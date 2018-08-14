Bộ ảnh lung linh của gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình ở Phú Quốc đốn tim cư dân mạng

Nhân dịp kỷ niệm hai năm về chung một nhà, Ngọc Lan - Thanh Bình đã đưa con trai đi Phú Quốc nghỉ dưỡng và lưu lại những kỷ niệm đẹp.
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Thanh Bình - Ngọc Lan nên duyên vào cuối năm 2016 bằng một đám hỏi hoành tráng không thua gì đám cưới. Sau hai năm về chung nhà, cặp đôi đã sắm được nhà riêng và sinh được một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Bé Louis tuy chưa đầy hai tuổi nhưng thường xuyên đốn tim fan với những bức ảnh khoe biểu cảm đáng yêu cùng vẻ đẹp trong sáng như con lai.
Mới đây, gia đình "Kiều nữ" đã có chuyến du lịch dài ngày tại Phú Quốc nhằm hâm nóng tình cảm. Đây cũng là dịp kỷ niệm hai năm kết hôn của một trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí. Thanh Bình chia sẻ, anh muốn tạo điều kiện cho bà xã được nghỉ ngơi sau 3 tháng đóng phim miệt mài. Còn Ngọc Lan thì muốn con trai có không gian thoải mái vui chơi để tìm hiểu thế giới đó đây.