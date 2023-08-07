Căng thẳng leo thang khi em gái NS Vũ Linh đưa ra những yêu cầu vô lí về chuyện kiện tụng, đại diện Hồng Loan đanh thép đáp trả!

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 25/7, Hồng Loan và luật sư gửi đơn phản tố đến Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) yêu cầu bà Hồng Nhung và ca sĩ Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm (Phú Nhuận). Hôm 2/8, Hồng Loan nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho tòa án.

Hồng Loan cũng đưa ra những đề nghị của mình trong thư như bà Hồng Nhung phải chủ động rút đơn kiện về tranh chấp di sản thừa kế; chủ động phối hợp để cung cấp thông tin thống kê, sao kê, ghi chép đầy đủ các thông tin mà khán giả quyên góp để gia đình công khai cảm ơn; chủ động xem và thống kê rõ ràng, minh bạch về khoản doanh thu liên quan đến hợp đồng truyền thông.

Đến ngày 30/7, con gái NSƯT Vũ Linh cũng gửi thư đến ca sĩ Hồng Phượng và bà Hồng Nhung (em ruột NSƯT Vũ Linh) để nói về những ồn ào trong gia đình. Trong thư, Hồng Loan đề nghị giải quyết mọi việc trong phạm vi gia đình thay vì nhờ đến pháp luật, bởi cô không muốn ảnh hưởng đến tên tuổi của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Đến ngày 30/7, con gái NSƯT Vũ Linh cũng gửi thư đến ca sĩ Hồng Phượng và bà Hồng Nhung (em ruột NSƯT Vũ Linh) để nói về những ồn ào trong gia đình

Mới đây, ngày 3/8, phía bà Hồng Nhung gửi thư phản hồi Hồng Loan. Ngoài việc giải đáp những đề nghị của con gái NSƯT Vũ Linh, bà Hồng Nhung cho biết đồng ý ngồi lại giải quyết trong phạm vi gia đình với đề nghị thượng tôn pháp luật, làm theo pháp luật, bao gồm cả việc thừa kế theo đúng pháp luật con nuôi như hồ sơ hộ tịch nhà nước đang ghi nhận.

Bà Hồng Nhung cũng đề nghị phía Hồng Loan tôn trọng gia đình, những người liên quan, đồng thời lên tiếng xin lỗi và ngưng tấn công trên mạng xã hội. Đáng chú ý, bà không đồng ý sao kê vì cho rằng bản thân không có nghĩa vụ làm điều đó.

Ngày 3/8, phía bà Hồng Nhung gửi thư phản hồi Hồng Loan. Ngoài việc giải đáp những đề nghị của con gái NSƯT Vũ Linh, bà Hồng Nhung cho biết đồng ý ngồi lại giải quyết trong phạm vi gia đình

Trong khi đó, Hồng Phượng cho biết trong giai đoạn ồn ào, cô không thể đi làm và bị công kích trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết đã rời khỏi nhà NSƯT Vũ Linh được 2 tháng, tạm thuê nhà ở và đang chờ đợi phán quyết của cơ quan chức năng.

"Tòa đã thụ lý đơn kiện, đang thu thập chứng cứ của hai bên đầy đủ rồi có bước tiếp theo. Hai bên cũng đã làm bản tự khai và chờ quyết định của tòa", cô cho hay.

Hồi tháng 6/2023, bà Hồng Nhung làm đơn khởi kiện Hồng Loan. Trong đơn, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7.4.2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Bà Hồng Nhung cũng đề nghị phía Hồng Loan tôn trọng gia đình, những người liên quan, đồng thời lên tiếng xin lỗi và ngưng tấn công trên mạng xã hội. Đáng chú ý, bà không đồng ý sao kê vì cho rằng bản thân không có nghĩa vụ làm điều đó

Ngay sau thư phản hồi của bà Hồng Nhung, đại diện phát ngôn của con gái Vũ Linh là chị Võ Thị Hồng Ni đã lên tiếng thẳng thắn trong buổi livestream trên trang cá nhân rằng: "Phía bên đó nghĩ Hồng Loan viết thư ngỏ là đuối lí hay có gì khuất tất. Nhưng không phải, Loan không muốn đi đến bước đường cùng bằng pháp luật nên đừng nghĩ thế mà đưa ra những yêu cầu quá vô lí".

Đồng thời, chị Ni đanh thép cũng nói thêm nếu ban đầu chị không lên tiếng thì bây giờ Hồng Loan thành đứa con trời đánh, hư đốn, làm cho ba nó ghét bỏ, đứa con nuôi, sẽ ra khỏi nhà họ Vũ hợp tình hợp lý. Ai giúp đỡ hay ủng hộ Hồng Loan đều bị công kích và lập loạt nick giả để tấn công.

Ngay sau thư phản hồi của bà Hồng Nhung, đại diện phát ngôn của con gái Vũ Linh là chị Võ Thị Hồng Ni đã lên tiếng thẳng thắn trong buổi livestream trên trang cá nhân

Đại diện phát ngôn của Hồng Loan nói: "Hôm bữa mọi người thấy không, tự nhiên Loan nói: "Chị Ni, tự nhiên em thấy tội chị ba, anh hai quá, anh hai chị ba ai cũng bị công kích”. Nó cũng thương Bình Tinh, anh Luân lắm. Tới ông Vũ cho cái sim cũng bị chửi...

Anh Luân mới lên nói một chút đã bị nó tạo bao nhiêu nick giả tấn công. Rồi nó tạo bẫy cho Bình Tinh, nói Bình Tinh đứa giữa, tạo luồng nói Bình Tinh hai đầu. Nó chửi chú Quang Tuấn luôn vì chú Tuấn sáng tác bài hát đó ca Loan, lấy nước mắt biết bao nhiêu người để mọi người yêu thương Loan...".