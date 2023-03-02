Cát Tường lần đầu làm rõ tin đồn bị đuổi khỏi vị trí dẫn show hẹn hò, tiết lộ có mâu thuẫn khó giải quyết với Quyền Linh

Hậu trường 02/03/2023 06:47

Trước những lời đồn đoán này, nữ diễn viên lần đầu lên tiếng làm rõ tất cả những ồn ào vừa qua.

Thời gian qua, thông tin diễn viên Cát Tường bị 'đuổi' khỏi vị trí dẫn chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' đã gây không ít xôn xao và tranh cãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, mới đây, còn xuất hiện thêm thông tin cô bị đuổi khỏi vai trò MC của show Hẹn ăn trưa. Trước những lời đồn đoán này, nữ diễn viên lần đầu lên tiếng phủ nhận và làm rõ tất cả những ồn ào vừa qua.

Trao đổi với Zingnews, cô chia sẻ: "Tôi chỉ xin phép nhà sản xuất dừng công việc vì đã có thời gian quá dài làm dẫn chương trình. Tôi muốn dành thời gian để làm những công việc mới mẻ hơn. Khi làm việc gì, tôi muốn dồn hết tâm huyết để thành công. Tôi khẳng định mình dừng công việc MC là do có việc cá nhân chứ không bị ai đuổi".

Cát Tường lần đầu làm rõ tin đồn bị đuổi khỏi vị trí dẫn show hẹn hò, tiết lộ có mâu thuẫn khó giải quyết với Quyền Linh - Ảnh 1
Quyền Linh và Cát Tường là 'ông mai bà mối' quen thuộc trên show hẹn hò - Ảnh: Internet

Cát Tường kể tiếp cách đây 4 năm, cô cũng vướng thông tin bị đuổi khỏi show Bạn muốn hẹn hò. Nghệ sĩ cho biết thời điểm đó, cô và Quyền Linh mâu thuẫn cá nhân, không thể giải quyết được. Vì thế, khi lên sóng, cả hai không thể tương tác, vui vẻ như trước.

"Nhà sản xuất biết được điều này, đề nghị cả hai hòa giải nhưng không được. Công ty cũng cố gắng hòa giải hai anh em nhưng không thành công. Cuối cùng, công ty sản xuất chọn anh Quyền Linh ở lại. Và tôi phải rời khỏi show. Thời điểm đó, tôi im lặng vì không muốn mọi chuyện phức tạp" - nghệ sĩ cho biết.

Cát Tường cho biết thêm, sau này cô và Quyền Linh hàn gắn mối quan hệ. Gặp nhau tại sự kiện, cả hai vẫn chào hỏi bình thường. Ngoài Quyền Linh, Cát Tường và Nam Thư, NSND Hồng Vân giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Cát Tường lần đầu làm rõ tin đồn bị đuổi khỏi vị trí dẫn show hẹn hò, tiết lộ có mâu thuẫn khó giải quyết với Quyền Linh - Ảnh 2
Cát Tường kể tiếp cách đây 4 năm, cô cũng vướng thông tin bị đuổi khỏi show Bạn muốn hẹn hò. Nghệ sĩ cho biết thời điểm đó, cô và Quyền Linh mâu thuẫn cá nhân, không thể giải quyết được - Ảnh: Internet

Ngừng vai trò MC tại Bạn muốn hẹn hò, Cát Tường đảm nhận dẫn dắt chương trình Hẹn ăn trưa tại Mỹ, với mục đích mai mối cho các cặp đôi kiều bào. Sau Bạn muốn hẹn hò, nữ nghệ sĩ vẫn được mời làm MC mai mối của các chương trình khác như Chân ái, Ghép đôi thần tốc... Sự việc năm xưa cũng dần lắng xuống. 

Đến cuối năm 2022, Cát Tường nhận được thông báo phải tạm ngưng chương trình Ghép đôi thần tốc từ phía nhà sản xuất. Việc này khiến cô buồn và hụt hẫng. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ thấu đáo, nữ nghệ sĩ quyết tạm ngừng công việc làm MC. Nguyên nhân chủ yếu vì cô cảm thấy mình không còn đủ duyên để đảm nhận vai trò này nữa.

Cát Tường lần đầu làm rõ tin đồn bị đuổi khỏi vị trí dẫn show hẹn hò, tiết lộ có mâu thuẫn khó giải quyết với Quyền Linh - Ảnh 3
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, nữ nghệ sĩ quyết tạm ngừng công việc làm MC - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Dân Trí, Cát Tường cho biết, cô cần thời gian để tái tạo năng lượng cho công việc dẫn dắt. Trong tương lai, nếu có những lời mời phù hợp, cô vẫn xem xét đảm nhận. Còn ở thời điểm hiện tại, Cát Tường muốn tập trung cho công việc diễn xuất trên sân khấu và phim ảnh

Tuy nhiên, việc Cát Tường thông báo ngừng công việc MC tiếp tục dấy lên nghi vấn cô bị đuổi khỏi chương trình. Nữ nghệ sĩ cho rằng sự việc một lần nữa ảnh hưởng đến tên tuổi của cô và công việc phim ảnh hiện tại.  

"3 năm trước tôi đã im lặng một lần nhưng giờ tôi buộc phải lên tiếng vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình và khán giả mến mộ mình. Việc tôi ngừng làm MC không liên quan đến năng lực của bản thân, càng không có chuyện tôi bị đuổi khỏi các chương trình" - nữ MC nhấn mạnh. 

Cát Tường cho biết, công việc làm MC đã mang đến cho cô kinh tế ổn định để lo cho gia đình, chính vì thế quyết định ngừng gắn bó khiến cô buồn và đắn đo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô không còn mang gánh nặng kinh tế với gia đình nữa nên muốn tập trung hoàn toàn vào đam mê diễn xuất. Nữ nghệ sĩ chấp nhận việc có thu nhập ít hơn nhưng có thể giúp cô thỏa mãn đam mê.

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