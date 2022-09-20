Chi Pu bị VTV 'điểm mặt' làm MV 'rác' ngay trên sóng truyền hình, động thái cứng rắn của nhà đài gây chú ý

Trong MV, Chi Pu mặc đồ gợi cảm với trang phục nhiều đường cắt xẻ. Tuy nhiên ngôn từ ca khúc sáo rỗng, chứa nhiều từ nhạy cảm như: "ăn tươi nuốt sống", "đồ ăn phải ngon thì anh mới thèm", "cho tươi và ngon cả ngày thêm rượu mơ là anh chết ngay". Đặc biệt việc cụm từ “sashimi kimochi” lặp đi lặp lại khiến khán giả tưởng như đang xem quảng cáo cho nhà hàng Nhật và nữ ca sĩ cũng không phát âm đúng khiến người nghe khó chịu.

Cách đây không lâu, Chi Pu đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Sashimi. Tuy nhiên, ngay sau đó, MV này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Đa phần cho đây là một một video ca nhạc phản cảm, với ca từ dung tục, sáo rỗng và gây ảnh hưởng xấu đến tư duy của giới trẻ. Nhưng đáng nói là chỉ sau 5 ngày ra mắt, video này đã có tới gần 2 triệu lượt xem - 1 con số nhiều ca sĩ, nghệ sĩ phải mơ ước.

Mới đây, VTV trong chương trình Góc Nhìn Văn Hóa với chủ đề: "Xóa bỏ ca khúc phản cảm, dung tục: Quyền lực trong tay khán giả" đã nhắc đến Chi Pu như một ví dụ.

Theo đó, biên tập viên của chương trình đưa ra luận điểm: "Cô gái này lần nào tung ra sản phẩm âm nhạc cũng gây bão dư luận nhưng đáng tiếc không phải khen mà là những bình luận tiêu cực.

Nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc đã nhận định đây là một video ca nhạc gợi dục, phản cảm với ca từ dung tục, sáo rỗng. Không ít nhạc sĩ đã phải thốt lên: "Đây là rác".

Cuối chương trình, biên tập viên cũng cho biết: "Âm nhạc là sáng tạo, có thể có những lối đi riêng trong thủ pháp nghệ thuật, phong cách, trào lưu nhưng sẽ không ai dung túng cho những sản phẩm đi ngược lại với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội được gắn mác sáng tạo. Công chúng cũng đang nắm trong tay quyền lực mềm, đó là tẩy chay".

Cũng trong bản tin, MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu vì cổ xúy tự tử hay rapper Chị Cả bị phạt 35 triệu đồng vì sáng tác "trái thuần phong mỹ tục" cũng được nhắc lại.

Đây không phải là lần đầu Chi Pu bị nhắc tên trên sóng VTV nhưng có lẽ đây chính là lần cô bị Đài Truyền hình Việt Nam chỉ trích nặng nề nhất. Có lẽ lần này, nữ ca sĩ cần nghiêm túc nhìn nhận lại thẩm mĩ âm nhạc của mình.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyến là người sáng tác ca khúc cũng đã phản bác: "Ý nghĩa bài này chỉ đơn giản là hành trình trải nghiệm ẩm thực của một thực khách đi ăn sushi/ sashimi thông qua lời kể của nữ chủ quán - là cô Chi. Nói nôm na đây là một bài hát 'tả thực' chứ không có ý nghĩa đạo lý gì sâu xa. Anh nghĩ âm nhạc muôn màu muôn vẻ, có bài ý nghĩa, nhiều bài học và cảm xúc nhưng cũng có bài đơn thuần là để giải trí và nghe thấy vui tai vào những lúc muốn giải tỏa căng thẳng".

Tuy nhiên lời giải thích này không thể khiến khán giả bỏ qua. Nhiều bình luận yêu cầu xóa bỏ những ca khúc phản cảm như của Chi Pu để làm sạch văn hóa mạng.