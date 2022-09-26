Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài vắng bóng: Tiết lộ lý do rạn nứt với vợ cũ, hé lộ cuộc sống đời thường với tình mới

Không còn lăn xả trên phim trường, Johnny Trí Nguyễn quyết định sống ở võ đường Liên Phong, hiếm hoi tiết lộ những góc khuất hôn nhân và quan điểm sống hiện tại.

Xuất hiện tại chương trình "Gõ cửa thăm nhà tập 131", Johnny Trí Nguyễn hiếm hoi chia sẻ lý do rời bỏ phim trường, tận hưởng cuộc sống đời thường tự do. Nam diễn viên đang chăm lo cho tâm huyết của mình là võ đường rộng 1.800m2. Nam diễn viên cho biết không còn bó buộc bản thân trong một khuôn mẫu nào, anh thoải mái theo đuổi cuộc sống tự do, phóng khoáng cùng niềm đam mê bất tận với võ thuật và mô tô. Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn lần đầu hé lộ về chuyện tình cảm của mình. Từng có mối tình lãng mạn với người vợ xinh đẹp Vũ Lynn Cathy, thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 12 năm rồi cả hai chính thức đường ai nấy đi sau khi đã có 2 con.

Anh tâm sự: "Mình học mười mấy năm, nhưng tình cảm thì không có học. Nhưng cái đó là cái chúng ta trải nghiệm nhiều nhất ở trong cuộc sống. Cha mẹ cũng đâu có dạy cuộc sống tình cảm với một người nữ là như thế nào. Chúng ta không có kinh nghiệm gì cả, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ và tự khám phá. Khi nó lệch đường thì không thể cứu vãn được". Johnny Trí Nguyễn cho biết luôn mang nguồn năng lượng tích cực để vượt qua mọi giai đoạn trong cuộc sống - Ảnh: Báo Dân Trí Mặc dù không thường xuyên gặp các con, nhưng nam diễn viên vẫn theo dõi và quan tâm đến 2 cô công chúa. Thỉnh thoảng, các con về Việt Nam và được anh đưa đi khám phá khắp nơi. Tài tử tiết lộ cô con gái 17 tuổi thì đam mê làm diễn viên, còn con gái lớn 19 tuổi thì thích viết truyện, tiểu thuyết.

Đồng thời, nam tài tử nhắn nhủ đến các con: "Các con cứ trải nghiệm cuộc sống như thế nào cũng được, muốn khám phá như thế nào cũng được. Bất kỳ lúc nào cần chỗ dựa thì các con có mình, có thể dựa vào những người đã đi trước, người đã trải nghiệm cuộc sống đó rồi để hỗ trợ các con”. Dù bên nhau thời gian dài nhưng Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate chưa có ý định kết hôn - Ảnh: Internet Phía sau võ đường rộng rãi, Johnny Trí Nguyễn và bạn gái là diễn viên Nhung Kate sống trong căn nhà lá nhìn từ ngoài vào thì giản dị nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Nam diễn viên từng chia sẻ lý do anh muốn sống trong nhà lá vì thích sự mát mẻ và muốn không gian sống của mình gần gũi với thiên nhiên nhất có thể. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Johnny Trí Nguyễn cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều mình thích cùng với người bạn gái là nữ diễn viên Nhung Kate. Cả hai đã sống chung nhiều năm nhưng chưa tính chuyện kết hôn và sinh con. Nam diễn viên cũng bộc bạch về lý do không kết hôn vì muốn chuyện tình yêu hấp dẫn như một cuốn phim dài tập. Ở độ tuổi U50, Johnny Trí Nguyễn không quá chú trọng tới ngoại hình hay danh tiếng mà thường xuất hiện với phong cách gần gũi, đời thường.

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