Bụng bầu vượt mặt, Pha Lê vẫn tự tin diện bikini nóng bỏng, khóa môi tình tứ bạn trai Hàn

Hậu trường 05/07/2020 09:42

Ở những tháng giữa thai kỳ, nữ ca sĩ Pha Lê vẫn vô cùng xinh đẹp khi diện bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt.

Tháng 4/2020, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ tuyên bố đang mang thai con đầu lòng với bạn trai người Hàn Quốc - Emmanuel Shin. Hiện tại, cô đang ở những tháng giữa thai kỳ và được người yêu chăm sóc vô cùng chu đáo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ khoảnh khắc diện bikini đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Mị còn trẻ Mị muốn đi chơi! Chờ mãi mới có 1 bể bơi romantic ngắm mặt trời lặn đẹp hết hồn chim én cho mẹ bầu tha hồ tung tăng... Thích lắm”.

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Pha Lê và ông xã dành thời gian nghỉ ngơi tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh – Ảnh: FB

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Ở tháng thứ 6 thai kỳ, nữ ca sĩ không tăng cân quá nhiều và vẫn vô cùng xinh đẹp – Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, Pha Lê diện bikini 2 mảnh gợi cảm, tự tin khoe bụng bầu vượt mặt cùng vòng 1 “bức thở”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ và bạn trai người Hàn còn gây chú ý với khoảnh khắc khóa môi đầy ngọt ngào.

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Pha Lê thoải mái khoe vòng 1 nóng bỏng...
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...cùng khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Pha Lê: “Đẹp quá chị bầu ơi”, “Bầu mà vẫn đẹp hết nấc”, “Bầu xinh xắn”, “Bầu chơi lớn quá nha”, “Yêu mẹ bầu”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Pha Lê và bạn trai người Hàn dự định tổ chức đám cưới sau khi mang thai nhưng do dịch Covid-19 nên gia đình của Emmanuel Shin không thể đến Việt Nam. Chính vì vậy, hôn lễ của cặp đôi phải dời lại.

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