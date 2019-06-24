Bước vào kỳ thi THPT 2019, sao Việt gửi lời chúc đến các sĩ tử, ấn tượng nhất là Hoa hậu Phạm Hương

Nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các sĩ tử khi bước vào kỳ thi THPT 2019. Tất cả đều hy vọng các em bình tĩnh, tự tin và đạt thành tích cao.

Sau 12 năm đèn sách và nhiều tháng ôn luyện vất vả, các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất - kỳ thi THPT quốc gia 2019. Sáng nay (24/6), các học sinh tiến hành hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, trước khi bước vào "cuộc chiến" đầy cam go vào sáng mai.

Để động viên tinh thần các sĩ tử, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc giúp các em học sinh thêm vững tin, bình tĩnh trước kỳ thi quan trọng sắp tới.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương bày tỏ: "Nhắn gửi 2001: Những chiến binh dũng cảm có 1 không 2. Mồ hôi đã rơi trên những trang sách nên đừng để nước mắt rơi trên bài thi".

Lời chúc độc đáo của Hoa hậu Phạm Hương dành cho các sĩ tử - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn động viên các em với câu thần chú là 'hãy bình tĩnh' - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh nhắn nhủ: "Dù bài thi ngày mai có sự xuất hiện của Mị hay không thì Mị vẫn mong các em sĩ tử phải thật bình tĩnh, tỉnh táo và sảng khoái để hoàn thành thật tốt kỳ thi quan trọng này nhé. Chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn đi chơi nhưng phải thi xong rồi tính, biết không nào. Chúc mọi người "cá chép hóa rồng", mã đáo thành công​".

Hoàng Thùy Linh chúc các em có kỳ thi THPT 2019 thành công nhất - Ảnh: FBNV

Vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết lên trang cá nhân lời chúc ngắn nhưng đủ ý nghĩa - Ảnh: FBNV

Theo thông tin chính thức, kỳ thi THPT 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/6. Các môn thi lần lượt theo thứ tự là Văn - Toán (25/6), tổng hợp các môn Khoa học tự nhiên Vật lý - Hóa học - Sinh học và Ngoại ngữ (26/6), tổng hợp các môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý - GDCD (27/6).

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-vao-ky-thi-thpt-2019-sao-viet-gui-loi-chuc-den-cac-si-tu-an-tuong-nhat-la-hoa-hau-pham-huong-329059.html