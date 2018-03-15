'Chí Phèo' Bùi Công Nam nói về vấn đề quấy rối tình dục trong showbiz: 'Tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó'

Hậu trường 15/03/2018 16:33

"Tôi nghĩ tùy vào mỗi người sẽ có những cách và hướng đi riêng cho mình. Tôi không chọn hướng đó", đó là câu trả lời của Bùi Công Nam khi được hỏi về vấn đề đổi tình lấy danh tiếng trong showbiz Việt.

Bùi Công Nam là cái tên không còn xa lạ với khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ. Giọng ca Chí Phèo nổi lên như một hiện tượng từ chương trình Sing my song 2017. Có thể nói, đây là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của chàng ca sĩ trẻ, giúp anh đến gần hơn với công chúng.

Sau một năm miệt mài theo đuổi đam mê âm nhạc, mới đây Bùi Công Nam đã có cuộc trao đổi với Phụ nữ & Gia đình về khó khăn và những gì mình đã làm được trong một năm qua.

'Chí Phèo' Bùi Công Nam nói về vấn đề quấy rối tình dục trong showbiz: 'Tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó' - Ảnh 1
Bùi Công Nam vẫn miệt mài theo đuổi đam mê của mình - Ảnh: NVCC

Được biết Nam từng theo theo học ngành điện tử, vậy bạn nuôi dưỡng đam mê như thế nào?

Thời gian theo học điện tử, cuộc sống của tôi cũng giống như bao bạn sinh viên khác. Năm đầu tiên việc học chiếm khá nhiều thời gian nên tôi chủ yếu nuôi dưỡng đam mê bằng cách tham gia hoạt động văn nghệ và các cuộc thi âm nhạc trong trường. Những năm tiếp theo tôi cùng các bạn có chung đam mê trong trường lập nhóm nhạc đi hát acoustic ở các quán cà phê. Từ đó, mình đã tiếp xúc và được rèn luyện khả năng ca hát nhiều hơn.

Quyết định theo con đường này, ba mẹ bạn có ủng hộ?

Ban đầu thì ba mẹ không ủng hộ lắm. Nhưng dần tôi chai mặt và vì mê quá nên ba mẹ cũng trở nên bình thường. Đến bây giờ thì ba mẹ đã ủng hộ tôi đi con đường này vì thấy con trai có khả năng.

Sau chương trình Sing my song 2017, Nam thấy mình được và mất gì? Bạn có hài lòng về kết quả bản thân đã làm được?

Tôi thấy mình chẳng mất gì cả, chỉ toàn được thôi. Được khán giả bắt đầu biết đến tên Bùi Công Nam, biết đến những bài hát của mình. Đươc học hỏi, gặp nhiều người giỏi... Tôi hài lòng với kết quả đã đạt được, vì mình đã làm tốt những điều mà mình không nghĩ là sẽ làm được.

'Chí Phèo' Bùi Công Nam nói về vấn đề quấy rối tình dục trong showbiz: 'Tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó' - Ảnh 2
Chàng ca sĩ trẻ hài lòng với những gì mình đã làm được trong năm vừa qua - Ảnh: NVCC

Sau hit “Chí Phèo”, Nam có thêm “Tự giác đi”, bạn có nghĩ mình đã đi hơi chậm so với sự mong đợi của khán giả không?

Tôi vẫn có cảm thấy điều đó, thế nhưng tôi vẫn nghĩ chậm mà chắc. Vì mục tiêu của tôi và ekip đặt ra là nếu đã ra sản phẩm thì phải ra chất lượng. Thế nên việc cho ra sản phẩm chất lượng cần phải cần thời gian nhất định để nó thật hoàn thiện.

Hiện tại Nam đã được nhiều người biết đến hơn, vậy Nam có còn lo lắng hay băn khoăn về tương lai của mình? Bạn nghĩ thế nào về vị trí hiện tại của mình trong lòng khán giả?

Tôi cũng có chút băn khoăn, vì thật sự mình đang còn là tên tuổi khá mới trong showbiz Việt. Tôi cần có nhiều thời gian để khẳng định mình hơn nữa, để khán giả biết đến mình nhiều hơn nữa thì mới có thể đứng vững trong môi trường showbiz khá là khắc nghiệt này.

Có bao giờ Nam bị rơi vào tình huống nghi “đạo ý tưởng hay đạo nhạc”?

Tôi chưa gặp nhưng tôi không chắc là sẽ không gặp. Vì nhiều khi viết một bài hát xong tôi cũng không biết là nghe nó cũng giống bài nào rồi không. Chỉ có cách tung ra thì khán giả sẽ chỉ cho mình biết là giống bài nào, bản thân tôi muốn học hỏi hơn là sao chép.

Chi phí sinh hoạt ở TP. HCM khá đắt đỏ, chưa kể Nam phải trang trải nhiều thứ từ ăn ở đến trang phục biểu diễn, thu nhập của bạn liệu có đáp ứng đủ?

Tôi đã đầu quân vào công ty âm nhạc và mọi sinh hoạt, đồ đạc đi diễn thì công ty hỗ trợ nên tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Tôi chỉ tập trung sáng tác, hát thật hay thôi, à phải thật đẹp nữa (cười).

'Chí Phèo' Bùi Công Nam nói về vấn đề quấy rối tình dục trong showbiz: 'Tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó' - Ảnh 3

Trong giới giải trí chuyện gạ tình hay đổi tình lấy danh không còn xa lạ, Nam nghĩ sao về chuyện này?

Tôi nghĩ tùy vào mỗi người sẽ có những cách và hướng đi riêng cho mình. Tôi không chọn hướng đó. Tôi cũng xem đó là một điều khá tệ và không đẹp chút nào.

Hiện tại, Nam có hơi im hơi lặng tiếng, khi nào bạn có kế hoạch trở lại?

Hiện tại thì tôi và ekip đang tập trung chuẩn bị cho những kế hoạch, những sản phẩm sắp tới, hi vọng khán giả sẽ bất ngờ và đón nhận nồng nhiệt.

Cảm ơn Nam vì những chia sẻ chân thành vừa rồi!

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