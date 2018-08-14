Bộ ảnh lung linh của gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình ở Phú Quốc đốn tim cư dân mạng

Nhân dịp kỷ niệm hai năm về chung một nhà, Ngọc Lan - Thanh Bình đã đưa con trai đi Phú Quốc nghỉ dưỡng và lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Thanh Bình - Ngọc Lan nên duyên vào cuối năm 2016 bằng một đám hỏi hoành tráng không thua gì đám cưới. Sau hai năm về chung nhà, cặp đôi đã sắm được nhà riêng và sinh được một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Bé Louis tuy chưa đầy hai tuổi nhưng thường xuyên đốn tim fan với những bức ảnh khoe biểu cảm đáng yêu cùng vẻ đẹp trong sáng như con lai.

Mới đây, gia đình "Kiều nữ" đã có chuyến du lịch dài ngày tại Phú Quốc nhằm hâm nóng tình cảm. Đây cũng là dịp kỷ niệm hai năm kết hôn của một trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí. Thanh Bình chia sẻ, anh muốn tạo điều kiện cho bà xã được nghỉ ngơi sau 3 tháng đóng phim miệt mài. Còn Ngọc Lan thì muốn con trai có không gian thoải mái vui chơi để tìm hiểu thế giới đó đây.

Thanh Bình - Ngọc Lan trao nhau nụ hôn nồng nàn trên biển - Ảnh: Internet

Con trai Ngọc Lan giống ba cả gương mặt lẫn vóc dáng - Ảnh: Internet

Bé Louis thích thú vui đùa với bãi cát - Ảnh: Internet

Hạnh phúc giản dị của gia đình Ngọc Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Con trai Ngọc Lan tuy chưa đầy 2 tuổi nhưng rất thích khám phá thế giới xung quanh - Ảnh: Internet

Cả gia đình tận hưởng những ngày nghỉ ngắn tại một resort 6 sao ở Phú Quốc - Ảnh: Internet

Ngọc Lan lần đầu kể lại hành trình yêu đầy nước mắt với Thanh Bình, tiết lộ nỗi sợ hãi của hai vợ chồng Kỷ niệm 2 năm về chung nhà, Ngọc Lan viết tâm thư dài kể lại hành trình tình yêu đầy chông gai của mình và ông xã Thanh Bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-anh-lung-linh-cua-gia-dinh-ngoc-lan-thanh-binh-o-phu-quoc-don-tim-cu-dan-mang-293672.html