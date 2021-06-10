Bộ ảnh 'thiếu nhi bên hoa sen' với loạt biểu cảm 'nàng thơ bị lỗi' khiến dân mạng cười ngất

Bé gái 3 tuổi khiến dân mạng phải cười ngất với bộ ảnh "thiếu nhi bên hoa sen" cùng loạt biểu cảm siêu bá đạo.
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Nếu ngày xưa nổi tiếng với bức tranh vẽ "thiếu nữ bên hoa huệ" thì ngày nay bộ ảnh "Thiếu nhi bên hoa sen" cũng đang khiến cư dân mạng phát sốt. Bé gái 3 tuổi có nick name là Bánh Rán được mẹ Tiểu Ann -photographer - thực hiện cho bộ ảnh "sống ảo" bên hoa sen. Gây chú ý bởi gương mặt đáng yêu, bầu bĩnh cùng mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn, Bánh Rán đã làm "lụi tim" biết bao người xem. Được mẹ diện cho bộ áo dài trắng để hợp concept "nàng thơ" nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng ôi thôi, cô bé lại gây bất ngờ bởi 1001 biểu cảm siêu "nhăng nhít".
Theo Đất Việt, chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh này, chị Tiểu Ann cho biết mỗi năm đều chụp cho bé một bộ ảnh với sen để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé. Năm nay do ảnh hưởng của dịch, không thể chụp ngoại cảnh trực tiếp tại các hồ sen nên chị đã tự tay set - up hẳn không gian này để lưu lại kỷ niệm cho Bánh Rán.
Bánh Rán đã rất tự tin trước ống kính. Cô bé bày ra rất nhiều biểu cảm đáng yêu từ: Cười tươi, rồi mếu máo đến mệt mỏi nằm hẳn xuống sàn,... Mẹ Tiểu Ann cũng cho biết, tất cả những dáng này là biểu cảm tự nhiên của bé chứ mẹ không hề ép bé phải theo kiểu nào. Tất cả đều toát lên những nét hồn nhiên, tinh nghịch của một cô bé 3 tuổi.
Bộ ảnh hiện vẫn đang "hót hòn họt" trên mạng xã hội và nhận được vô vàn lượt yêu thích. Nhiều khán giả cũng phải chết cười với loạt biểu cảm của cô bé 3 tuổi này. Một số người cũng hài hước đặt những cái tên cho bộ ảnh như: "Thị Nở bên hoa sen", "Bé gái vặt cánh sen",...
Chia sẻ về kỉ niệm buổi chụp này, chị Tiểu Ann hóm hỉnh: "Buổi chụp ảnh chẳng có khó khăn gì. Nếu có, chắc chỉ là mẹ chẳng có cái ảnh 'so deep' nào của nàng như trong tưởng tượng mà thôi".