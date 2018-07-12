Bất ngờ với dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo, giống hệt nhân vật này

Dung mạo ngày bé của 'Búp Bê' Thanh Thảo được nhận xét là giống hệt bé Jacky Minh Trí - con trai của Thụy Anh và Ngô Kiến Huy.

Ca sĩ Thanh Thảo đang mang thai tuần thứ 39 nên rất nôn nóng chờ ngày đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh chụp bụng bầu và quá trình chuẩn bị đồ đạc cho ca vượt cạn sắp tới.

Cũng như bao bà mẹ khác, Thanh Thảo mong ngóng tiểu công chúa sẽ có nét giống mình ngày còn nhỏ. Thời gian gần đây, cô hay lấy Album của gia đình ra để ngắm lại ảnh thuở bé, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội để khán giả cùng chiêm ngưỡng. Có thể thấy, Thanh Thảo thời "ngố tàu" có gương mặt khá góc cạnh và hơi giống con trai.

Thanh Thảo được mẹ bế trên tay chụp ảnh lúc còn bé - Ảnh: FBNV

Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ và bé Jacky Minh Trí (con trai Thụy Anh và Ngô Kiến Huy) có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Khi lớn lên một chút và để tóc dài, Thanh Thảo lại được nhận xét là giống con gái của Thụy Anh - bé Jolie. Được biết, hai con của Thụy Anh đều được Thanh Thảo nhận làm con nuôi và yêu thương không khác gì con ruột.

Nhiều người nhận xét, bé Jacky Minh Trí giống hệt mẹ nuôi Thanh Thảo ngày còn nhỏ - Ảnh: FBNV

Từ bé, Thanh Thảo đã sở hữu đôi mắt to cực đáng yêu - Ảnh: FBNV

Từ bé, cô nàng 'Búp Bê' đã rất điệu đà khi chụp ảnh - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo lúc khoảng 10 tuổi có nhan sắc khá bình thường - Ảnh: FBNV

Lớn lên, gương mặt Thanh Thảo thay đổi rõ rệt - Ảnh: FBNV

Tuy không có diện mạo xinh đẹp thuở bé nhưng Thanh Thảo đã dậy thì thành công, trở thành một đại mỹ nhân trong showbiz - Ảnh: FBNV

Còn vài ngày là lên bàn đẻ, "Búp Bê' Thanh Thảo đã phát tướng thấy rõ thế này đây Trong những bức ảnh chụp cùng bạn bè, bà bầu 9 tháng Thanh Thảo để lộ gương mặt tròn phúng phính khiến nhiều fan thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-dung-mao-ngay-be-cua-bup-be-thanh-thao-giong-het-nhan-vat-nay-289861.html