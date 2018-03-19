MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2'

Hậu trường 19/03/2018 16:11

Trong khi nhiều sao Việt đua nhau khoe siêu xe, nhà tiền tỉ, MC Quyền Linh bất ngờ chia sẻ bộ sưu tập dép tổ ong khiến công chúng không thể nhịn cười.

Nổi tiếng và được khán giả yêu mến không chỉ bằng tài năng và sự nỗ lực không biết mệt mỏi, Quyền Linh còn được nhiều người mến mộ bởi lối sống chân chất, bình dị của mình.

Không chỉ có thu nhập cao khi là đại diện của nhiều nhãn hàng lớn, việc tham gia hàng loạt phim cùng nhiều chương trình có lượt xem khủng cũng giúp anh kiếm được khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, nam MC vẫn duy trì phong cách bình dân cùng lối sống mộc mạc, gần gũi với công chúng.

MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 1
Hình ảnh bình dị, gần gũi của Quyền Linh khi xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình - Ảnh: FBNV

Trong khi hàng loạt sao Việt khoe nhà sang, siêu xe đắt tiền, MC Quyền Linh lại bất ngờ đăng tải hình ảnh selfie cùng bộ sưu tập dép tổ ong “khủng” của mình kèm dòng trạng thái khiến nhiều người không thể nhịn cười.

"Sáng nay cà phê vỉa hè với bạn bè ở Nhà Bè, suy nghĩ hoài không biết mang đôi nào", nam MC Bạn muốn hẹn hò chia sẻ một cách hài hước.

MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 2
Dòng trạng thái gây chú ý của Quyền Linh - Ảnh: FBNV
MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 3
Không chỉ selfie với bộ sưu tập dép tổ ong của mình...
MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 4
...Quyền Linh còn chụp cận cảnh số lượng dép tổ ong khủng khiến anh phải mất thời gian lựa chọn - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút lượt like và bình luận rất lớn của cư dân mạng. Bên cạnh một số lời trêu đùa hài hước, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm mến của mình vì phong cách sống bình dị của Quyền Linh.

MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 5
MC Phan Anh thích thú với bộ sưu tập của Quyền Linh - Ảnh: FBNV
MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 6
Cư dân mạng hào hứng để lại bình luận dưới bài viết - Ảnh: FBNV
MC Quyền Linh khiến dân tình bấn loạn khi khoe bộ sưu tập dép tổ ong 'có 1 không 2' - Ảnh 7
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc trọn vẹn của Quyền Linh hiện tại - Ảnh: FBNV
Quyền Linh, Phương Thanh viếng diễn viên Nguyễn Hậu vào ngày 29 Tết

Quyền Linh, Phương Thanh viếng diễn viên Nguyễn Hậu vào ngày 29 Tết

Nhiều nghệ sĩ thân thiết với diễn viên phim "Đất phương Nam" vội vã tới viếng khi nghe tin ông qua đời vì ung thư gan.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Quyền Linh Quyền Linh cuộc sống của MC Quyền Linh

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 25 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42