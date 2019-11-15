Ca sĩ Bảo Thy đeo của hồi môn toàn vàng, kim cương nặng trĩu, đáng chú ý nhất là 'hàng khủng’ trên tay

Hậu trường 15/11/2019 17:51

Ngoài dàn siêu xe rước dâu tiền tỷ, ca sĩ Bảo Thy còn được trao tặng của hồi môn giá trị lớn toàn vòng vàng và kim cương quý giá.

Sáng nay (15/11), hôn lễ của ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dù lễ cưới được thắt chặt an ninh và hạn chế truyền thông nhưng những hình ảnh hot nhất trong ngày vu quy của nữ ca sĩ vẫn được chia sẻ rầm rộ.

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Ca sĩ Bảo Thy nhẹ nhàng trong chiếc váy cưới trắng ngày lên xe hoa - Ảnh: Internet

Trong ngày trọng đại, ca sĩ Bảo Thy diện váy cưới trắng đơn giản tinh khôi khoác tay chú rể bước lên lễ đường. Dù lễ cưới của nữ ca sĩ khá khép kín cùng những nghi thức đơn giản nhưng nhìn qua dàn siêu xe đón dâu và số của hồi môn mà cô dâu nhận được, nhiều người phải “đỏ mắt" ghen tỵ.

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Cô dâu, chú rể làm lễ trước sự chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet
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Cô dâu yêu kiều, thanh thoát làm nhiều người xuýt xoa - Ảnh: Internet

Theo một vài hình ảnh được đăng tải sau nghi thức rước dâu, ca sĩ Bảo Thy được bố mẹ và gia đình chồng trao tặng của hồi môn có giá trị “khủng” như vòng vàng cùng trang sức quý. Đáng chú ý, trên tay cô dâu còn đeo chiếc nhẫn kim cương “to đùng” có giá trị vô cùng lớn.

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Nữ ca sĩ mang nhiều trang sức quý giá khi về nhà chồng - Ảnh: Internet

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Ngoài vòng cổ, vòng tay bằng vàng, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cỡ lớn trên tay cô khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn tất các nghi thức đón dâu và làm lễ tại lễ đường, ngày mai đám cưới của Bảo Thy sẽ được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz Việt.

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