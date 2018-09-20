Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ về việc chăm sóc con. Bà mẹ bỉm sữa tâm sự, dù khi đi học chăm sóc trẻ sơ sinh được khuyên nên cho con ngủ trên nôi để giữ an toàn nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà ôm con vào lòng mỗi tối.

Thanh Thảo viết: “Với con trai lớn 7 tuổi thì đến bên giường mỗi đêm đắp mền cho con, hôn và chúc con ngủ ngon, chuẩn bị sẵn quần áo sáng mai con đi học. Rồi trở về phòng ôm bé nhỏ 2 tháng tuổi để cho bú vú mẹ, dỗ con ngủ và ôm chặt con trong lòng khi ngủ, mặc dù biết là sai nguyên tắc. Khi đi học chăm sóc trẻ sơ sinh, điều quan trọng là tập cho con ngủ trên nôi 1 mình để tránh đột tử sơ sinh. Nhưng mình không làm được vì…”.