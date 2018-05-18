Bình dị chân chất là vậy, ít ai ngờ MC Quyền Linh lại sở hữu gia tài triệu đô cực khủng

Dù sở hữu trong tay khối tài sản có giá trị triệu đô nhưng MC Quyền Linh vẫn khiến nhiều người nể phục vì lối sống bình dị và thân thiện với mọi người.

Nhắc đến Quyền Linh, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nam nghệ sĩ giản dị và rất thân thiện với mọi người xung quanh. Và có lẽ chính sự chân chất, mộc mạc đã tạo nên thương hiệu và nét đặc biệt riêng của chàng diễn viên, MC xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó.

Tuy nhiên, đàng sau hình ảnh giản dị ấy, ít người biết rằng Quyền Linh sở hữu trong tay khối tài sản không hề nhỏ sau nhiều năm cống hiến cho khán giả.

Căn biệt thự 21 tỷ mà Quyền Linh đang sống cùng vợ con - Ảnh: Internet

Ngôi biệt thự được thiết kế sang trọng và tinh tế. Phòng bếp khá rộng và đủ tiện nghi - Ảnh: Internet

Vị trí lý tưởng trong ngôi nhà được Quyền Linh dùng để thư giãn mỗi ngày - Ảnh: Internet

Phòng ngủ rộng, thoáng mát với tone màu nude chủ đạo - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ còn có tủ đồ riêng để quần áo, giày dép cùng nhiều phụ kiện hỗ trợ khi chạy show - Ảnh: Internet

Gian trưng bày những giải thưởng được Quyền Linh bố trí trân trọng - Ảnh: Internet

Một góc sân vườn mang đậm chất thôn quê vô cùng thanh bình - Ảnh: Internet

Chiếc xe hơi tiền tỷ được Quyền Linh đầu tư để tiện cho việc di chuyển - Ảnh: Internet

Quyền Linh là một trong những MC đắt show nhất nhì hiện nay - Ảnh: Internet

Với sự duyên dáng cùng lối dẫn dắt thân thiện, Quyền Linh được khán giả rất yêu mến - Ảnh: Internet

Gia đình cũng chính là 'gia tài' lớn nhất mà Quyền Linh có được sau nhiều năm vun vén - Ảnh: Internet

Hình ảnh Quyền Linh mặc giản dị, mang dép tổ ong đến viếng hai hiệp sĩ tử nạn khiến nhiều người cảm phục Với trang phục đời thường cùng đôi dép tổ ong giản dị, MC Quyền Linh lặng lẽ đến viếng hai hiệp sĩ đường phố tử nạn khi bắt đối tượng trộm xe SH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-di-chan-chat-la-vay-it-ai-ngo-mc-quyen-linh-lai-so-huu-gia-tai-trieu-do-cuc-khung-283127.html