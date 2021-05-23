Sáng dậy sớm, hai cha con Kim Lý - Leon ‘đốn tim’ cộng đồng mạng với ‘cảnh giường chiếu’ cực yêu

Hà Hồ hạnh phúc khoe khoảnh khắc đáng yêu của Kim Lý và con trai Leon vào một buổi sáng dậy sớm khiến cả mạng xã hội đều "tan chảy" con tim.
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Gia đình Hà Hồ - Kim Lý vẫn luôn là gia đình lý tưởng của showbiz khi từ ngày về chung một nhà, cặp đôi luôn khiến dân tình “bấn loạn” trước hàng loạt những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc. Đặc biệt, sau khi đón thêm hai thành viên mới, độ hot của gia đình này càng tăng cao.
Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh chụp lại cảnh hai cha con Kim Lý và Leon đang nằm ngủ say sưa vào sáng sớm. Cảnh tượng này không chỉ khiến cô cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào mà còn phải phì cười vì hai bố con này đã cùng nhau dậy từ lúc 5 giờ sáng và đây là việc làm đầu tiên của hai bố con sau khi tắm xong.
Sau khi có thêm hai thiên thần nhỏ, Hồ Ngọc Hà đã lập hẳn trang Instagram và Fanpage Facebook chỉ chuyên đăng hình ảnh, clip về con, thu hút lượng người theo dõi đông đảo đến bất ngờ. Nhất cử nhất động của hai bé Lisa và Leon đều cực "hot", được săn đón không kém gì những ngôi sao của Vbiz, thậm chí cặp nhóc tỳ đôi khi còn “chiếm sóng” hơn cả bố mẹ.
Ảnh: IG, FBNV