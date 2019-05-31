Cát Tường chia sẻ từng 3 lần yêu ‘phi công trẻ’, nghẹn ngào cho biết con gái không muốn mẹ tái hôn

Hậu trường 31/05/2019 10:35

Mới đây trong một chương trình truyền hình, Cát Tường đã trải lòng về những mối tình "lệch tuổi" và chuyện đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Sau nhiều năm ly hôn chồng và nuôi con một mình, MC Cát Tường từng gây bất ngờ khi công khai bạn trai diễn viên kém 13 tuổi. Tuy nhiên, cuộc tình này nhanh chóng kết thúc vì cả hai không còn hòa hợp. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Khi yêu mình không có chủ đích chọn người trẻ để quen mà đó chẳng qua là vì công việc thôi, có thời gian làm việc cùng nhau và nảy sinh tình cảm. Đi chơi chung với nhau sau một thời gian không hợp nữa thì chia tay thôi. Thế nhưng Tường không e ngại về chuyện đó, trong tình yêu khó nói được”.

Cát Tường chia sẻ từng 3 lần yêu ‘phi công trẻ’, nghẹn ngào cho biết con gái không muốn mẹ tái hôn - Ảnh 1
Nữ diễn viên từng xuất hiện với bạn trai kém 13 tuổi trên một show truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một chương trình talkshow truyền hình, nữ diễn viên chia sẻ cô từng trải qua 3 mối tình với những người kém mình ít nhất 10 tuổi. Là một người từng trải, Cát Tường cho biết khi yêu một người nhỏ hơn quá nhiều tuổi, chắc chắn cả hai sẽ khác nhau về sở thích cũng như tư duy về cuộc sống. Vì vậy, mối quan hệ khó tránh những mâu thuẫn phát sinh.

Cát Tường chia sẻ từng 3 lần yêu ‘phi công trẻ’, nghẹn ngào cho biết con gái không muốn mẹ tái hôn - Ảnh 2
Cát Tường cho biết việc yêu một người nhỏ hơn nhiều tuổi không phải là điều dễ dàng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Cát Tường cho biết rào cản lớn nhất trong tình yêu chính là gia đình: “Rào cản lớn nhất là gia đình, mấy ai có thể chấp nhận được. Dù ban đầu hai người thề non hẹn biển nhưng khi gia đình ngăn cấm thì sẽ bị tác động. Mỗi ngày nghe một chút, hai người dần mệt mỏi, đến một lúc nào đó tình cảm nhạt dần”.

Tiếp tục với câu chuyện của chính mình, Cát Tường cho biết con gái cô từng có những phản ứng không mấy tích cực khi biết mẹ hẹn hò với người đàn ông khác: “Lúc bé, con Tường đã nói rằng nếu mẹ sống một mình con nuôi mẹ, nếu mẹ lấy chồng con sẽ không quan tâm, con sẽ không xem con mẹ sinh ra là em. Những điều con nói khiến Tường phải suy nghĩ rất nhiều”.

Cát Tường chia sẻ từng 3 lần yêu ‘phi công trẻ’, nghẹn ngào cho biết con gái không muốn mẹ tái hôn - Ảnh 3
Cô con gái của Cát Tường giờ đã trưởng thành hơn và thấu hiểu cho mẹ - Ảnh: Internet

Cát Tường cho biết ở mỗi giai đoạn cô sẽ có những quyết định khác nhau. Nếu cách đây 10 năm, nữ diễn viên sẽ chọn gia đình nhưng ở hiện tại, cô muốn tìm hạnh phúc cho chính mình. Bởi lẽ, cô đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là nuôi con ăn học trưởng thành. 

Có thể nói, Cát Tường khá lận đận trong đường tình duyên. Chính vì vậy, khán giả mong muốn “bà mối quốc dân” sẽ sớm tìm được bến đỗ của cuộc đời mình sau nhiều sóng gió.

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