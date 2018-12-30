Chi tiết hé lộ mối quan hệ thật sự giữa vợ chồng Lam Trường sau nghi án rạn nứt

Hậu trường 30/12/2018 09:03

Lam Trường và Yến Phương tích cực chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội hòng đập tan nghi vấn rạn nứt suốt thời gian qua.

Thời gian qua, gia đình Lam Trường dính nghi án rạn nứt khiến nhiều fan đứng ngồi không yên. Mọi chuyện bắt đầu khi Yến Phương đăng tải những dòng trạng thái buồn bã, trong khi đó giọng ca Tình thôi xót xa không có động thái like hay để lại bình luận động viên bà xã.

Tuy nhiên, mới đây vợ chồng Lam Trường đã bắt đầu chia sẻ ảnh hạnh phúc hòng xóa tan tin đồn cãi vã. Trên trang cá nhân, Yến Phương cũng xóa bỏ những dòng trạng thái cũ và thay vào đó là những status vui tươi, đồng thời tag tên Lam Trường vào bài viết. Bên cạnh đó, ông bố tuổi 44 cũng đã chia sẻ ảnh vợ con sau thời gian im hơi lặng tiếng. Tuy không giải thích về những chuyện đã xảy ra nhưng Lam Trường vui vẻ hé lộ khoảnh khắc hai mẹ con trang hoàng nhà cửa cho dịp Giáng sinh và năm mới. Chi tiết này chứng minh gia đình nhỏ của họ vẫn đang hạnh phúc chứ không hề có chuyện căng thẳng như đồn đoán của cư dân mạng.

Chi tiết hé lộ mối quan hệ thật sự giữa vợ chồng Lam Trường sau nghi án rạn nứt - Ảnh 1
Lam Trường đăng ảnh vợ con giữa tin đồn hôn nhân trục trặc - Ảnh: FBNV
Chi tiết hé lộ mối quan hệ thật sự giữa vợ chồng Lam Trường sau nghi án rạn nứt - Ảnh 2
Chi tiết hé lộ mối quan hệ thật sự giữa vợ chồng Lam Trường sau nghi án rạn nứt - Ảnh 3
Có thể thấy, Lam Trường rất trân trọng khoảnh khắc sum vầy bên vợ con - Ảnh: FBNV
Chi tiết hé lộ mối quan hệ thật sự giữa vợ chồng Lam Trường sau nghi án rạn nứt - Ảnh 4
Yến Phương cũng chia sẻ ảnh gia đình chơi vui vẻ và tag thẳng tên ông xã - Ảnh: FBNV
Chi tiết hé lộ mối quan hệ thật sự giữa vợ chồng Lam Trường sau nghi án rạn nứt - Ảnh 5
Con gái Lam Trường càng lớn càng xinh xắn và giống bố như đúc - Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, Lam Trường kết hôn cùng người vợ có nhan sắc như hotgirl cách đây 4 năm. Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng cặp vợ chồng đồng điệu trong suy nghĩ và hợp nhau về mọi điều trong cuộc sống. Họ đã có một con gái xinh xắn sở hữu vẻ ngoài giống ba như đúc. Mặc dù đặc thù công việc của Lam Trường hay phải di chuyển xa hoặc vắng mặt đêm hôm nhưng Yến Phương vẫn thông cảm và hết lòng vun vén gia đình. 

Lam Trường đăng ảnh vợ và con giữa tin đồn chia tay Yến Phương

Lam Trường đăng ảnh vợ và con giữa tin đồn chia tay Yến Phương

Nam ca sĩ Lam Trường cho biết từ khi có con vợ chồng anh ngày càng bận rộn hơn với công việc.

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