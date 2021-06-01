Quốc tế Thiếu nhi, sao Việt khoe thần thái 'chặt chém' từ trong trứng nước, ‘xì-tai’ thần sầu, nhỏ ‘nhưng mà có võ’

Sao Việt 01/06/2021 18:23

Cư dân mạng cười ngất trước những màn khoe ảnh "nhỏ nhưng có võ" của các sao Việt: Người có "xì - tai" thần sầu, người từ nhỏ đã có tố chất hoa hậu.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi, các sao Việt cũng cạnh tranh khoe ảnh thời "cởi truồng tắm mưa" của mình trên trang cá nhân. Những bức ảnh nhanh chóng gây chú ý và chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội. Bên cạnh đó, các sao Việt cũng không quên gửi lời chúc đến các em thiếu nhi thân yêu. Hãy cùng điểm qua loạt sao "níu kéo" thời gian nhé!

1. Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quá nổi tiếng và thân quen với người hâm mộ. Gần đây, nam ca sĩ cũng khiến dân mạng "rần rần" vì độ "mặn" trên các clip quay tiktok. Nhân ngày 1/6, nam ca sĩ cũng dành lời chúc cho các "mầm non" tương lai trên trang cá nhân:

"Chú Hưng, Bác Hưng, ông Hưng gửi đến các con, trẻ em, thiếu nhi Việt Nam ở khắp mọi nơi trên trái đất này lời chúc sức khoẻ, bình an, may mắn, vui vẻ, học giỏi, ngoan và những gì tốt đẹp nhất trên đời sẽ luôn ở bên các con nhé! Chú cũng luôn mong cho con của chú cũng sẽ được y như lời chúc của chú gửi đến các bé vậy đó! Vui nha! Happy VietNam kid's day!

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Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng lúc nhỏ, người được anh ví von là con của anh - Ảnh: FBNV

 2. Hoa hậu Khánh Vân

Sau khi trải qua thời gian thi hoa hậu trên đấu trường quốc tế, Hoa hậu Khánh Vân vẫn còn ở Mỹ, chưa thể về Việt Nam vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhưng người đẹp vẫn luôn hướng trái tim mình về dân tộc.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Thiếu nhi, Khánh Vân cũng tung loạt ảnh thưở xưa khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì đã có nét đẹp từ bé. Trên trang cá nhân, hoa hậu chia sẻ:

"Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi! Bé Vân xin chào cả nhà."

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Có ai nhận ra nàng hoa hậu Khánh Vân lúc nhỏ đây không? - Ảnh: FBNV

 3. Diễn viên Diệu Nhi

Một gương mặt diễn viên trẻ nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả qua nét duyên dáng, hài hước trong các vở hài kịch hay web drama. Vốn có những câu nói mặn như nước biển, lần này cô nàng vẫn phát huy thế mạnh đó qua dòng trạng thái chia sẻ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, cô hài hước nói:

"Hôm nay quốc tế thiếu nhi nên chia sẻ cho mọi người về ước mơ thuở còn thiếu nhi của bé Nhi là làm người mẫu đó nha! Thấy tạo dáng chuyên nghiệp không? Nhưng ai có dè lớn lên không làm người mẫu mà làm ca sĩ đâu à! Chúc các bé thiếu nhi ngày lễ vui vẻ ở nhà chơi với ba mẹ qua mùa dịch nè, ăn ngoan chóng lớn nha!"

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Diệu Nhi lúc nhỏ đã rất thần thái và sang chảnh - Ảnh: FBNV

4. Á hậu Kim Duyên

Sắp tới, Kim Duyên sẽ tiếp bước hoa hậu Khánh Vân để tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế hoa hậu Hoàn Vũ vào cuối năm nay.

Theo trend chào mừng Quốc tế Thiếu nhi, á hậu Kim Duyên cũng hưởng ứng nhiệt tình. Người đẹp khoe rằng mình được mọi người khen có nét giống mẹ. Đồng thời cũng kêu gọi mọi người cùng khoe ảnh ngày bé với cô. Cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân:

"Happy Children's Day! Bé Duyên 2 tuổi xin chào cả nhà! Trong gia đình đều bảo Duyên giống mẹ lắm nha! Mọi người comment khoe ảnh ngày bé với Duyên đi nào!"

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Hình ảnh á hậu Kim Duyên lúc 2 tuổi được cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 5. Diễn viên Mạc Văn Khoa

Với lối diễn mộc mạc và gương mặt nhìn thôi đã mắc cười, Mạc Văn Khoa hiện nay là một trong những gương mặt xuất hiện nhiều trong các gameshow và phim điện ảnh. Nam diễn viên hài cũng có một lượt người hâm mộ khủng bởi nét duyên dáng, hài hước.

Nhân dịp 1/6, nam dành hài cũng khoe ảnh lúc nhỏ của mình, anh bày tỏ:

"Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nên em up hình cả gia đình em thiếu nhi luôn ạ!"

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Có thể dễ dàng nhận ra Mạc Văn Khoa trong bức ảnh thưở nhỏ vì nét cũng còn giống với hiện tại - Ảnh: FBNV

 6. Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà hiện là một trong những mẹ bỉm "hot" nhất khi tốc độ lấy lại vóc dáng quá thần thánh mặc dù mang thai song sinh. Gần đây, nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ lên mạng xã hội.

Nhân dịp 1/6, Hồ Ngọc Hà tạm không khoe con một bữa mà để dành khoe Hà "con" xinh đẹp từ lúc nhỏ. Cô chia sẻ dòng trạng thái:

"Chúc mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6! Chúc các bé thiếu nhi mau ăn chóng lớn và luôn được gia đình yêu thương hết mực nha các bé ơi!"

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Hình ảnh thưở nhỏ được được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân của mình, mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì ngày bé đã xinh quá! - Ảnh: FBNV

 7. Diễn viên Trương Quỳnh Anh

Gái một con Trương Quỳnh Anh vẫn xinh đẹp ngời ngời, thần thái vượt bậc, trẻ trung bất chấp thời gian. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn ba mẹ đã yêu thương cô, cô bày tỏ:

"Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi !

Cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương em bé trong hình này.

Con sẽ yêu thương em bé của con như tình yêu của ba mẹ.

Mong trẻ em ở khắp nơi luôn được yêu thương và nâng niu."

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Trương Quỳnh Anh lúc nhỏ đáng yêu quá đúng không nào? - Ảnh: FBNV

Có vẻ như các sao Việt đã có khí chất, thần thái ngôi sao ngay từ nhỏ thì phải! Khoe hình ngày bé thôi đã hot rần rần. Bạn thấy sao Việt nào thần thái chặt chém nhất? Sao Việt nào dậy thì thành công nhất? Hãy cùng chia sẻ nha!

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