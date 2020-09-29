Lọ Lem – con gái Quyền Linh tiếp tục nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì ngày càng thăng hạng nhan sắc.
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Dù chưa gia nhập làng giải trí nhưng con gái Quyền Linh - Lọ Lem (Mai Thảo Linh) đã nhận được sự chú ý của công chúng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật, cô bé thường được cư dân mạng gọi là “Tiểu Trương Bá Chi”, “Hoa hậu tương lai”... Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của Lọ Lem liên tục gây bão.
Mới đây, con gái Quyền Linh lại tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn khi đăng tải một đoạn clip quay cận mặt lên trang Tik Tok cá nhân.
Trong đoạn clip chia sẻ, dù chỉ diện đồng phục đơn giản, để ống kính sát sàn sạt gương mặt nhưng con gái Quyền Linh vẫn cực xinh xắn, ngũ quan trông vô cùng hài hòa. Với nhan sắc hiện tại, nhiều người mong chờ sẽ được thấy Lọ Lem xuất hiện trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó trong tương lai.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Lọ Lem: “Trời ơi, đẹp xỉu vậy nè”, “Ngày càng xinh”, “Hoa hậu tương lai đây rồi”, “Lọ Lem xinh quá”, “Chị ơi, chị ăn gì mà đẹp vậy ạ”, “Yêu mất thôi”, “Đáng yêu hết phần thiên hạ”, “Đẹp vậy thì ai chịu nổi đây”…