”. Thời gian gần đây, anh thường xuyên chia sẻ ảnh hậu trường tập luyện, đồng thời cập nhật rất chi tiết quá trình hoàn thiện bộ Long bào. Nam ca sĩ bỏ rất nhiều tâm huyết để tập diễn xuất, đầu tư phục trang - Ảnh: Internet Táo quân Mậu Tuất 2018 “Giải cứu Ngọc Hoàng” do đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm tổng đạo diễn, kết hợp cùng đạo diễn dàn dựng Nhất Trung (Trung Lùn) dự kiến sẽ phát sóng lúc 20h ngày 15-2 (đêm 30 Tết Nguyên đán) trên kênh THVL1. Với sự đầu tư công phu cùng sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Lý… Táo quân Mậu Tuất 2018 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem truyền hình. Cận cảnh bộ Long bào trị giá cả ‘tỷ đổng’ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet ‘Ông hoàng nhạc Việt’ hy vọng vai diễn này sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chí Trung: 'Tôi sẽ diễn Táo quân 2018 là lần cuối cùng' Thông tin Chí Trung sẽ tham gia Táo quân lần cuối cùng trước khi nói lời chia tay với chương trình khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nhưng đó là điều được anh khẳng định với PV Lao Động.

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