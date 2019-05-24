"Bà mối" Cát Tường tự nhận mình bất hiếu khi ngoài 40 tuổi vẫn để ba mẹ phải bận tâm, lo lắng mỗi ngày.

Vượt qua cú sốc đột ngột bị cắt dẫn chương trình "Bạn muốn hẹn hò" sau 6 năm gắn bó, Cát Tường tự thưởng cho mình chuyến du lịch Châu Âu để tĩnh tâm lại. Mới đây nhất, bà mẹ đơn thân chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên mẹ ruột và con gái trên trang cá nhân sau ồn ào. Kèm theo đó, cô đăng tải câu chuyện xúc động về mẹ ruột. Biết con gái gặp vấn đề trong công việc, bà đã viết thư tay và lặng lẽ để vào giỏ xách dặn dò con cách sống chuẩn mực.

Cát Tường khoe bức thư tay của mẹ ruột - Ảnh: FBNV Mẹ Cát Tường viết: "Chỉ nói những điều mình biết đúng sự thật - không phổ biến những điều gian dối. Chúng ta biết rằng mình không thể chuộc lại những tai hại gây ra khi nói sai, nói xấu, khi suy diễn bừa bãi và tệ hơn nữa vu khống và bịa đặt. Nếu có một lương tâm ngay chính, biết yêu chuộng chân lý chúng ta có thể đem lại tốt đẹp khi sử dụng truyền thông". Trước tình yêu của mẹ, Cát Tường không kiềm được cảm xúc. Cô đăng dòng tâm sự dài trải lòng mình với công chúng. Cựu MC "Bạn muốn hẹn hò" tự nhận mình bất hiếu khi để ba mẹ lo lắng dù đã hơn 40 tuổi.

Ở tuổi ngoài 40, nữ MC vẫn được mẹ ruột quan tâm, chăm sóc từng chút - Ảnh: FBNV Cuối bài viết, Cát Tường hứa sẽ sống tốt và dạy con gái theo những điều mẹ dạy bảo - Ảnh: FBNV Cát Tường viết trên trang cá nhân: "Thật hạnh phúc khi có mẹ! Mình thật may mắn khi luôn được sự che chở của ba mẹ, chưa làm được việc gì báo hiếu toàn là 'báo cô, báo thầy'. Nhớ lúc nhỏ mình bị ba mẹ đánh hoài, đánh đau lắm nhưng vừa đánh vừa dạy, mình rất lỳ biết đau nhưng vẫn thường xuyên phạm lỗi (ham chơi, yêu sớm...), lúc hai mươi mấy tuổi thời làm ca sĩ mỗi tối mình đi hát xong đi chơi đến 2,3h sáng về đến nhà lúc nào mẹ cũng chờ cửa không la câu nào chỉ nói 'đi dữ' rồi vào thắp 3 cây nhang lên bàn thờ (đều đặn mỗi đêm). Đến giờ hơn 40 tuổi rồi mà mình vẫn luôn làm ba mẹ lo lắng, đúng là bất hiếu thật. Khi mình vui ba mẹ vui theo khi mình buồn ba mẹ buồn gấp bội". Chia sẻ xúc động của nữ MC nhận được sự đồng cảm của nhiều người hâm mộ.

Động thái bất ngờ của Nam Thư giữa ồn ào khiến Cát Tường bị cắt hợp đồng Hành động đầu tiên của Nam Thư sau khi nhận chỉ trích là lý do khiến Cát Tường phải rời khỏi "Bạn muốn hẹn hò".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doc-thu-tay-cua-me-gia-mc-cat-tuong-rung-rung-tu-nhan-bat-hieu-vi-mai-lam-bo-me-lo-lang-325945.html