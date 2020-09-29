Chỉ diện đồng phục đi học, con gái Quyền Linh cũng khiến dân mạng bấn loạn vì nhan sắc cực phẩm

Hậu trường 29/09/2020 10:24

Lọ Lem – con gái Quyền Linh tiếp tục nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Dù chưa gia nhập làng giải trí nhưng con gái Quyền Linh - Lọ Lem (Mai Thảo Linh) đã nhận được sự chú ý của công chúng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật, cô bé thường được cư dân mạng gọi là “Tiểu Trương Bá Chi”, “Hoa hậu tương lai”... Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của Lọ Lem liên tục gây bão.

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Lọ Lem được nhiều khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp – Ảnh: FB

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Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, cô bé còn gây ấn tượng với chiều cao hơn 1m7 – Ảnh: FB

Mới đây, con gái Quyền Linh lại tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn khi đăng tải một đoạn clip quay cận mặt lên trang Tik Tok cá nhân.

Trong đoạn clip chia sẻ, dù chỉ diện đồng phục đơn giản, để ống kính sát sàn sạt gương mặt nhưng con gái Quyền Linh vẫn cực xinh xắn, ngũ quan trông vô cùng hài hòa. Với nhan sắc hiện tại, nhiều người mong chờ sẽ được thấy Lọ Lem xuất hiện trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó trong tương lai.

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Một lần nữa, Lọ Lem lại chứng minh nhan sắc xuất chúng, không tì vết của mình trước khán giả - Ảnh cắt từ clip

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Nhiều khán giả kỳ vọng Lọ Lem sẽ sớm trở thành hoa hậu trong tương lai - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Lọ Lem: “Trời ơi, đẹp xỉu vậy nè”, “Ngày càng xinh”, “Hoa hậu tương lai đây rồi”, “Lọ Lem xinh quá”, “Chị ơi, chị ăn gì mà đẹp vậy ạ”, “Yêu mất thôi”, “Đáng yêu hết phần thiên hạ”, “Đẹp vậy thì ai chịu nổi đây”…

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Từ khóa:   Lọ Lem con sao Việt Quyền Linh

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