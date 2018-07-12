Bất ngờ với dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo, giống hệt nhân vật này

Dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo được nhận xét là giống hệt bé Jacky Minh Trí - con trai của Thụy Anh và Ngô Kiến Huy.
- Ca sĩ Thanh Thảo bầu bí vẫn lái siêu xe triệu đô khiến dân mạng 'lác mắt'
- Ca sĩ Thanh Thảo khoe ảnh bụng bầu chụp cùng bé Jacky trước ngày sinh nở
Ca sĩ Thanh Thảo đang mang thai tuần thứ 39 nên rất nôn nóng chờ ngày đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh chụp bụng bầu và quá trình chuẩn bị đồ đạc cho ca vượt cạn sắp tới.
Cũng như bao bà mẹ khác, Thanh Thảo mong ngóng tiểu công chúa sẽ có nét giống mình ngày còn nhỏ. Thời gian gần đây, cô hay lấy Album của gia đình ra để ngắm lại ảnh thuở bé, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội để khán giả cùng chiêm ngưỡng. Có thể thấy, Thanh Thảo thời "ngố tàu" có gương mặt khá góc cạnh và hơi giống con trai.
Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ và bé Jacky Minh Trí (con trai Thụy Anh và Ngô Kiến Huy) có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Khi lớn lên một chút và để tóc dài, Thanh Thảo lại được nhận xét là giống con gái của Thụy Anh - bé Jolie. Được biết, hai con của Thụy Anh đều được Thanh Thảo nhận làm con nuôi và yêu thương không khác gì con ruột.