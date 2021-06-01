Quốc tế Thiếu nhi cùng ngắm những biểu cảm ‘trời ơi đất hỡi’, siêu cấp dễ thương của các công chúa, hoàng tử sao Vbiz

Các hot kid nhà sao Việt suốt ngày chỉ ăn, ngủ rồi nghịch ngợm nhưng vẫn dễ dàng khiến người khác phải xuýt xoa đến “tan chảy” con tim vì sự đáng yêu quá mức quy định của mình.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ Là những nhóc tì hot nhất nhì Vbiz, Lisa - Leon nhà Hà Hồ được công chúng quan tâm từ khi còn trong bụng mẹ. Thừa hưởng dòng gen cực phẩm của cả bố và mẹ, bất kì hình ảnh nào của cô cậu được chia sẻ đều thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Biểu cảm đáng yêu của hai hot kid luôn khiến dân mạng muốn “tan chảy” con tim. Trong khi Lisa xinh xắn đáng yêu, ra vẻ một cô bé duyên dáng thì Leon lại thường xuyên tấu hài với loạt meme khiến cô chú cộng đồng mạng “cười điên đảo”.

Ba mẹ con với ba biểu cảm không thể nào yêu hơn 'Lisa cưng lắm, duyên lắm nha quý dzị' Còn đây là kiểu làm duyên phiên bản lỗi của Leon Tiểu công chúa nhà Đông Nhi Winnie nhà Nhi - Thắng là một trong những nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz, hot từ trong trứng nước. Ra đời lại càng gây bão mạng xã hội bởi sự đáng yêu "quá đáng". Winnie có ngoại hình bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Da trắng, môi đỏ, má “bánh bao” cùng những biểu cảm như muốn bắn vào tim các cô chú, Winnie thiệt muốn các cô chú “xỉu lên xỉu xuống” mới chịu. Tiểu công chúa hot từ trong trứng nước Hôm nay công chúa uống sữa hơi nhiều, mẹ Nhi chụp hình lại quên che bụng cho con gái. Công chúa Winnie kiểu: Ơ kìa mẹ! Kín đáo hơn rồi nè, không thấy bụng nữa rồi Gia Huy và Hayden nhà Trà My Idol Nhà Trà My Idol cũng có 2 nhóc tỳ cực nổi trên MXH là Gia Huy và Hayden. Nếu như anh trai Gia Huy sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhiều nét giống mẹ thì Hayden lại là một "thánh" meme của netizen. Vì vậy mà không xuất hiện thì thôi nhưng một khi đã lên sóng là thể nào Hayden cũng khiến dân tình cười lăn lóc bằng vóc dáng tròn trịa và biểu cảm siêu cấp dễ thương.

Anh hai soái bao nhiêu, cậu em 'tấu hài' bấy nhiêu 'Mau lớn con ơi, các cô đang đợi' 'Thánh meme' mạng xã hội: Không ai được bắt anh hai con đi! Cặp song sinh của mẹ chồng ca nương Kiều Anh Mẹ chồng ca nương Kiều Anh, cô Văn Thuỳ Dương nổi tiếng là một hot mom khi mang thai ở tuổi 47. Mang thai ở tuổi này đã khó, lại còn là thai đôi thì càng khó khăn bội phần. Nhưng hai nhóc tỳ Cơm – Canh đã chào đời bình an và lớn lên khỏe mạnh. Không những vậy, hai cậu còn thuộc hội nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz khi sức hút trên mạng xã hội cực mạnh. Mỗi hình ảnh của hai cậu đều khiến cộng đồng mạng như được “sạc” thêm năng lượng tích cực. Nếu Cơm là cậu nhóc hiền lành, điềm tĩnh thì Canh lại khôn lanh, lém lỉnh, hay cười. 'Mát quá mẹ ơi' 'Tắm xong rồi đi học nào anh em' 'Quên mất hôm nay nghỉ, thôi vào bếp làm bánh cùng mẹ vậy' Những cậu nhóc sinh ba nhà John Hùng Trần John Hùng Trần được biết đến qua câu chuyện đi xuyên Việt với 0 đồng trong túi và là tác giả cuốn sách “John đi tìm Hùng”. Hiện tại anh là ông bố của ba cậu bạn sinh ba. Cả ba “cu cậu” Jayden - Jayce - Jaymes đều rất đáng yêu, ba bé trai chào đời cách nhau mỗi bé một phút. Cơ hội sinh ba cùng trứng như vậy là trường hợp rất hiếm, hiếm đến mức từ 1 triệu đến 200 triệu ca mới có 1 ca như vậy. 'Tới giờ ăn rồi, xếp hàng ngay ngắn nào anh em' 'Tụi con muốn đi bơi sao ba lại thả ra đây' Soái ca phiên bản nhí làm xao xuyến trái tim các cô Không chỉ có bố mẹ nổi tiếng, dàn hot kid Việt sở hữu lượng fan cực khủng trên mạng xã hội lại càng được chú ý nhiều hơn nữa bởi bản thân các bé đều vô cùng dễ thương. Những khoảnh khắc đáng yêu của các bé đều mang lại năng lượng tích cực cho các cô chú cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quoc-te-thieu-nhi-cung-ngam-nhung-bieu-cam-troi-oi-dat-hoi-sieu-cap-de-thuong-cua-cac-cong-chua-hoang-tu-sao-vbiz-407252.html