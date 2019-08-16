Chị em phấn khích khi nghe đạo diễn Lê Hoàng 'bóc phốt' 40 điều thầm kín nhất của đàn ông

Trọn bộ 40 điều trong "Từ điển đàn ông" của đạo diễn Lê Hoàng:

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng vừa đăng tải status dài chủ đề "Từ điển đàn ông" để nói về phái mạnh. Nam đạo diễn phim Gái nhảy thẳng thừng "bóc phốt" những suy nghĩ, tâm lý và cả tính cách của đàn ông mà chị em khó lòng biết được.

2. Khi một người đàn ông vui, có thể niềm vui đó không nằm trong gia đình

"1. Một đàn ông yêu cô gái đẹp vẫn có khả năng yêu cô gái xấu

3. Tất cả đàn ông đều tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người biết nghe lời họ

4. Tất cả đàn ông đều tin rượu, thuốc lá hại với kẻ khác nhưng không hại được bản thân mình

5. Đàn ông càng già, càng nghĩ nhiều các cô gái trẻ

6. Các cô gái đừng nhìn cách đàn ông đối xử với mình, hãy nhìn cách họ đối xử với vợ con

7. Đàn ông mua xe hơi là để lái phụ nữ

8. Những đàn ông hay “ăn bánh trả tiền” là những đàn ông thiếu thốn tiền

9. Đừng nhìn đàn ông khi họ mặc comple, hãy nhìn khi họ mặc quần đùi

10. Cứ theo lời đàn ông, thì anh ta lúc nào cũng thông minh hơn sếp

11. Đàn ông càng khả nghi, trên người càng có nhiều vàng

12. Khi đàn ông mời phụ nữ đi du lịch, phòng khách sạn có thể là thắng cảnh duy nhất mà anh ta muốn tham quan.

13. Một người đàn ông tốt luôn là người đàn ông có nhiều sự vụng về

14. Đàn ông lịch lãm do khôn ngoan thường chu đáo hơn đàn ông lịch lãm do giáo dục

15. Một người đàn ông càng điềm đạm càng có khả năng từng ly dị

16. Đàn ông càng coi thường tiền bạc càng có khả năng không thành đạt

17. Đàn ông càng giàu càng thích kể ngày xưa mình nghèo

18. Một người đàn ông không bao giờ uống rượu thỉnh thoảng sẽ uống say bí tỉ

19. Những đàn ông cư xử như đại gia phần lớn không phải đại gia

20. Những đàn ông ngồi trước máy tính trong quán cà phê không hề làm gì khác ngoài làm diễn viên

21. Khi đàn ông hẹn phụ nữ uống cà phê họ nghĩ về đủ thứ trừ cà phê

22. Đàn ông cư xử lố bịch nhất khi họ ngoại tình lần đầu

23. Đàn ông chân chính gọi điện thoại. Đàn ông nửa chân chính thường nhắn tin

24. Đàn ông đẹp trai biết mình đẹp trai. Đàn ông xấu trai không biết mình xấu trai

25. Khi đàn ông gắt gỏng trong nhà, lý do thường nằm ở công ty

26. Khi đàn ông đưa bạn gái đi mua sắm rất tự tin, có khả năng đã đưa nhiều cô đi như vậy

27. Hãy tránh xa những người đàn ông để ý nhiều đến chuyện ăn

28. Hãy tránh xa những người đàn ông nói về tình dục một cách đơn giản

29. Có hai loại đàn ông đi chợ. Một là loại thương vợ con, hai là loại thương chính mình

30. Đàn ông càng tử tế càng làm chức to ở công ty và làm chức nhỏ ở nhà

31. Đàn ông có thể sai. Nhưng không thể để đàn bà phát hiện ra điều đó

32. Đàn ông thông minh là đàn ông cho phụ nữ nghĩ cô ta thông minh hơn

33. Đàn ông sẽ ngoan nếu những lúc họ hư phụ nữ vẫn ngoan

34. Đàn ông vĩ đại thường biết thế giới thiếu cái gì nhưng không biết trong nhà mình thiếu cái gì.

35. Khi ở ngoài đường đàn ông nhìn xe hơi, khi ngồi trong xe hơi đàn ông hay nhìn ra ngoài đường

36. Cả đàn ông và cả điện thoại đều có thể hết pin đột ngột

37. Đàn ông gặp cô gái đẹp nào cũng bảo rằng cô ấy đặc biệt

38. Không phải đàn ông nào cũng thích trẻ con nhưng mọi đàn ông đều thích phụ nữ trẻ con

39. Nếu thi Hoa hậu bỏ phần thi áo tắm, đàn ông coi như cuộc thi ấy không có

40. Đàn ông đọc bài báo này không khi nào đưa lại cho đàn bà xem".

Anh là chủ nhân của rất nhiều phát ngôn sốc, gây bão mạng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của anh nhận được sự quan tâm lớn của hội chị em. Mọi người để lại bình luận hưởng ứng nhiệt tình với quan điểm của đạo diễn 63 tuổi.

Dân mạng phấn khích: "Tâm lí ghê"; "Định nghĩa về đàn ông chuẩn từng centimet"; "Xin mong chờ thêm từ điển đàn bà/phụ nữ nữa ạ"; "Chỉ cần đọc câu 1 đã đồng ý 100%, không cần đọc 39 câu còn lại"...