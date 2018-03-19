Nổi tiếng và được khán giả yêu mến không chỉ bằng tài năng và sự nỗ lực không biết mệt mỏi, Quyền Linh còn được nhiều người mến mộ bởi lối sống chân chất, bình dị của mình.

Không chỉ có thu nhập cao khi là đại diện của nhiều nhãn hàng lớn, việc tham gia hàng loạt phim cùng nhiều chương trình có lượt xem khủng cũng giúp anh kiếm được khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, nam MC vẫn duy trì phong cách bình dân cùng lối sống mộc mạc, gần gũi với công chúng.