Chỉ nửa tháng sau sinh, mẹ bỉm sữa Hải Yến Idol đã lấy lại vóc dáng thon gọn như thiếu nữ, ai nhìn cũng mê

Khoe ảnh mới lên mạng xã hội, ca sĩ Hải Yến Idol khiến fan bấn loạn với vóc dáng cực thon gọn dù chỉ mới sinh con được nửa tháng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hải Yến Idol khoe thành quả giảm cân sau sinh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đi kèm hình ảnh, người đẹp chia sẻ: “Lâu lâu mới sinh thêm 1 bé... Cảm giác vừa lạ, vừa quen với cả gia đình. Bố mẹ đều thích thú khi có 1 em bé xíu xiu trong gia đình. Anh Tùng thì cứ ra vào ngắm nghía em suốt vì không được bế em do anh bị ốm.

Nhưng bận bịu đêm ngày vất vả và lo lắng thì đúng là không tránh được. Rồi loạn hết nhịp sinh học, thói quen sinh hoạt của gia đình. Hôm nay là về nhà được 15 ngày. Mẹ gầy 5kg. Hôm từ viện về 57,2kg - hôm nay còn 52,2kg”.

Bài đăng của Hải Yến - Ảnh: FB

Nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ sau sinh - Ảnh: FB

Được biết, ở lần sinh con đầu, Hải Yến bị stress nặng nên không thể giảm cân. Chính vì vậy, lần mang thai thứ hai này, nữ ca sĩ đã thực hiện chế độ ăn uống khoa học để “vào con không vào mẹ” nên cân nặng không tăng quá nhiều. Sau khi sinh con, nhờ chăm cho con bú và vất vả thức đêm nên nữ ca sĩ càng nhanh lấy lại vóc dáng.

Trước đó, cô từng bị chê bai về ngoại hình - Ảnh: Internet

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của Hải Yến: “Mẹ sinh em xong đẹp ra nha”, “Mới đẻ mà đã lại gầy xinh ngay được rồi cơ à”, “Đẹp quá nè, về cân nhanh dã man”, “Xinh lắm Yến ơi! Như gái chưa chồng chứ đừng nói mới sinh baby”, “Sinh xong đẹp ra nha, không phải lo giảm cân nữa”, “Quá xuất sắc”…

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý với vóc dáng tròn xoe, mặt mũm mĩm sau gần 1 tháng sinh nở Sau vài tuần hạ sinh con thứ hai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn chưa lấy lại vóc dáng thanh mảnh. Tuy vậy, nàng hậu vẫn được khen vì sự rạng rỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-nua-thang-sau-sinh-me-bim-sua-hai-yen-idol-da-lay-lai-voc-dang-thon-gon-nhu-thieu-nu-ai-nhin-cung-me-361692.html