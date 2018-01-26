Choáng ngợp với bộ Long bào ‘tiền tỷ’ Đàm Vĩnh Hưng sắm cho vai Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018

Hậu trường 26/01/2018 15:24

Thích thú với vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo quân Xuân Mậu Tuất 2018", Đàm Vĩnh Hưng không ngại chi số tiền khủng để đầu tư bộ Long bào hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Dù rất bận rộn với các dự án âm nhạc cuối năm nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian, tâm huyết để tập diễn xuất và đầu tư trang phục cho lần xuất hiện trong chương trình Táo quân Mậu Tuất 2018 sắp tới.

Theo chia sẻ của “Ông hoàng nhạc Việt”, đây là bộ trang phục được anh chăm chút kỹ lưỡng từ mẫu thiết kế cho đến chất liệu, màu sắc. Vì mong muốn thổi một luồng gió mới cho Táo quân năm nay, Đàm Vĩnh Hưng đề nghị nhà thiết kế phải chọn vải màu bạc sang trọng thay vì màu vàng truyền thống như trước đây.

Long bào Ngọc Hoàng là bộ trang phục được đầu tư số tiền khủng nhất trong dàn Táo quân, sử dụng chất liệu gấm cao cấp, thêu 9 con rồng chia đều ở các vai áo, vạt áo, phần eo và trên mão.

Choáng ngợp với bộ Long bào ‘tiền tỷ’ Đàm Vĩnh Hưng sắm cho vai Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018 - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng rất thích thú với vai diễn Ngọc Hoàng - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Người Đưa Tin, nhà thiết kế của Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Anh Hưng đưa cho tôi yêu cầu, phải thực hiện một bộ long bào không được giống bất kỳ trang phục nào của các phiên bản Ngọc Hoàng trước đây. Tôi cùng anh Hưng và NTK Huỳnh Huấn thực hiện trong 1 tháng, cho ra 2 bản, 1 bản chính và 1 bản dự phòng. Tinh thần của thiết kế dựa trên chính con người của anh Hưng, đó là độc, lạ, khác biệt, vừa hiện đại và vừa hoành tráng. Đích thân anh Hưng cùng tôi phải đi qua 3 chợ Soái Kình Lâm, Đại Quang Minh và Bến Thành để tìm từng viên đá, từng sợi dây…”.

Có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng rất hào hứng với vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo quân “Giải cứu Ngọc Hoàng”. Thời gian gần đây, anh thường xuyên chia sẻ ảnh hậu trường tập luyện, đồng thời cập nhật rất chi tiết quá trình hoàn thiện bộ Long bào.

Choáng ngợp với bộ Long bào ‘tiền tỷ’ Đàm Vĩnh Hưng sắm cho vai Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018 - Ảnh 2
Nam ca sĩ bỏ rất nhiều tâm huyết để tập diễn xuất, đầu tư phục trang - Ảnh: Internet

Táo quân Mậu Tuất 2018 “Giải cứu Ngọc Hoàng” do đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm tổng đạo diễn, kết hợp cùng đạo diễn dàn dựng Nhất Trung (Trung Lùn) dự kiến sẽ phát sóng lúc 20h ngày 15-2 (đêm 30 Tết Nguyên đán) trên kênh THVL1.

Với sự đầu tư công phu cùng sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Lý… Táo quân Mậu Tuất 2018 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem truyền hình.

Choáng ngợp với bộ Long bào ‘tiền tỷ’ Đàm Vĩnh Hưng sắm cho vai Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018 - Ảnh 3
Cận cảnh bộ Long bào trị giá cả ‘tỷ đổng’ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với bộ Long bào ‘tiền tỷ’ Đàm Vĩnh Hưng sắm cho vai Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018 - Ảnh 4
‘Ông hoàng nhạc Việt’ hy vọng vai diễn này sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Chí Trung: 'Tôi sẽ diễn Táo quân 2018 là lần cuối cùng'

Nghệ sĩ Chí Trung: 'Tôi sẽ diễn Táo quân 2018 là lần cuối cùng'

Thông tin Chí Trung sẽ tham gia Táo quân lần cuối cùng trước khi nói lời chia tay với chương trình khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nhưng đó là điều được anh khẳng định với PV Lao Động.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng đóng vai Ngọc Hoàng Đàm Vĩnh Hưng tham gia Táo quân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42