Vụ hai hiệp sĩ bị đâm khi bắt nhóm trộm xe SH: 'Tôn vinh là cần thiết nhưng trách nhiệm với người còn sống là quan trọng hơn'

Xã hội 15/05/2018 16:22

Đó là phát biểu của Thiếu tướng Phan An Minh trong buổi họp báo sáng nay về vụ hai hiệp sĩ bị sát hại khi bắt nhóm thanh niên trộm xe SH. Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh việc hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương để bù đắp phần nào tổn thất to lớn.

Tại buổi họp báo sáng nay (15/5) của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã làm rõ các vấn đề xoay quanh vụ án hai hiệp sĩ thiệt mạng trong quá trình bắt nhóm trộm xe SH. Trong đó, vấn đề công nhận liệt sỹ của hai hiệp sĩ và hỗ trợ các gia đình nạn nhân cũng được nhắc đến. 

Vụ hai hiệp sĩ bị đâm khi bắt nhóm trộm xe SH: 'Tôn vinh là cần thiết nhưng trách nhiệm với người còn sống là quan trọng hơn' - Ảnh 1
Thiếu tướng Phan Anh Minh đã làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có việc công nhận liệt sỹ và hỗ trợ gia đình các nạn nhân sau vụ án - Ảnh: Hồng Ngân

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết hậu quả của vụ án vô cùng to lớn, đã gây ra đau thương, mất mát đối với các gia đình nạn nhân. Hậu quả 2 hiệp sĩ bị sát hại và những người khác bị thương gây phẫn uất và day dứt với công an, với lãnh đạo và người dân thành phố. Quan điểm của các cơ quan công an coi vụ việc là trách nhiệm cần phải giải quyết để những người đã hy sinh, các gia đình mất mát yên lòng.

Phần khen thưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố dành cho các chiến sĩ, Công an thành phố sẽ giao lại cho Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV 28) để chăm lo cho các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương.

Vụ hai hiệp sĩ bị đâm khi bắt nhóm trộm xe SH: 'Tôn vinh là cần thiết nhưng trách nhiệm với người còn sống là quan trọng hơn' - Ảnh 2
Toàn bộ nội dung liên quan đến sự việc hai hiệp sĩ bị sát hại đã được thông tin trong cuộc họp báo - Ảnh: Hồng Ngân

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ công an, Công an thành phố sẽ tập hợp hồ sơ để đề nghị phong liệt sĩ cho hai hiệp sĩ đã hy sinh đồng thời có khen thưởng xứng đáng cho nhóm hiệp sĩ.

Thẩm quyền công nhận liệt sỹ thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Công an thành phố sẽ hỗ trợ trong việc hoàn tất hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ.

Trong cuộc họp, đồng chí Phó giám đốc Công an thành phố cũng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tôn vinh là cần thiết nhưng trách nhiệm với người còn sống là quan trọng hơn”.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho 2 hiệp sĩ đã mất và viện phí cho các nạn nhân bị thương. Đồng thời, cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét hoàn cảnh gia đình, con chưa thành niên, người già của các gia đình hiệp sĩ trong vụ việc vừa qua để hỗ trợ kịp thời.

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