Chờ mòn mỏi, cuối cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cũng lên tiếng vụ hiệp sĩ đường phố: 'Tôi mong giải tán'

Từ sau khi mạnh tay chi 240 triệu đồng ủng hộ tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam được nhiều người yêu mến và xem như một biểu tượng từ thiện trong năm. Mới đây, khi vụ việc các hiệp sĩ đường phố Sài Gòn bị hai thanh niên trong băng trộm xem SH đâm tử vong và trọng thương, nhiều người ngóng đợi chồng Hoa khôi Thu Hương sẽ ra tay giúp đỡ thân nhân người bị nạn thêm lần nữa.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam mong các hiệp sĩ hành động bằng 'chất xám', thay vì tay không bắt giặc để rồi rước họa vào thân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong khi khá đông sao Việt đã quyên góp tiền ủng hộ thì doanh nhân Nguyễn Hoài Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Mới đây, anh bất ngờ chia sẻ quan điểm cá nhân về mô hình hiệp sĩ tự phát ở Sài Gòn. Cũng giống nhiều người khác, nam doanh nhân Hoài Nam bày tỏ sự xót xa trước sự hy sinh quả cảm của những hiệp sĩ đường phố.