Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài vắng bóng: Tiết lộ lý do rạn nứt với vợ cũ, hé lộ cuộc sống đời thường với tình mới

Xuất hiện tại chương trình "Gõ cửa thăm nhà tập 131", Johnny Trí Nguyễn hiếm hoi chia sẻ lý do rời bỏ phim trường, tận hưởng cuộc sống đời thường tự do. Nam diễn viên đang chăm lo cho tâm huyết của mình là võ đường rộng 1.800m2. Nam diễn viên cho biết không còn bó buộc bản thân trong một khuôn mẫu nào, anh thoải mái theo đuổi cuộc sống tự do, phóng khoáng cùng niềm đam mê bất tận với võ thuật và mô tô.

Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn lần đầu hé lộ về chuyện tình cảm của mình. Từng có mối tình lãng mạn với người vợ xinh đẹp Vũ Lynn Cathy, thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 12 năm rồi cả hai chính thức đường ai nấy đi sau khi đã có 2 con.