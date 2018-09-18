2 tháng sau sinh, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật tại Mỹ: ‘Khó có bữa cơm ngon trọn vẹn’

Hậu trường 18/09/2018 15:45

Viết tâm thư chia sẻ về cuộc sống của mình sau 2 tháng sinh con, Thanh Thảo khiến nhiều bà mẹ xúc động vì thấy hình ảnh của mình trong đó.

Kỷ niệm tròn 2 tháng con gái chào đời, Thanh Thảo bất ngờ bộc bạch nỗi lòng của mình khi lần đầu làm mẹ. Dù mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng vì phải tất bật từ cho con bú, thay tã đến bơm sữa, giặt quần áo… song với giọng ca Búp bê con trai tất cả những mệt mỏi đó không là gì so với niềm hạnh phúc được làm mẹ và mỗi ngày nhìn thấy con.

Dù đôi khi không có một bữa ăn trọn vẹn vì con khóc nhưng Thanh Thảo vẫn hạnh phúc vì điều đó. Cô viết trên trang cá nhân: “Hai tháng trôi qua kể từ khi mẹ con mình gặp nhau, mỗi ngày mẹ chỉ ngủ có vài tiếng, tay chân thì luôn bận rộn, nào là cho con bú, vỗ con ợ, dỗ con ngủ, thay tã, rửa ráy, bơm sữa, hấp bình sữa, giặt quần áo.... Nhiều khi cũng khó mà có bữa cơm ngon trọn vẹn, có khi đang ăn mà nghe tiếng con khóc là ăn vội vàng để trở lại bên con. Nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy mình khỏe khoắn, không biết mệt mỏi, không thấy chán nản và cũng chưa từng trầm cảm sau sinh. Vì con là tất cả với mẹ lúc này, chỉ cần nhìn thấy con cười là mọi buồn phiền sẽ mau chóng tan biến”.

2 tháng sau sinh, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật tại Mỹ: ‘Khó có bữa cơm ngon trọn vẹn’ - Ảnh 1
Thanh Thảo cùng ông xã làm tiệc chúc mừng con gái tròn 1 tháng tuổi tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Thanh Thảo cho biết, đôi lúc cô có suy nghĩ muốn giải nghệ để chăm con: “Hai chúng ta đã ở cùng nhau 60 ngày rồi đó, 6 vạn ngày nữa thì hai mẹ con mình vẫn mãi bên nhau. Từ khi có con, cuộc sống của mẹ thay đổi nhiều lắm! Ngoài sự hạnh phúc thì là nỗi lo làm sao phải dành nhiều thời gian cho con mà vẫn đảm bảo theo đuổi được giấc mơ nghệ thuật của mẹ. Đôi lúc mẹ có nghĩ đến việc hay là chỉ ở nhà để trông con, vì mẹ thật sự không chịu nổi khi phải xa con. Nhưng mẹ lại không muốn mình trở thành người phụ nữ yếu đuối như vậy, mẹ vẫn muốn sau này con của mẹ hãnh diện vì mẹ, người mẹ đầy sự đam mê và nhiệt huyết trong nghệ thuật nhưng vẫn đảm đang, chu đáo việc nhà. Mẹ tin mẹ sẽ làm được! Chỉ cần con của mẹ khỏe mạnh, cười tươi và ê a nói chuyện với mẹ mỗi buổi sáng khi hai đứa mình thức dậy cùng nhau là đủ rồi”.

2 tháng sau sinh, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật tại Mỹ: ‘Khó có bữa cơm ngon trọn vẹn’ - Ảnh 2
Cận cảnh gương mặt đáng yêu của con gái Thanh Thảo - Ảnh: FBNV
2 tháng sau sinh, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật tại Mỹ: ‘Khó có bữa cơm ngon trọn vẹn’ - Ảnh 3
Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh - Ảnh: FBNV

Sau 2 tháng ở cữ lấy lại sức khỏe sau sinh, Thanh Thảo đã dần trở lại với công việc. Hiện nữ ca sĩ đang sống tại Mỹ cùng con gái và ông xã doanh nhân Việt kiều. Thi thoảng bà mẹ bỉm sữa ra ngoài đi chơi giải tỏa stress cùng chồng con và bạn bè. Ở tuổi 41, cô đang có cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp viên mãn đáng ngưỡng mộ.

2 tháng sau sinh, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật tại Mỹ: ‘Khó có bữa cơm ngon trọn vẹn’ - Ảnh 4
Cuộc sống vui vẻ của nữ ca sĩ tại Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

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Hai gia đình Lam Trường và Thanh Thảo hẹn hò giữa đất Mỹ

Những hình ảnh trong buổi gặp mặt thân thiết giữa hai gia đình Lam Trường và Thanh Thảo được chia sẻ trên mạng xã hội.

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