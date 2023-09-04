'Bóng hồng' bên cạnh Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm vẫn chưa có một 'danh phận', lý do vì đâu?

Bên cạnh sự nghiệp có nhiều điểm sang, Johnny Trí Nguyễn từng được biết đến với quãng thời gian nhiều năm hẹn hò với "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Cả hai bén duyên sau khi diễn xuất chung trong bộ phim võ thuật "Dòng máu anh hùng". Tuy nhiên chuyện tình này lại không có cái kết trọn vẹn.

Johnny Trí Nguyễn là nam diễn viên người Mỹ gốc Việt. Sau khi quyết định về nước, nam diễn viên sinh năm 1974 để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong các phim võ thuật như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng... Không dừng lại ở đó, anh còn ghi dấu ấn với tài diễn hài khi tham gia trong một số phim chiếu rạp như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo em,...

Thời điểm mới quen Nhung Kate, Trí Nguyễn từ chối nói về mối quan hệ của cả hai. Nam diễn viên chỉ lấp lửng chia sẻ rằng cô là bạn tâm giao của mình - một người sâu sắc và hiểu chuyện. Về phần mình, Nhung Kate cũng trả lời nước đôi khi được hỏi về tin đồn yêu Trí Nguyễn. Phải đến 4 năm sau khi gắn bó, cặp đôi mới thoải mái công khai chuyện tình cảm.

Đến năm 2012, khán giả bất ngờ khi nam diễn viên người Mỹ gốc Việt sánh đôi thân thiết với nữ diễn viên gốc Hải Phòng có nghệ danh Nhung Kate . Cô từng được biết đến là người mẫu trẻ tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như: giải Nhất "Vietnam Super Star Contest 2009". Nhung Kate cũng được khán giả yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên trong một số phim truyền hình như: Bà nội không ăn bánh pizza, Con mắt bão, Bí mật tam giác vàng...

Mới đây, trong cuộc trò chuyện trên báo Thanh Niên, diễn viên phim Bẫy rồng đã có những chia sẻ cởi mở hơn về chuyện tình cảm của mình. Khi được hỏi lý do tại sao chưa kết hôn với Nhung Kate, Johnny Trí Nguyễn nói hôn nhân chỉ là hình thức, bản thân không quan trọng chuyện danh nghĩa, hình thức mà chú trọng vào cảm xúc.

Khi được hỏi lý do tại sao chưa kết hôn với Nhung Kate, Johnny Trí Nguyễn nói hôn nhân chỉ là hình thức, bản thân không quan trọng chuyện danh nghĩa, hình thức mà chú trọng vào cảm xúc

“Có khi hai vợ chồng không còn yêu nhau nữa nhưng vì chữ vợ chồng nên phải cố gắng, như vậy thì hên xui quá. Họ có thể thích nhau trong khoảng thời gian này nhưng diễn biến trong tương lai thì không chắc. Đối với tôi, một cặp vợ chồng sống chung chưa chắc đã ưa nhau, còn một cặp tình nhân thì chắc chắn sẽ ưa nhau. Vì họ không có lý do gì khác để ở bên nhau cả” - Johnny Trí Nguyễn thẳng thắn.

Nói về điều tạo nên sự gắn kết giữa mình và Nhung Kate, Johnny Trí Nguyễn cho rằng nó phụ thuộc vào lựa chọn của cả hai. Kể từ khi yêu, anh không đặt bất kỳ điều kiện gì. Và chính điều đó khiến bạn gái cảm thấy thoải mái, không bị ràng buộc trong chuyện tình cảm.

Kể từ khi yêu, anh không đặt bất kỳ điều kiện gì. Và chính điều đó khiến bạn gái cảm thấy thoải mái, không bị ràng buộc trong chuyện tình cảm

Nam diễn viên quan niệm: “Tôi không bắt buộc cô ấy phải thế này, thế kia và như vậy thì không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ có vấn đề khi điều kiện mình đặt ra không thích hợp với người còn lại. Còn nếu không có điều kiện gì thì giữa cả hai cũng không có vấn đề gì cả”.

Cặp đôi có niềm đam mê đặc biệt với võ thuật và lái xe mô tô thể thao. Thời gian Trí Nguyễn quyết định dành thời gian để mở võ đường và đào tạo võ thuật, Nhung Kate luôn đứng sau âm thầm ủng hộ sự lựa chọn đó của anh. Trí Nguyễn từng chia sẻ, Nhung Kate còn có khả năng hiểu thấu những gì người khác không nhìn thấy và không hiểu về con người anh.

Thời gian Trí Nguyễn quyết định dành thời gian để mở võ đường và đào tạo võ thuật, Nhung Kate luôn đứng sau âm thầm ủng hộ sự lựa chọn đó của anh

Hiện tại, Trí Nguyễn cũng đang điều hành một võ đường riêng có tên gọi Liên Phong Đường. Đây được biết đến không chỉ là nơi đào tạo những nhân tài mới cho làng võ thuật mà còn là nơi tập luyện dành cho các đoàn phim. Trí Nguyễn tâm sự, những năm gần đây, anh ít xuất hiện hay đóng phim vì muốn chọn cuộc sống tự do tự tại và niềm vui ở võ đường cùng bạn gái.

Trong khi đó, Nhung Kate cũng thừa nhận, cô là người ngại va chạm với những ồn ào trong showbiz, ngại giao tiếp chỗ đồng người và xuất hiện ở những chỗ công cộng. Nữ diễn viên cũng tâm sự, cô không bận tâm nhiều đến những tin đồn và thường chọn cách im lặng trước chúng. Lý do là bởi cô sợ những gì mình nói ra có thể làm người khác không vui.