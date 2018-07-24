Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào mách ngay bí kíp dưỡng da, thu nhỏ 'cô bé' sau sinh

Hậu trường 24/07/2018 11:04

Hồ Ngọc Hà vừa có những chia sẻ vô cùng hữu ích giúp ca sĩ Thanh Thảo có thêm kinh nghiệm chăm sóc cơ thể khỏe đẹp sau sinh.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Thanh Thảo đăng tải dòng trạng thái dài hỏi về kinh nghiệm kiêng cữ sau sinh của các mẹ bỉm sữa. Lần đầu làm mẹ, giọng ca Búp bê con trai hoang mang khi sinh con tại nước ngoài, không có mẹ ruột bên cạnh để giúp đỡ, cho lời khuyên về những việc nên và không nên làm trong những tháng đầu sau sinh. 

Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào mách ngay bí kíp dưỡng da, thu nhỏ 'cô bé' sau sinh - Ảnh 1
Thanh Thảo vừa hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 41 tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo viết: “Em đang lo lắng vấn đề kiêng cữ sau sinh nên cần các mẹ cho ý kiến. Trước khi em sinh thì bệnh viện cho ngậm 1 ly đá lạnh, cái này vài mẹ ở Việt Nam nghe em kể mà hết hồn hỏi lại có thật không? Dạ có! Và sau khi sinh thường được 2 tiếng, em đã ăn đủ các thứ như bữa ăn chính, trái cây, nước táo, cam, dâu, nước đá uống thoải mái. Ở Mỹ bác sĩ có kêu kiêng cữ cái gì đâu nên cứ theo bác sĩ mà làm.

Nhưng nhiều mẹ nói trong 3 tháng đầu không uống lạnh, không ăn chua. Nhưng đồ ăn trong bệnh viện luôn có đĩa trái cây dưa hấu, thơm, có nước cam, nước táo... em thấy cái gì cũng ngon miệng nên em ăn nhiều lắm còn yêu cầu thêm trái cây bữa phụ. Mà nghe nói ăn đồ chua không tốt, uống đá sau này ê buốt răng. Có mẹ nào bị vụ này không cho em chút kinh nghiệm nha.

Ba ngày ở bệnh viện, em đi lại thường xuyên vì bế con, cho con bú, mà cho con bú thì phải ngồi thường xuyên 2 tiếng 1 lần. Nhưng các cụ dặn không được ngồi nhiều, không nên đi lại thường xuyên. Vậy em phải làm sao cho con bú? Sao bế con đi tới đi lui”.

Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào mách ngay bí kíp dưỡng da, thu nhỏ 'cô bé' sau sinh - Ảnh 2
Nữ ca sĩ lo lắng hỏi ý kiến chị em về một số điều cần kiêng cữ sau sinh - Ảnh: FBNV

Bà mẹ trẻ còn nhiều thắc mắc về các vấn đề như đóng kín cửa không cho gió vô phòng, không nên tắm trong tháng đầu tiên, hơ lò than, hạn chế đi lại...

Những câu hỏi của Thanh Thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều chị em để lại lời khuyên cho nữ ca sĩ dưới phần bình luận.

Trước thắc mắc của đồng nghiệp, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không ngại chia sẻ những kinh nghiệm bản thân từng trải qua: “Thật ra tùy cơ địa chị à... Vì khi về già cũng khó ai chia sẻ thật họ có bị đái són, hay thiệt tình những gì họ đang trải qua. Chị là người hiểu bản thân mình nhất. Có những thứ thật sự phản khoa học, nhưng mình đừng chủ quan, vì cơ thể mình đang mất khá nhiều chất, và khi rặn đẻ thì các cơ, nang mọi thứ nở hết nên cũng cần chút thời gian để về lại vị trí cũ. Uống đá bản thân bình thường đã không tốt rồi nè, vì chẳng cần bầu bì đẻ đã ê răng và tránh gió thổi mạnh vào người thôi lỡ trúng gió chứ nằm thời tiết tự nhiên là nhất.

Còn nếu muốn bụng nhỏ lại thì siết eo, chườm nóng với muối sẽ rất hiệu quả nha. Chỉ cần 1 tháng đầu tiên thôi... Đừng đi lại quá mạnh và nhiều kẻo sau này mỏi và nhức từ bên trong xương. Vụ gội đầu thì nên gội nước ấm và sấy nha, đừng nghe lời 1 tháng sau mới gội là mình xỉu vì bẩn đầu tiên đó”.

Ngoài ra, Hà Hồ cũng mách bí kíp dùng sữa mẹ để làm đẹp da sau sinh: “Muối là họ rắc vào than cơ chị à. Hoặc muối sống gói hết vào khăn màn hơ nóng rồi áp khắp cơ thể. Đặc biệt nếu chị đẻ thường phải hơ “em bé” để co lại nhé chị ơi. Chỉ có tháng đầu tiên tấp các kiểu vào để đẹp. Thậm chí lấy sữa cho em bé bú và xin con vài giọt “trét lên mặt” nha... da dẻ sẽ đẹp”.

Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào mách ngay bí kíp dưỡng da, thu nhỏ 'cô bé' sau sinh - Ảnh 3
Từng trải qua sinh nở, Hà Hồ không ngại chia sẻ với đồng nghiệp - Ảnh: FBNV
Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào mách ngay bí kíp dưỡng da, thu nhỏ 'cô bé' sau sinh - Ảnh 4
Hà Hồ mách bí kíp lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh - Ảnh: FBNV
Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào mách ngay bí kíp dưỡng da, thu nhỏ 'cô bé' sau sinh - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà chia sẻ bí kíp làm đẹp da và thu hẹp 'cô bé' sau sinh - Ảnh: FBNV

 

Bất ngờ với dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo, giống hệt nhân vật này

Bất ngờ với dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo, giống hệt nhân vật này

Dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo được nhận xét là giống hệt bé Jacky Minh Trí - con trai của Thụy Anh và Ngô Kiến Huy.

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