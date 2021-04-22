Hà Hồ trốn chồng Kim Lý đi chơi, mê tít món gỏi cá trích tại Phú Quốc

Trong một lịch trình tại Phú Quốc gần đây, Hồ Ngọc Hà có dịp thưởng thức món gỏi cá trích, khoe dáng trong tà áo dài cách tân khiến nhiều người hâm mộ phấn khích.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc.

Bà xã Kim Lý diện bộ váy màu trắng vô cùng xinh đẹp khiến người hâm mộ cứ xuýt xoa khen sắc vóc của mẹ bỉm 3 con.

Bà mẹ ba con vẫn luôn tươi trẻ dù ở bất cứ độ tuổi nào - Ảnh FBNV

Sau loạt ảnh được cô đăng tải, Kim Lý ngay lập tức bình luận trêu đùa vợ của mình “đi chơi ư”.

Kim Lý vui vẻ bình luận dưới bài viết của bà xã - Ảnh chụp màn hình

Sau khi kết thúc công việc, nữ ca sĩ tranh thủ nghỉ ngơi, thưởng thức và lập tức mê tít món gỏi cá trích - một đặc sản độc đáo và nổi tiếng ở Phú Quốc.

Bà xã Kim Lý lập tức mê tít món gỏi cá trích sau khi cô được dịp thưởng thức - Ảnh IGNV

Để có thể làm được món ăn hấp dẫn này, đầu bếp đã phải chọn lựa những con cá trích vừa mới được đánh bắt từ biển về vẫn còn tươi roi rói. Sau đó cá được sơ chế kỹ càng để chuẩn bị làm món gỏi cá trích siêu ngon.

Những nguyên liệu được dùng để trộn với cá trích bao gồm hành tây thái sợi, hành tím, ớt và dừa nạo... Đồng thời, món ăn còn được ăn kèm với bánh tráng và các loại rau (rau thơm, quế, xà lách...).

Món gỏi cá trích không chỉ là một món ăn dân dã mà còn là đặc sản được rất nhiều du khách biết tới và góp một phần không nhỏ trong văn hóa ẩm thực biển đảo Phú Quốc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-tron-chong-kim-ly-di-choi-me-tit-mon-goi-ca-trich-tai-phu-quoc-402862.html