2 tháng sau sinh, Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống thật tại Mỹ: ‘Khó có bữa cơm ngon trọn vẹn’

Kỷ niệm tròn 2 tháng con gái chào đời, Thanh Thảo bất ngờ bộc bạch nỗi lòng của mình khi lần đầu làm mẹ. Dù mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng vì phải tất bật từ cho con bú, thay tã đến bơm sữa, giặt quần áo… song với giọng ca Búp bê con trai tất cả những mệt mỏi đó không là gì so với niềm hạnh phúc được làm mẹ và mỗi ngày nhìn thấy con.

Dù đôi khi không có một bữa ăn trọn vẹn vì con khóc nhưng Thanh Thảo vẫn hạnh phúc vì điều đó. Cô viết trên trang cá nhân: “Hai tháng trôi qua kể từ khi mẹ con mình gặp nhau, mỗi ngày mẹ chỉ ngủ có vài tiếng, tay chân thì luôn bận rộn, nào là cho con bú, vỗ con ợ, dỗ con ngủ, thay tã, rửa ráy, bơm sữa, hấp bình sữa, giặt quần áo.... Nhiều khi cũng khó mà có bữa cơm ngon trọn vẹn, có khi đang ăn mà nghe tiếng con khóc là ăn vội vàng để trở lại bên con. Nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy mình khỏe khoắn, không biết mệt mỏi, không thấy chán nản và cũng chưa từng trầm cảm sau sinh. Vì con là tất cả với mẹ lúc này, chỉ cần nhìn thấy con cười là mọi buồn phiền sẽ mau chóng tan biến”.