Chờ mòn mỏi, cuối cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cũng lên tiếng vụ hiệp sĩ đường phố: 'Tôi mong giải tán'

Sau nhiều ngày trông ngóng, cư dân mạng đã nhận được phản hồi của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam về vụ các hiệp sĩ đường phố gặp nạn.
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Từ sau khi mạnh tay chi 240 triệu đồng ủng hộ tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam được nhiều người yêu mến và xem như một biểu tượng từ thiện trong năm. Mới đây, khi vụ việc các hiệp sĩ đường phố Sài Gòn bị hai thanh niên trong băng trộm xem SH đâm tử vong và trọng thương, nhiều người ngóng đợi chồng Hoa khôi Thu Hương sẽ ra tay giúp đỡ thân nhân người bị nạn thêm lần nữa.
Tuy nhiên, trong khi khá đông sao Việt đã quyên góp tiền ủng hộ thì doanh nhân Nguyễn Hoài Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Mới đây, anh bất ngờ chia sẻ quan điểm cá nhân về mô hình hiệp sĩ tự phát ở Sài Gòn. Cũng giống nhiều người khác, nam doanh nhân Hoài Nam bày tỏ sự xót xa trước sự hy sinh quả cảm của những hiệp sĩ đường phố.
Tuy nhiên, anh không đồng tình với cách hành động liều lĩnh, tay không bắt cướp của những thành viên trong nhóm hiệp sĩ này. Thậm chí, chồng Hoa khôi Thu Hương còn gay gắt phản đối mô hình hiệp sĩ ở Sài Gòn và mong chờ chính quyền giải tán.
"Tôi tha thiết mong giải tán hiệp sĩ tay không tấc sắt... Tôi mong có 141 thay hiệp sĩ. Tôi mong công an tại thực địa, địa bàn nhiều hơn bàn giấy... và mong tất cả chúng ta là hiệp sĩ của chất xám.
Những tên giết người hôm qua là 'đầu trộm' , nhưng sự xuất hiện của hiệp sĩ, chúng đã biến thành 'đuôi cướp' tàn bạo. Hãy nghĩ về vấn đề này. Có thể tôi bị ném đá, nhưng không thể im lặng mãi", doanh nhân Nguyễn Hoài Nam bày tỏ quan điểm.