Đó là phát biểu của Thiếu tướng Phan An Minh trong buổi họp báo sáng nay về vụ hai hiệp sĩ bị sát hại khi bắt nhóm thanh niên trộm xe SH. Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh việc hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương để bù đắp phần nào tổn thất to lớn.