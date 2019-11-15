Ca sĩ Bảo Thy đeo của hồi môn toàn vàng, kim cương nặng trĩu, đáng chú ý nhất là 'hàng khủng’ trên tay

Sáng nay (15/11), hôn lễ của ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dù lễ cưới được thắt chặt an ninh và hạn chế truyền thông nhưng những hình ảnh hot nhất trong ngày vu quy của nữ ca sĩ vẫn được chia sẻ rầm rộ.

Ca sĩ Bảo Thy nhẹ nhàng trong chiếc váy cưới trắng ngày lên xe hoa - Ảnh: Internet

Trong ngày trọng đại, ca sĩ Bảo Thy diện váy cưới trắng đơn giản tinh khôi khoác tay chú rể bước lên lễ đường. Dù lễ cưới của nữ ca sĩ khá khép kín cùng những nghi thức đơn giản nhưng nhìn qua dàn siêu xe đón dâu và số của hồi môn mà cô dâu nhận được, nhiều người phải “đỏ mắt" ghen tỵ.