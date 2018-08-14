Sau khoảnh khắc selfie long lanh trên mạng xã hội, Thanh Thảo lộ mặt mộc phờ phạc vì thức đêm chăm con

Thanh Thảo được nhiều bà mẹ bỉm sữa đồng cảm khi đăng tải bức ảnh chụp bộ dạng rối bời, mặt mộc phờ phạc vì thức đêm chăm con.
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Sau một tháng hạ sinh con gái đầu lòng, Thanh Thảo đã tái xuất cực kỳ xinh đẹp khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Bí quyết lấy lại nhan sắc, vóc dáng của nữ ca sĩ chính là chăm chỉ đi spa dưỡng da và massage toàn thân. Trong loạt ảnh chụp cùng ca sĩ Đan Trường mới đây, giọng ca "Búp Bê" khoe làn da trắng mịn cùng thần thái sang chảnh như chưa từng trải qua ca vượt cạn nào.
Tuy nhiên, mới đây Thanh Thảo cũng không ngại khi đăng tải bức ảnh chụp mặt mộc phờ phạc vì con quấy khóc hàng giờ. Nữ ca sĩ phải bế con gái trên tay, không dám đặt xuống vì sợ bé thức giấc. Tuy vẫn sở hữu làn da trắng mịn không tì vết nhưng có thể thấy người đẹp khá mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hình ảnh của Thanh Thảo khiến nhiều bà mẹ liên tưởng đến hoàn cảnh của mình.
"Thế mới biết, ngoài những lúc ăn diện chỉn chu đi ra ngoài khi về nhà bất cứ bà mẹ bỉm sữa nào cũng sẽ rơi vào trạng thái đầu bù tóc rối như Thanh Thảo cả thôi", một cư dân mạng bình luận.