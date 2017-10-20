Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’

Giải trí 20/10/2017 16:08

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, rất nhiều sao Việt đã gửi đến “một nửa thế giới” những lời chúc ngọt ngào và ý nghĩa nhất.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm để tôn vinh phụ nữ. Nhân dịp này, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc mừng đến phái đẹp.

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 1
Quyền Linh đã gửi lời chúc vô cùng đặc biệt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Nam MC viết: "... mong một ngày không xa cánh đàn ông sẽ mang bầu để chia sẻ gánh nặng muôn đời cho phụ nữ... thương lắm" - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 2
Ca sĩ Quang Vinh cũng gửi đến phái đẹp một bó hoa thật đẹp kèm lời chúc đầy ý nghĩa - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 3
Dành tình yêu đặc biệt cho phụ nữ nên với ca sĩ Đông Hùng thì ngày nào cũng là 20/10 - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 4
Trong ngày đặc biệt này, Huỳnh Đông cũng mua hoa và nhờ con trai tặng cho bà xã Ái Châu - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 5
Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng gửi đến "một nửa thế giới" lời chúc ngọt ngào - Ảnh: Internet 

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 6
Không những làm thơ tặng vợ, MC Phan Anh còn giúp bà xã làm việc nhà trong ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 7
MC Thành Trung viết: "Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người phụ nữ Việt Nam trong ngày 20/10" - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 8
Không chỉ sao nam mà các mỹ nhân của làng giải trí Việt cũng gửi lời chúc nhân ngày 20/10. Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My gửi lời chúc nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: Internet

Ngày 20/10: Quyền Linh, MC Phan Anh và loạt sao Việt gửi lời chúc ngọt ngào, độc đáo đến ‘một nửa thế giới’ - Ảnh 9
Hồ Ngọc Hà cũng gửi lời chúc đến chị, em. Đặc biệt, nữ ca sĩ chúc mẹ mình luôn tràn đầy năng lượng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh

Sau ồn ào với diễn viên Kim Oanh, vợ Xuân Bắc bất ngờ đăng ảnh vui vẻ đi chơi cùng chồng, xóa tan tin đồn rạn nứt.

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