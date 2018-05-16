Chiều qua (15/5) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi thăm hỏi và trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ quận Củ Chi) tại Bệnh viện Thống Nhất. Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư thành đoàn TP.HCM đã thay mặt Đoàn đến tuyên dương, trao tặng bằng khen và huy hiệu cho hai hiệp sĩ tuổi đời còn rất trẻ này.

Huy bị thương nặng vùng ngực phải. Quý bị đối tượng đâm từ phía sau gây tổn thương ngực phải, tay, lưng trái. Khi thấy đồng đội mất quá nhiều máu, Huy cố sức gắng gượng chở bạn đến bệnh viện.

Khi cùng đồng đội bắt hai đối tượng trộm xe Honda SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, Quận 3), cả Huy và Quý đều bị nhóm trộm chống trả quyết liệt bằng hung khí nguy hiểm.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Huy cho biết: “Thấy Quý máu ra rất nhiều, bằng mọi sự cố gắng em phải ráng cứu sống Quý cho bằng được. Dù đau em vẫn ráng cứu bạn, chứ không thể để thành viên nào mất. Em chạy khoảng 10 phút thì đến bệnh viện. Vừa tới thì Quý choáng, ngất xỉu luôn”.

Huy đã cố gắng nén cơn đau để đưa đồng đội kịp thời đến bệnh viện - Ảnh: Hồng Ngân

“Khi chở Quý đi, em vẫn chưa biết anh Thôi và anh Nam đã mất. Một lúc sau, các đồng đội của em và mọi người thông báo, em không biết nói như thế nào nữa!” ­­– hiệp sĩ Huy thở dài đau xót khi nhắc đến hai người đồng đội đã hy sinh.

Vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê cùng đội hiệp sĩ

Hiện tại, sức khỏe của Huy và Quý đã dần bình phục. Hai hiệp sĩ đã có thể trò chuyện tỉnh táo khi tiếp xúc các đoàn đến thăm.

Nằm trên giường bệnh, Quý bình tĩnh kể lại sự việc: “Bọn trộm quá manh động khi tấn công còn bên em không có vũ khí nên thương tích đã xảy ra, cũng không ngờ em bị chúng từ phía sau đâm tới. Nhưng bọn em không sợ. Sức khỏe em đã ổn định nhưng tay vẫn tê. Mới bị đâm em vẫn còn nhận thức, sau mất máu nhiều quá nên bị choáng. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Được bạn chở đến bệnh viện kịp thời, Quý đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Hồng Ngân

Huy, Quý là bạn thân và đều là những sinh viên đại học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Hai hiệp sĩ 9x đều có niềm đam mê cùng cả đội đi bắt trộm, cướp trong thành phố.

Huy cho biết, cách đây 3 năm, anh đã tham gia đội hình các hiệp sĩ bắt cướp khi còn là sinh viên năm nhất Đại học Công nghiệp 4 TP.HCM. Anh biết nhóm hiệp sĩ của chú Trần Văn Hoàng qua một số trang thông tin, báo chí nên đã xin tham gia.

“Xuất phát từ sự bức xúc của em với tình hình tội phạm nên em muốn đóng góp một phần công sức nhỏ của mình để bảo vệ xã hội tốt hơn. Đối với em, đây không phải là một cái nghề. Bắt cướp không phải là nghề ai cũng làm được. Đó chỉ là niềm đam mê và đóng góp cho xã hội nên em muốn nếu có sức khỏe, thời gian và điều kiện tốt hơn nữa, chắc chắn em sẽ tiếp tục tham gia, nhân rộng mô hình và cần sự hỗ trợ của người dân”.

Quý cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê bắt trộm cướp cùng đội hiệp sĩ - Ảnh: Hồng Ngân

Khi thấy con mình bị nạn, người nhà đã không khỏi lo lắng, ngày đêm túc trực tại bệnh viện. Hiểu được niềm đam mê của con, gia đình vẫn ủng hộ nếu các anh vẫn có nguyện vọng gắn bó với hoạt động này.

“Đâu ai muốn con mình làm việc nghĩa mà thương tích nghiêm trọng đâu. Cha mẹ lo lắng cho em nhiều lắm. Nhưng khi khỏe lại em vẫn tiếp tục công việc này” – Quý tâm sự.