Ca sĩ Hương Lan giã từ sân khấu ở tuổi 67, ngại khi bị gọi là 'danh ca', hôn nhân hạnh phúc hơn 35 năm với chồng kĩ sư

Nghệ sĩ cho biết, ban đầu, khi về nước tham gia chương trình, bà không hề nghĩ đến giải thưởng, bởi mong muốn lớn nhất của bà là làm sao để dòng nhạc quê hương được sống mãi, nhất là trong lòng người trẻ.

Tại đêm trao giải chương trình Ca sĩ mặt nạ tối 16/12, ca sĩ Hương Lan lộ diện với mascot là Cú Tây Bắc làm mưa làm gió trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ sẽ giã từ sân khấu sau hơn 60 năm hoạt động miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. "Khi giã từ sân khấu, tôi vẫn sẽ hát, nhưng không hát phòng trà, sự kiện mà chỉ tham gia chương trình thiện nguyện" - Hương Lan chia sẻ.

Dưới sự giáo dục của thân phụ là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, bà khởi nghiệp ca hát bằng thể loại vọng cổ và bắt đầu diễn trên sân khấu khi chỉ mới 5 tuổi. Nhiều lần, Hương Lan được giao đảm nhiệm vai diễn là con gái của "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga.

Danh ca Hương Lan sinh năm 1956, là con cả trong 1 gia đình có 5 người con. Nghệ danh Hương Lan của bà được ghép từ chữ "Hương" trong Thanh Hương và chữ "Lan" trong Út Bạch Lan, nghệ danh của 2 nghệ sĩ thân thiết với gia đình.

Dưới sự giáo dục của thân phụ là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, bà khởi nghiệp ca hát bằng thể loại vọng cổ và bắt đầu diễn trên sân khấu khi chỉ mới 5 tuổi. Năm 1966, bà khởi đầu sự nghiệp hát tân nhạc dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Trúc Phương

Năm 1966, bà khởi đầu sự nghiệp hát tân nhạc dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhiều bài tân nhạc do bà trình diễn đơn hoặc song ca với các danh ca khác được phát trên đài phát thanh hoặc thu âm trên các đĩa nhựa. Ca khúc tiêu biểu của bà là Ai Ra Xứ Huế của Duy Khánh nhận nhiều sự chú ý và mến mộ bởi chất giọng ngọt ngào và thanh khiết. Bà được hầu hết các nhật báo cũng như tạp chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ mệnh danh là "thần đồng". Sau một thời gian chuyển sang hát tân nhạc, đến năm 17 tuổi, Hương Lan mới trở lại với sân khấu cải lương.

Hương Lan từng kết hôn với nghệ sĩ Chí Tâm khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, cả hai là cặp diễn cải lương thu hút khán giả nhất ở Sài Gòn. Hai năm sau, bà sinh con trai đầu Henri Bảo Nhi. Năm 1978, vợ chồng Hương Lan cùng con trai theo diện bảo lãnh sang Pháp. Cũng trong năm này, con trai thứ tên Patrick Bảo Trang ra đời.

Hương Lan từng kết hôn với nghệ sĩ Chí Tâm khi mới 20 tuổi. Áp lực về vật chất đã khiến những mâu thuẫn dần nảy sinh khiến cặp nghệ sĩ đã quyết định ly hôn vào năm 1982

Ở nơi đất khách quê người, hai vợ chồng Hương Lan - Chí Tâm phải làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Áp lực về vật chất đã khiến những mâu thuẫn dần nảy sinh khiến cặp nghệ sĩ đã quyết định ly hôn vào năm 1982. Năm 1985, Hương Lan dẫn hai con trai sang Mỹ. Từ đó, bà được một trung tâm nổi tiếng mời đi biểu diễn và bắt đầu tên tuổi của bà được biết đến nhiều hơn.

Những năm 1980 từng được mệnh danh là "thập niên của Hương Lan", khi bà liên tiếp thành công trên cả hai lĩnh vực tân nhạc lẫn cổ nhạc

Những năm 1980 từng được mệnh danh là "thập niên của Hương Lan", khi bà liên tiếp thành công trên cả hai lĩnh vực tân nhạc lẫn cổ nhạc. Ngoài ra, Tuấn Vũ - Hương Lan cũng được xem là cặp song ca lừng danh trong thị trường âm nhạc hải ngoại cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Đầu năm 1986, trong tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988

Đầu năm 1986, trong tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông xã nữ danh ca có ba người con riêng trước khi về sống với Hương Lan. Bà từng tiết lộ với truyền thông rằng mình đã phải lòng ông xã vì tính cách khoan dung, hài hước, yêu thương gia đình.

Hơn 30 năm chung sống, đến nay vợ chồng danh ca Hương Lan vẫn giữ được lửa hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức lễ cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp về Việt Nam.

Đến nay, vợ chồng Hương Lan có 30 năm chung sống cùng nhau nhưng tình cảm vẫn mặn nồng

Trong suốt thời gian tham gia Ca sĩ mặt nạ lần này, ông Đặng Quốc Toản luôn đồng hành, ủng hộ cho nữ nghệ sĩ. Ông đọc nhiều bình luận về Cú Tây Bắc trên YouTube, hạnh phúc vì vợ có thể hát được nhiều ca khúc mới. Hương Lan hài hước cho biết rất vui khi "gạt" được khán giả, ban cố vấn, đặc biệt là Tóc Tiên khi nữ ca sĩ không thể đoán ra giọng ca của mình. Ngoài việc di chuyển đi về giữa Mỹ và Việt Nam thì bà không cảm thấy có gì khó khăn khi đứng sau mặt nạ Cú Tây Bắc.

Hương Lan hài hước cho biết rất vui khi "gạt" được khán giả, ban cố vấn, đặc biệt là Tóc Tiên khi nữ ca sĩ không thể đoán ra giọng ca của mình

Ông xã chính là người đốc thúc ca sĩ Hương Lan tham gia chương trình, hát những bài trước nay bà chưa từng hát. "Ông xã không cùng tôi lên sân khấu nhưng hỗ trợ tôi về mặt tinh thần rất nhiều. Anh ấy cùng tôi nghe nhạc, chọn bài. Anh đọc bình luận trên mạng xã hội, chuẩn bị và chăm lo cho tôi chu đáo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chồng vì đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi. Hai vợ chồng sống với nhau cũng mấy chục năm rồi. Cuối tháng này, tôi và chồng sẽ làm lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới tại Việt Nam" - Hương Lan tiết lộ.

Trong suốt thời gian tham gia Ca sĩ mặt nạ lần này, ông Đặng Quốc Toản luôn đồng hành, ủng hộ cho nữ nghệ sĩ

Dịp này, ca sĩ Hương Lan cũng khẳng định bản thân sẽ rất vui dù sau này được gọi là ca sĩ Hương Lan hay Cú Tây Bắc. Song, bà cũng bày tỏ mình có chút không thoải mái khi được gọi là danh ca, bởi với bà, 2 chữ "danh ca" là một điều gì đó rất lớn lao.

"Tôi thích người ta gọi tôi bằng ca sĩ Hương Lan, ca sĩ có giọng hát ngọt ngào Hương Lan, ca sĩ dễ thương Hương Lan, chứ còn 2 từ danh ca thì hơi to lớn quá" - ca sĩ Hương Lan chia sẻ.

"Tôi thích người ta gọi tôi bằng ca sĩ Hương Lan, ca sĩ có giọng hát ngọt ngào Hương Lan, ca sĩ dễ thương Hương Lan, chứ còn 2 từ danh ca thì hơi to lớn quá" - ca sĩ Hương Lan chia sẻ.

Hiện tại, Hương Lan cùng ông xã hiện sống ở khu nhà vườn rộng hơn 1.000m2 do chính ông xã thiết kế tại bang California, Mỹ. Khi không đi diễn, bà dành thời gian để chăm sóc khu vườn rộng 500m2 với nhiều loại rau, trái cây, cây cảnh và nấu nướng cho chồng con.

Hiện tại, Hương Lan cùng ông xã hiện sống ở khu nhà vườn rộng hơn 1.000m2 do chính ông xã thiết kế tại bang California, Mỹ

Trong khu vườn, nữ ca sĩ cùng chồng đích thân trồng nhiều loại cây đặc trưng của quê hương như: Bưởi, Thanh Long... Hương Lan khẳng định: "Tổ ấm của chúng tôi nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam".