Chiêm ngưỡng biệt thự vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy mới tậu, ai cũng xuýt xoa vì độ 'khủng'

Khoe biệt thự mới, vợ chồng diễn viên Kha Ly và Thanh Duy nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trước đó, cặp đôi còn tiết lộ về kế hoạch có con trong năm nay.

Kha Ly và Thanh Duy là một trong những cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm êm của vợ chồng nghệ sĩ sau thời gian chung sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ thấu hiểu nhau trong cuộc sống, đôi "trai tài gái sắc" còn hỗ trợ đối phương hết mình trong công việc, cùng thăng hoa với đam mê nghệ thuật.

Sau hơn 3 năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu - Ảnh: FB

Cả hai lên kế hoạch sinh con trong năm 2020. Tậu nhà mới là bước chuẩn bị của hai vợ chồng để đón em bé - Ảnh: FB

Mới đây diễn viên Kha Ly hào hứng khoe vợ chồng cô vừa tậu được căn biệt thự mới. Dù chỉ đăng tải ảnh mô phỏng thiết kế bên ngoài ngôi nhà, nhưng có thể nhận ra cơ ngơi mới của vợ chồng nghệ sĩ vô cùng hoành tráng và bề thế.

Ngôi nhà 'siêu to khổng lồ' của vợ chồng diễn viên vừa tậu - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Á hậu Trịnh Kim Chi chia vui với đàn em: "Chúc mừng hai em nà... giỏi lắm". Vy Oanh bày tỏ: "Chúc mừng bạn yêu sau bao cố gắng". Nguyệt Ánh nhắn đến bạn thân: "Chúc mừng vợ chồng nha. Nhớ mời Nanda qua tân gia nha"...

Cặp đôi đồng hành và hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống - Ảnh: FB

Trước đó, Kha Ly từng chia sẻ cô mắc căn bệnh tuyến giáp nên chưa thể có con. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của cô đã ổn định và sẵn sàng sinh em bé. Nữ diễn viên cho biết cô và ông xã Thanh Duy dự định sẽ có một "chú chuột con" trong năm 2020 nhưng còn chờ duyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chiem-nguong-biet-thu-vo-chong-kha-ly-thanh-duy-moi-tau-ai-cung-xuyt-xoa-vi-do-khung-350292.html