Trong khi nhiều sao Việt đua nhau khoe siêu xe, nhà tiền tỉ, MC Quyền Linh bất ngờ chia sẻ bộ sưu tập dép tổ ong khiến công chúng không thể nhịn cười.
Nổi tiếng và được khán giả yêu mến không chỉ bằng tài năng và sự nỗ lực không biết mệt mỏi, Quyền Linh còn được nhiều người mến mộ bởi lối sống chân chất, bình dị của mình.
Không chỉ có thu nhập cao khi là đại diện của nhiều nhãn hàng lớn, việc tham gia hàng loạt phim cùng nhiều chương trình có lượt xem khủng cũng giúp anh kiếm được khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, nam MC vẫn duy trì phong cách bình dân cùng lối sống mộc mạc, gần gũi với công chúng.
Trong khi hàng loạt sao Việt khoe nhà sang, siêu xe đắt tiền, MC Quyền Linh lại bất ngờ đăng tải hình ảnh selfie cùng bộ sưu tập dép tổ ong “khủng” của mình kèm dòng trạng thái khiến nhiều người không thể nhịn cười.
"Sáng nay cà phê vỉa hè với bạn bè ở Nhà Bè, suy nghĩ hoài không biết mang đôi nào", nam MC Bạn muốn hẹn hò chia sẻ một cách hài hước.
Ít phút sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút lượt like và bình luận rất lớn của cư dân mạng. Bên cạnh một số lời trêu đùa hài hước, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm mến của mình vì phong cách sống bình dị của Quyền Linh.