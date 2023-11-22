Bỏ nghề ca sĩ sang Mỹ sống như bà hoàng, thích được chồng tặng biệt thự, xe hơi, du thuyền, vừa tậu thêm nhà phố Sài Gòn gần 10 tỷ đồng

Phạm Thanh Thảo sinh năm 1979, là ca sĩ, MC nổi tiếng đầu thập niên 2000. Cô có xuất phát điểm cùng Mỹ Tâm khi tham gia cuộc thi Giọt mực tím dễ thương năm 1998. Sau này, Phạm Thanh Thảo được khán giả biết đến qua các ca khúc: Mừng tuổi mẹ, Đời mẹ, Ngày xưa ơi... Cô cũng dẫn dắt một số chương trình như: Vườn âm nhạc , Giai điệu tình yêu, Quà tặng trái tim...

Hơn 7 năm tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo được ông xã cưng chiều, yêu thương hết mực. Cô thường được chồng tặng những món quà có giá trị đắt đỏ như biệt thự, siêu xe, du thuyền,... Giọng ca "Chữ hiếu, chữ tình" từng cho biết cứ mỗi lần ngẫu hứng là ông xã lại tặng cho cô một căn biệt thự.

Năm 2015, Phạm Thanh Thảo bí mật kết hôn cùng chồng Việt kiều và sang Mỹ định cư. Ông xã của nữ ca sĩ là một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bất động sản . Quyết định rời xa làng giải trí , lui về chăm lo gia đình của ca sĩ từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Phạm Thanh Thảo vừa tậu căn nhà gần 10 tỷ tại TPHCM. Ảnh: FBNV.

Căn nhà 5 tầng, rộng 80m2 ở quận Gò Vấp để gia đình nữ ca sĩ sinh hoạt trong những lần về Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Phạm Thanh Thảo gây bất ngờ khi tậu căn nhà gần 10 tỷ tại TPHCM. Nhà ca sĩ có thiết kế tân cổ điển, gồm 4 phòng ngủ, 6 toilet, bếp, phòng khách và gara ôtô. Cô dự kiến chi khoảng một tỷ đồng làm lại mặt tiền, cải tạo những không gian riêng tư và trang trí nội thất.

Hiện tại vợ chồng Phạm Thanh Thảo có 2 cậu con trai, bé lớn tên Trường An (8 tuổi), bé nhỏ tên Gia Khang (7 tuổi). Nữ ca sĩ cho biết cuộc sống gia đình ổn định, yên ấm. Vợ chồng cô luôn lắng nghe, tôn trọng và yêu thương nhau.

Vợ chồn nữ ca sĩ đã có 2 cậu con trai, bé lớn tên Trường An (8 tuổi), bé nhỏ tên Gia Khang (7 tuổi). Ảnh: FBNV.

Trong mắt Phạm Thanh Thảo, chồng là người tài giỏi, sâu sắc. Cô hãnh diện vì có người chồng giỏi kiếm tiền, biết chia sẻ công việc bếp núc cùng vợ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường "khoe" những món ăn do chồng đích thân vào bếp thực hiện.

Nữ ca sĩ thường xuyên được chồng tặng xế xịn. Ảnh: FBNV.

Ngoài chiếc xe Lamborghini mới tậu, vợ chồng Phạm Thanh Thảo còn có 7 xe hơi khác thuộc các dòng Corvette, Acura, Lexus, Audi, Toyota... "Tôi và ông xã mỗi người có một chiếc xe hơi riêng và khi cả nhà sử dụng chung thì chạy chiếc xe 7 chỗ. Nếu cần vận chuyển đồ đạc trong quá trình xây dựng, tôi dùng chiếc xe tải cỡ lớn", người đẹp cho biết.

Phạm Thanh Thảo sống trong biệt thự ven sông có sân vườn rộng rãi trị giá hơn 800.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng). Ảnh: FBNV.

Hiện vợ chồng Phạm Thanh Thảo sống trong biệt thự ven sông có sân vườn rộng rãi trị giá hơn 800.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng). Họ còn có 2 chiếc tàu, 1 du thuyền, trong đó chiếc du thuyền là tài sản trước khi kết hôn của ông xã nữ ca sĩ.

Bí quyết 'cao tay' giữ chồng đại gia

Kể từ khi kết hôn, Phạm Thanh Thảo ý thức rõ trách nhiệm của người vợ. Chị thể hiện điều đó qua cách chăm sóc con; đối xử với chồng; gia đình và bạn bè của anh. Ca sĩ cho hay: "Tôi đặt mình trong tâm thế của chồng. Sau một ngày làm việc vất vả, người đàn ông trở về nhà để tìm một không gian thoải mái, thư giãn chứ không ai muốn chạm mặt một cô vợ cau có, cằn nhằn, chất vấn mình đủ thứ".

Phạm Thanh Thảo chia sẻ bí quyết cao tay giữ chồng. Ảnh: FBNV.

Hai năm đầu chung sống, Phạm Thanh Thảo và Sơn Võ không tránh khỏi những mâu thuẫn trong hôn nhân. Sau giai đoạn đó, anh Sơn hiểu chị hơn, nhìn thấy chị làm tròn vai trò của người vợ nên rất cưng chiều chị.

Phạm Thanh Thảo luôn tôn trọng sự riêng tư của chồng. Vợ chồng chị đều biết mật khẩu điện thoại của nhau nhưng tuyệt đối không đụng vào điện thoại của người kia.

Hỏi Phạm Thanh Thảo còn bí quyết nào giữ chồng khi anh giàu có, giỏi giang dễ thu hút phụ nữ? Chị nói: "Từ khi mới quen đến nay, tôi chưa từng cố ràng buộc chồng. Tôi luôn tôn trọng chồng, các mối quan hệ xung quanh anh, cả những quan hệ mà tôi nghi ngờ".

Gia đình nữ ca sĩ thổi nến kỷ niệm 8 năm ngày cưới hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: FBNV.

Theo Phạm Thanh Thảo, chị có nghi ngờ ai vẫn vui vẻ, cởi mở, đi chơi cùng nhau, thậm chí làm bánh tặng họ. Chị cho rằng đây là cách cho anh Sơn thấy mình tuyệt đối tin chồng. Kết quả là 6 năm chung sống, chị vẫn vậy còn anh Sơn thay đổi nhiều. Từ người "một tuần nhậu đủ 7 ngày", anh trở thành người đàn ông mê vợ con, thỉnh thoảng mới mời bạn bè về nhà chơi.

Khi mới qua Massachusetts, Phạm Thanh Thảo chỉ có một mình còn anh Sơn có gia đình, bạn bè ở đây. Đến nay, gia đình của anh thành gia đình chị, bạn bè anh thành bạn bè chị. Mọi người yêu thương, sẵn sàng bảo vệ chị.

Đại gia đình Phạm Thanh Thảo hạnh phúc viên mãn trong biệt thự sân vườn rộng rãi trị giá hơn 800.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng). Ảnh: FBNV.

"Có thể bạn nói tôi cao tay nhưng với tôi, đó là sự chân thành. Bạn muốn được đối xử thế nào, hãy đối xử như vậy với người ta trước. Khi nhận sự tin tưởng và ủng hộ từ vợ, anh sẽ hồi đáp", ca sĩ trải lòng.