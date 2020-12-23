Trước phản ứng tiêu cực từ dư luận, Trương Bảo Như lập tức lên tiếng phản pháo và nhận được sự đồng tình của nhiều đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Trương Bảo Như phẫn nộ đăng đàn đáp trả khi bị chỉ trích vì chuyện không đâu. Cụ thể, mọi chuyện bắt nguồn từ 2 ngàn tiền mua hành. Theo lời kể, với số tiền này bình thường cô sẽ mua được khá nhiều hành, thậm chí được tặng không. Thế nhưng lần này, cô chỉ mua được 2 cọng hành. Ngoài chuyện mắc rẻ, điều nữ diễn viên không vui là thái độ của người bán.

Những tưởng sẽ được cảm thông khi kể lại câu chuyện trên trang cá nhân, nào ngờ cô nhận về vô số phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Trương Bảo Như đáp trả cực gắt khi bị chỉ trích vì chuyện không đâu - Ảnh: FB

Bất ngờ bị chỉ trích vì lý do lãng xẹt, Trương Bảo Như bức xúc lên tiếng: "Ủa, cho em hỏi, em thắc mắc vụ em mua hành mắc rẻ có liên quan gì tới nhân phẩm của em không mấy chị ơi? Gì mà mấy chị mấy em vô bình luận gắt quá vậy?

Gì mà không có tình người? Gì mà ngưỡng mộ em từ vụ em chăm sóc Mai Phương mà không ngờ em không có tình người, không biết nhìn xa? So đo 2 ngàn hành với đi ăn mấy triệu không tiếc?

Ủa, cái gì vậy? Cho em thở với mấy chị, mấy chị là ai trong cuộc đời của em vậy, có đóng góp gì cho đời sống tinh thần, vật chất của em không?

Làm ơn, em đăng gì kệ em đi nha! Mấy chị không thích thì block em đi, chứ đừng vào trang cá nhân dạy đời em. Mấy chị khó tính quá, em không hợp nết với mấy chị được. Nết em nó kỳ thị mấy người như mấy chị lắm".

Trương Bảo Như từng được mọi người yêu mến khi chăm sóc cố diễn viên Mai Phương những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Ngay dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp bức xúc thay cho Trương Bảo Như. Ốc Thanh Vân thẳng thắn khuyên bạn thân block những người kém duyên. Diễn viên Ái Châu bày tỏ: "Hôm qua em đợi chị comment em mới vô nói phụ. Dô diên hết sức nói".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-vi-2-ngan-dong-mua-hanh-truong-bao-nhu-phan-no-khi-bi-mang-khong-co-tinh-nguoi-391172.html