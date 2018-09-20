Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh

Hậu trường 20/09/2018 15:16

Thanh Thảo nhận được nhiều sự quan tâm của hội mẹ bỉm sữa khi chia sẻ về việc cho con ngủ riêng từ sớm để bé không bện hơi mẹ.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ về việc chăm sóc con. Bà mẹ bỉm sữa tâm sự, dù khi đi học chăm sóc trẻ sơ sinh được khuyên nên cho con ngủ trên nôi để giữ an toàn nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà ôm con vào lòng mỗi tối.

Thanh Thảo viết: “Với con trai lớn 7 tuổi thì đến bên giường mỗi đêm đắp mền cho con, hôn và chúc con ngủ ngon, chuẩn bị sẵn quần áo sáng mai con đi học. Rồi trở về phòng ôm bé nhỏ 2 tháng tuổi để cho bú vú mẹ, dỗ con ngủ và ôm chặt con trong lòng khi ngủ, mặc dù biết là sai nguyên tắc. Khi đi học chăm sóc trẻ sơ sinh, điều quan trọng là tập cho con ngủ trên nôi 1 mình để tránh đột tử sơ sinh. Nhưng mình không làm được vì…”.

Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh - Ảnh 1
Kèm theo dòng tâm sự, Thanh Thảo chia sẻ câu chuyện về tình mẫu tử vì thấy mình bên trong - Ảnh: FBNV
Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh - Ảnh 2
Dù biết phải cho bé ngủ trong nôi để giữ an toàn nhưng nữ ca sĩ vẫn không kiềm chế được mà ôm con vào lòng mỗi tối - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Thanh Thảo nhanh chóng nhận được sự chú ý của các mẹ bỉm sữa. Siêu mẫu Hà Anh tâm sự: “Đúng rồi chị ạ, mẹ chỉ có quãng thời gian này là được gần gũi, ôm ấp, vỗ về con mà thôi. Sau này nó lớn mình có muốn 'gãy tay' cũng chẳng được. Em từ một người không bao giờ xách nặng, làm việc nặng, giờ cứ phải vác 8kg trên vai trĩu cả người mà phải chấp nhận trong hạnh phúc”.

Một người khác chia sẻ đầy xúc động: “Thảo đừng có theo nguyên tắc bỏ con, tội lắm, em bé khóc mà đứt hết ruột gan luôn á... nó còn nhỏ, nó nằm trong bụng mình biết bao lâu rồi, giờ nó vẫn còn thèm hơi mẹ bỏ nó thì tội quá tội”.

Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh - Ảnh 3

Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh - Ảnh 4
Đồng cảm với Thanh Thảo, siêu mẫu Hà Anh cũng chia sẻ quan điểm dưới bài viết - Ảnh: FBNV
Biết nguy hiểm, Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế mà làm điều này với con gái mới sinh - Ảnh 5
Nhiều ý kiến của cư dân mạng được đưa ra - Ảnh: FBNV

 

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