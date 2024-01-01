Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ

Hậu trường 01/01/2024 05:58

Hoài Thu - Lê Hùng là cặp nghệ sĩ hiếm của làng sân khấu phía Bắc khi cả hai được phong tặng danh hiệu NSND. Cặp đôi có hôn nhân viên mãn, bền chặt khiến nhiều người ngưỡng mộ dù lệch nhau 32 tuổi.

Theo danh sách phong tặng danh hiệu NSND do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có tên NSƯT Hoài Thu. Chị là diễn viên chèo trẻ tuổi nhất trong số các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Hoài Thu (SN 1984) xuất thân là diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình, là một trong "tứ đại mỹ nhân" có giọng hát vàng của xứ chèo Thái Bình bên cạnh Thanh Trầm, Văn Quyền, An Chinh. Từ năm 17 tuổi, Hoài Thu tham gia chương trình truyền hình của VTV "Dành cho người hâm mộ". Đến năm 30 tuổi, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 1
Hoài Thu (SN 1984) xuất thân là diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình, là một trong "tứ đại mỹ nhân" có giọng hát vàng của xứ chèo Thái Bình bên cạnh Thanh Trầm, Văn Quyền, An Chinh

Trên sân khấu, Hoài Thu là một cô đào biến hóa khôn lường nhưng rời sân khấu, cô lại là con người hoàn toàn trái ngược với nhân vật của mình. Cô lúc nào cũng quần hộp, áo sát nách đầy nam tính và ham chơi.

Các vai diễn nổi bật của Hoài Thu phải kể đến như Mỹ Duyên trong Cánh Chim trắng trong đêm, Trương phu nhân trong Chuyện tình trên bến Nam Xang, Đặng Thúy Hạnh trong Nàng thứ phi họ Đặng, Kiều Loan trong Kiều Loan, Mợ Ba trong Cánh diều làng Vũ Đại, Thanh Hoa trong vở Kiếp người cần che chở

Ngoài diễn xuất, NSƯT Hoài Thu còn gặt hái thành công với vai trò đạo diễn. Tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022, vở Linh từ quốc mẫu do chị làm đạo diễn đã giành giải Vở diễn xuất sắc nhất; còn Hoài Thu giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 2
Chị là diễn viên chèo trẻ tuổi nhất trong số các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10

Không chỉ tài năng trên trên sâu khấu mà hôn nhân của Hoài Thu và NSND Lê Hùng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi nghệ sĩ lệch 32 tuổi nhưng tình cảm suốt nhiều năm vô cùng bền chặt.

Lê Hùng được coi là "bố già" trong làng sân khấu phía Bắc, là một trong những đạo diễn sân khấu tài năng và giàu thành tích hàng đầu tại Việt Nam. Là con nhà nòi sân khấu, hậu duệ của nghệ sĩ Lê Văn Khúc. Vào thời điểm bế tắc đầu ra, sân khấu kịch phía Bắc không còn sáng đèn hàng đêm, Lê Hùng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất với tài năng, những "ngón nghề biến ảo" như một "sói già", như một "phù thủy" của sân khấu. Ông được trao huy chương vàng cho vai diễn Lý Tự Trọng (năm 1982). Năm 2007, vì có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, đạo diễn Lê Hùng được phong tặng danh hiệu NSND.

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 3
Lê Hùng được coi là "bố già" trong làng sân khấu phía Bắc, là một trong những đạo diễn sân khấu tài năng và giàu thành tích hàng đầu tại Việt Nam

Sau khi người vợ đầu của ông mất năm 1998, Lê Hùng trải qua nhiều sóng gió tình trường với những người đàn bà đẹp nhưng cuối cùng ông đã tìm được bông hoa sắc nước hương trời của làng chèo Việt Nam là Hoài Thu.

Năm 2006, đôi nghệ sĩ chính thức nên duyên vợ chồng. Khi yêu và kết hôn với NSND Lê Hùng, Hoài Thu từng phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi gia đình phản đối, bạn bè ngăn cản, làng xóm gièm pha…

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 4
Năm 2006, đôi nghệ sĩ chính thức nên duyên vợ chồng. Khi yêu và kết hôn với NSND Lê Hùng, Hoài Thu từng phải đối mặt với rất nhiều áp lực

Tuy nhiên, đến nay sống cùng nhau hơn 11 năm, cặp đôi đã chứng minh cho mọi người thấy một chân lý về tình yêu mà nhiều người tỏ ra không tin tưởng: "Tình yêu không có khoảng cách và không phân biệt tuổi tác".

Về bí quyết hòa hợp trong hôn nhân, Hoài Thu cho rằng quan trọng nhất là người này nên đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu tâm tư, tình cảm và mong muốn của đối phương. Vợ chồng chị rất tôn trọng nhau. Chị tôn trọng những sở thích sưu tầm đồng hồ, nuôi chim muông, cá cảnh của chồng còn ông xã cũng tôn trọng cách ăn mặc, trang điểm trẻ trung của chị.

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 5
Về bí quyết hòa hợp trong hôn nhân, Hoài Thu cho rằng quan trọng nhất là người này nên đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu tâm tư, tình cảm và mong muốn của đối phương

Đối với Hoài Thu, ứng xử hàng ngày với nhau sao cho tử tế văn minh, tôn trọng nhau mới là điều quan trọng. Và con cái là tài sản quý, cả hai phải cùng nhau nuôi dạy con cho tốt. Lê Hùng sợ nhất mỗi khi bị vợ "dọa": "Anh mà không tốt với em, em mang bọn trẻ con đi theo em tất, không cần của cải, nhà cửa, xe cộ của anh đâu".

Lê Hùng cho hay, ông và vợ có 3 đứa con chung và 2 con riêng của nam nghệ sĩ. Họ rất yêu thương, gắn kết. Sống bên nhau đủ lâu để ông và vợ hiểu nhau đến mức nào nên rất trân trọng nhau, cả hai cảm thấy hòa hợp. Với ông, biết đủ thì hạnh phúc.

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 6
Đối với Hoài Thu, ứng xử hàng ngày với nhau sao cho tử tế văn minh, tôn trọng nhau mới là điều quan trọng

Hiện tại, sau ngày dài làm việc, ông trở về nhà, đám nhỏ líu ríu bấu víu lấy ông, chúng làm cho ông ấm lòng và bớt đi khoảnh khắc của tuổi già thường cô quạnh. Ông lại có được người vợ trẻ sẵn sàng chịu nhận thiệt thòi lùi về hậu phương để chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Đôi nghệ sĩ vẫn giữ được lửa của tình yêu thương thuở nào. Sự say đắm trong hôn nhân khiến cho ông thêm trẻ lại, vui vẻ yêu đời hơn. 

Cặp vợ chồng nổi tiếng cùng là NSND, lệch 32 tuổi vẫn hạnh phúc, hôn nhân bền chặt hơn 1 thập kỉ - Ảnh 7
Hiện tại, sau ngày dài làm việc, ông trở về nhà, đám nhỏ líu ríu bấu víu lấy ông, chúng làm cho ông ấm lòng và bớt đi khoảnh khắc của tuổi già thường cô quạnh. Ông lại có được người vợ trẻ sẵn sàng chịu nhận thiệt thòi lùi về hậu phương để chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Còn Hoài Thu sau nhiều năm gián đoạn công việc của nhà hát để làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ thì đã quay trở lại với nghệ thuật chèo, cái nôi đưa cô đến với cuộc gặp gỡ định mệnh với người chồng hiện giờ và bằng bản lĩnh và tài năng nghệ thuật, cô liên tiếp đạt giải cao trong các kì hội diễn toàn quốc.

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