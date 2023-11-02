Cậu cả nhà Phan Hiển 'sao y bản chính' với bố, Khánh Thi cũng phải tấm tắc: 'Giống hết, tuy 2 mà 1'

Cậu cả nhà Khánh Thi - Phan Hiển được nhận xét có gương mặt mặt hệt bố. Đặc biệt là hai tai không khác gì bản chính. Không chỉ sở hữu ngoại hình giống bố, Kubi còn thừa hưởng tài năng khiêu vũ của cả bố và mẹ.

Khánh Thi – Phan Hiển là một trong những cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt. Bên cạnh những thành tích “khủng” trong làng dancesport thì cả hai còn khiến khán giả phải ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn vẹn tròn suốt hơn một thập kỷ với ba nhóc tì: Kubi, Anna và Lisa. Hôn nhân hạnh phúc viên mãn suốt hơn một thập kỷ của Khánh thi - Phan Hiển với ba nhóc tì: Kubi, Anna và Lisa Ngay từ nhỏ, 2 nhóc tì đầu lòng đều sở hữu tài năng nhảy vượt trội của bố mẹ và tham gia nhiều cuộc thi quốc tế. Mới đây nhất, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển vừa tham dự giải khiêu vũ vô địch quốc gia diễn ra ở Vũng Tàu.

Mới đây nhất, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển vừa tham dự giải khiêu vũ vô địch quốc gia diễn ra ở Vũng Tàu Tại giải đấu này, đoàn Đồng Nai do Khánh Thi dẫn dắt đã xuất sắc giành nhất toàn đoàn. Sau giải đấu gia đình Khánh Thi cùng nhau chụp bức hình kỷ niệm. Điều khiến dân tình chú ý nhất là hình ảnh như bảo sao với bố của bé Kubi. Chính Khánh Thi cũng phải trầm trồ vì khả năng 'sao y bản chính' của mình: "Giống hết, tuy hai mà một. Khác mỗi chỗ cổ ấy nhé Phan Hiển". Khánh Thi phải trầm trồ vì khéo sinh con trai 'sao y bản chính' với bố Không chỉ sở hữu ngoại hình giống bố, Kubi còn thừa hưởng tài năng khiêu vũ của cả bố và mẹ. Trong bức hình, cậu bé vừa đạt được một "rổ" huy chương. Mới đây, Phan Hiển cũng tự hào "flex" nhẹ về cậu con trai đầu lòng 7 tuổi khiến nhiều người trầm trồ: “Chàng ý 7 tuổi cao khoảng 1m4. Còn tôi 30 tuổi rồi vẫn 1m62 từ hồi 15 tuổi đến giờ”. Trong ảnh, hai bố con đều mặc áo trắng, quần tây, đi giày tây và tạo dáng cùng một kiểu. Con trai của Khánh Thi đã cao đến tai của bố.

Phan Hiển cũng tự hào "flex" nhẹ về cậu con trai đầu lòng 7 tuổi khiến nhiều người trầm trồ: “Chàng ý 7 tuổi cao khoảng 1m4. Còn tôi 30 tuổi rồi vẫn 1m62 từ hồi 15 tuổi đến giờ” Nhận xét về tính cách của con, Khánh Thi từng tiết lộ con trai cô là cậu nhóc rất hiền lành, ngoan ngoãn và biết nhường nhịn. Trong những ngày bố mẹ đi biểu diễn xa nhà, Kubi rất ra dáng anh cả, chăm sóc và dỗ dành Anna. Dù em gái có quậy thế nào, Kubi cũng chỉ dám gọi điện mách bố mẹ chứ không giận dỗi hay trách móc em. Nhận xét về tính cách của con, Khánh Thi từng tiết lộ con trai cô là cậu nhóc rất hiền lành, ngoan ngoãn và biết nhường nhịn Tuy rằng bận rộn nhưng vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển đều dành thời gian để chơi với con, dẫn con đi chơi để phát triển tối đa về thể chất. Cặp đôi cũng không đặt nặng áp lực học hành lên vai con, thay vào đó, họ khuyến khích Kubi tham gia các hoạt động cộng đồng như đi thả diều, đi du lịch, đi sự kiện cùng bố mẹ để con trở nên năng động, dạn dĩ và biết cách giao tiếp hơn.

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