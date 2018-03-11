Ca sĩ Pha Lê nói về chuyện nghệ sĩ đi khách: ‘Họ chỉ bán vốn tự có, làm cho người khác sung sướng’

Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, vậy xuất phát điểm âm nhạc của bạn là từ đâu?

Sau nhiều ồn ào trong quá khứ, hiện tại ca sĩ Pha Lê đã trưởng thành và gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp ca hát của mình. Trong cuộc trò chuyện mới đây với Phụ Nữ và Gia Đình, giọng ca Giấc mơ đánh mất đã có những chia sẻ chân thành và thú vị về những khó khăn cũng như cạm bẫy trong suốt nhiều năm theo đuổi đam mê của mình.

Khi quyết định theo nghề, Pha Lê có bị ba mẹ phản đối? Và bạn đã thuyết phục như thế nào?

Ngay từ bé tôi đã có đam mê về ca hát, cái này đúng nghĩa là “cha mẹ sinh con trời sinh tính” bởi cả dòng họ chẳng có ai làm ca sĩ. Không biết sao nhưng nghe mẹ kể lại rằng, đêm đang ngủ bỗng thấy tôi bật dậy đứng trước gương cầm lược nghêu ngao hát với nhảy. Phải công nhận, ngày xưa tôi rất thích nhảy nhưng khi lớn lên và làm ca sĩ bản thân lại chẳng chịu nhảy.

Truyền thống của gia đình Lê là ngành giáo dục, ba mẹ, ông bà là giáo viên. Bản thân cũng đi học sư phạm ngoại ngữ và có nửa năm đi dạy học tại Trường chuyên Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, dường như máu nghệ sĩ cứ đeo bám nên khi làm nghề gì cũng không cảm thấy vui dù có tiền. Ngày tôi quyết tâm vào TP.HCM lập nghiệp không có ai ủng hộ, nhưng bản tính ngang bướng, ngăn cũng phải đi, cho tới giờ có được thành công mới dám ngẩng mặt lên nói: "May vì ngày đó quyết định đúng".

Bạn nghĩ sao khi một số người nghĩ rằng mình là "ca sĩ lắm chiêu và nhiều tai tiếng"?

Những gì người ta “nghĩ” hay người ta “đồn” đã không còn quan trọng với tôi từ lâu. Kì thật là Lê đã phát triển và tồn tại một cách đàng hoàng và chính thống nên bản thân chẳng sợ những cái người ta bàn về mình nữa.

Nữ ca sĩ sinh năm 1987 được nhiều bạn trẻ yêu mến sau chương trình Sao mai điểm hẹn năm 2010 - Ảnh: NVCC

Trước quá nhiều ồn ào xung quanh, bạn có nghĩ mình đã quá nóng tính và cần kiềm chế hơn trước những lời nói không hay của cư dân mạng?

Phải nói là dư luận đã dạy Lê lớn lên cực nhiều. Đòn roi của cuộc sống là bài học lớn nhất để Lê tiếp tục làm việc và phát triển. Ngày xưa tôi nóng lắm, cả tuổi trẻ chỉ để đi "xù lông" gây nhau với cộng đồng mạng.

Nhưng bây giờ thì xin lỗi là bom có nổ thì tôi vẫn dửng dưng. Kinh nghiệm cho thấy anh hùng bàn phím chỉ có tác dụng với những kẻ yếu bóng vía, việc của mình là sống vui vẻ tận hưởng cuộc sống thì “bọn chúng” ngoài kia mới phải điên đầu vì mình.

Có bao giờ bạn cảm thấy quá khó khăn, chán nản và hối hận về quyết định của mình?

Cuộc đời của ai cũng vậy, chưa bao giờ là màu hồng hết, nếu cái gì cũng dễ dàng, dễ sống thì động lực đâu để con người phấn đấu nữa. Mỗi người ai cũng có những giai đoạn không thể tránh khỏi sự chán nản thậm chí muốn buông xuôi hết nhưng dần dà người ta sẽ lớn lên và học cách chiến đấu với số phận. Thật may vì những quyết định trong quá khứ của Lê đã mang lại kết quả tốt đẹp nếu không chắc cũng ân hận lắm.

Được biết Pha Lê vừa bị nhắn tin mời đi khách? Vậy bạn nghĩ sao về tình trạng bị quấy rối tình dục, phải chấp nhận tủi nhục để lấy danh vọng và tiền bạc trong giới diễn viên, người mẫu, ca sĩ… hiện nay?

Chưa chắc việc đi khách đã khiến cho các cô gái cảm thấy tủi nhục vì nếu thế họ đã chẳng làm. Nếu nói trong giới thì có lẽ đó là một bộ phận đi khách cố ý xâm nhập vào giới giải trí để nâng tầm bản thân cho dễ bề hoạt động với mức giá tốt hơn so với đi khách thông thường. Mình không phán xét hay lên án họ bởi họ cũng chẳng trộm cắp giết người, họ chỉ bán cái tự có, làm người khác sung sướng thậm chí là chính họ cũng sung sướng và đánh đổi lại bằng tiền.

Chúng ta đang quá gay gắt với các cô gái mà quên mất một bộ phận lớn những khách hàng kia mới chính là chìa khóa cho câu chuyện này. Có cung thì sẽ có cầu, chỉ có điều mấy má mì cũng nên chọn mặt gửi vàng, nên nhìn người để gạ gẫm, đụng phải mình thì đúng là có mắt như mù rồi!

Pha Lê cho rằng công chúng cần có cái nhìn khác đi, thay vì chỉ trích các cô gái thì hãy nhìn những khách hàng của họ - Ảnh: NVCC

Sở hữu một thân hình nóng bỏng và cuốn hút, vậy Pha Lê có ý định thử thách mình ở lĩnh vực khác như người mẫu hay diễn viên?

Lê chỉ cao có 1m63, do đó tiêu chuẩn người mẫu còn quá xa. Tuy nhiên, diễn viên là nghề mà Lê rất thích, cũng được mời đóng vài bộ phim nhưng có lẽ bản thân chưa đủ có duyên để đi sâu vào hơn. Mặc khác, nhiều đạo diễn hoài nghi Lê đi diễn nhiều thì không rảnh để đóng phim nên họ loại ra, cứ thế chắc giấc mơ điện ảnh còn xa lắm (cười).

Bạn có thể chia sẻ với công chúng những dự định của mình về cuộc sống, tình yêu cũng như những dự án mới trong năm 2018?

Với chất giọng đặc biệt và đầy nội lực, cô đã dần khẳng định được khả năng của mình - Ảnh: NVCC

Với Pha Lê, 2018 là năm khá thuận lợi so với tuổi và mệnh. Mình là người hơi tâm linh nên cũng tin vào số mệnh để dẫn đến vài quyết định mạnh mẽ hơn về đầu tư hay kinh doanh. Hiện nay tôi đang trong giai đoạn bí về ý tưởng, chưa ra được điều gì mới mẻ cho âm nhạc nên tạm tập trung vào kinh doanh nhiều hơn, khi nào đủ đầy cảm xúc mình sẽ lại ra mắt sản phẩm. Cũng vui khi chỉ mới những ngày đầu năm thì đã trúng khá nhiều show event, đó là một tin mừng đáng kể cho nghệ sĩ vì thường đầu năm hay ngồi không lắm.

Cảm ơn Pha Lê vì những chia sẻ vừa rồi!