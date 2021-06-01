Quốc tế Thiếu nhi cùng ngắm những biểu cảm ‘trời ơi đất hỡi’, siêu cấp dễ thương của các công chúa, hoàng tử sao Vbiz

Sao Việt 01/06/2021 12:17

Các hot kid nhà sao Việt suốt ngày chỉ ăn, ngủ rồi nghịch ngợm nhưng vẫn dễ dàng khiến người khác phải xuýt xoa đến “tan chảy” con tim vì sự đáng yêu quá mức quy định của mình.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ

Là những nhóc tì hot nhất nhì Vbiz, Lisa - Leon nhà Hà Hồ được công chúng quan tâm từ khi còn trong bụng mẹ. Thừa hưởng dòng gen cực phẩm của cả bố và mẹ, bất kì hình ảnh nào của cô cậu được chia sẻ đều thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Biểu cảm đáng yêu của hai hot kid luôn khiến dân mạng muốn “tan chảy” con tim. Trong khi Lisa xinh xắn đáng yêu, ra vẻ một cô bé duyên dáng thì Leon lại thường xuyên tấu hài với loạt meme khiến cô chú cộng đồng mạng “cười điên đảo”.

hot kid 1
Ba mẹ con với ba biểu cảm không thể nào yêu hơn
hot kid 3
'Lisa cưng lắm, duyên lắm nha quý dzị'
Quốc tế Thiếu nhi cùng ngắm những biểu cảm ‘trời ơi đất hỡi’, siêu cấp dễ thương của các công chúa, hoàng tử sao Vbiz - Ảnh 3
Còn đây là kiểu làm duyên phiên bản lỗi của Leon

Tiểu công chúa nhà Đông Nhi

Winnie nhà Nhi - Thắng là một trong những nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz, hot từ trong trứng nước. Ra đời lại càng gây bão mạng xã hội bởi sự đáng yêu "quá đáng". Winnie có ngoại hình bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Da trắng, môi đỏ, má “bánh bao” cùng những biểu cảm như muốn bắn vào tim các cô chú, Winnie thiệt muốn các cô chú “xỉu lên xỉu xuống” mới chịu.

hot kid 4
Tiểu công chúa hot từ trong trứng nước
hot kid 5
Hôm nay công chúa uống sữa hơi nhiều, mẹ Nhi chụp hình lại quên che bụng cho con gái. Công chúa Winnie kiểu: Ơ kìa mẹ!
hot kid 6
Kín đáo hơn rồi nè, không thấy bụng nữa rồi

Gia Huy và Hayden nhà Trà My Idol

Nhà Trà My Idol cũng có 2 nhóc tỳ cực nổi trên MXH là Gia Huy và Hayden. Nếu như anh trai Gia Huy sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhiều nét giống mẹ thì Hayden lại là một "thánh" meme của netizen. Vì vậy mà không xuất hiện thì thôi nhưng một khi đã lên sóng là thể nào Hayden cũng khiến dân tình cười lăn lóc bằng vóc dáng tròn trịa và biểu cảm siêu cấp dễ thương.

hot kid 7
Anh hai soái bao nhiêu, cậu em 'tấu hài' bấy nhiêu
hot kid 8
'Mau lớn con ơi, các cô đang đợi'
hot kid 9
'Thánh meme' mạng xã hội: Không ai được bắt anh hai con đi!

Cặp song sinh của mẹ chồng ca nương Kiều Anh

Mẹ chồng ca nương Kiều Anh, cô Văn Thuỳ Dương nổi tiếng là một hot mom khi mang thai ở tuổi 47. Mang thai ở tuổi này đã khó, lại còn là thai đôi thì càng khó khăn bội phần. Nhưng hai nhóc tỳ Cơm – Canh đã chào đời bình an và lớn lên khỏe mạnh.

Không những vậy, hai cậu còn thuộc hội nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz khi sức hút trên mạng xã hội cực mạnh. Mỗi hình ảnh của hai cậu đều khiến cộng đồng mạng như được “sạc” thêm năng lượng tích cực. Nếu Cơm là cậu nhóc hiền lành, điềm tĩnh thì Canh lại khôn lanh, lém lỉnh, hay cười.

hot kid 10
'Mát quá mẹ ơi'
hot kid 11
'Tắm xong rồi đi học nào anh em'
hot kid 12
'Quên mất hôm nay nghỉ, thôi vào bếp làm bánh cùng mẹ vậy'

Những cậu nhóc sinh ba nhà John Hùng Trần

John Hùng Trần được biết đến qua câu chuyện đi xuyên Việt với 0 đồng trong túi và là tác giả cuốn sách “John đi tìm Hùng”. Hiện tại anh là ông bố của ba cậu bạn sinh ba. Cả ba “cu cậu” Jayden - Jayce - Jaymes đều rất đáng yêu, ba bé trai chào đời cách nhau mỗi bé một phút. Cơ hội sinh ba cùng trứng như vậy là trường hợp rất hiếm, hiếm đến mức từ 1 triệu đến 200 triệu ca mới có 1 ca như vậy.

hot kid 13
'Tới giờ ăn rồi, xếp hàng ngay ngắn nào anh em'
hot kid 14
'Tụi con muốn đi bơi sao ba lại thả ra đây'
hot kid 15
Soái ca phiên bản nhí làm xao xuyến trái tim các cô

Không chỉ có bố mẹ nổi tiếng, dàn hot kid Việt sở hữu lượng fan cực khủng trên mạng xã hội lại càng được chú ý nhiều hơn nữa bởi bản thân các bé đều vô cùng dễ thương. Những khoảnh khắc đáng yêu của các bé đều mang lại năng lượng tích cực cho các cô chú cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV

Tìm bảy chú lùn cho ‘Bạch Tuyết’, Winnie nhà Nhi – Thắng gây ‘náo loạn’ mạng xã hội

Tìm bảy chú lùn cho ‘Bạch Tuyết’, Winnie nhà Nhi – Thắng gây ‘náo loạn’ mạng xã hội

Winnie nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng không ngừng khiến cô chú cộng đồng mạng lia lịa “thả tim” mỗi khi xuất hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   hot kid Vbiz Leon và Lisa bé Winnie

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"