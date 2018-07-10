Còn vài ngày là lên bàn đẻ, "Búp Bê' Thanh Thảo đã phát tướng thấy rõ thế này đây

Hậu trường 10/07/2018 13:06

Trong những bức ảnh chụp cùng bạn bè, bà bầu 9 tháng Thanh Thảo để lộ gương mặt tròn phúng phính khiến nhiều fan thích thú.

Dù mang bầu ở tuổi 41 nhưng "Búp Bê" Thanh Thảo có một thai kỳ khá khỏe mạnh, không bị ốm nghén hay gặp các chứng bệnh khó chịu thông thường. Nữ ca sĩ hiện đang ở tuần thai thứ 39 và đang nôn nóng chờ ngày đón con công chúa nhỏ.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước khi lâm bồn, giọng ca Người thứ ba thường xuyên có những buổi tụ tập vui vẻ với bạn bè. Mới đây, bà bầu gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ngồi ăn tôm cùng hội bạn thân với vẻ ngoài lạ lẫm. Vì sắp đến ngày sinh nên trông Thanh Thảo phát tướng thấy rõ, gương mặt bắt đầu tròn ra và cánh mũi cũng to hơn nhiều. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh của cư dân mạng. Hầu hết, khán giả đều nhận xét rằng Thanh Thảo trông trẻ trung, đáng yêu hơn khi mập ra. Theo dự kiến, vợ chồng ca sĩ "Búp Bê" sẽ đón con gái đầu lòng trong ít ngày tới đây.

Còn vài ngày là lên bàn đẻ, 'Búp Bê' Thanh Thảo đã phát tướng thấy rõ thế này đây - Ảnh 1
Thanh Thảo khoe gương mặt tròn phúng phính khi đi ăn cùng bạn bè - Ảnh: FBNV
Còn vài ngày là lên bàn đẻ, 'Búp Bê' Thanh Thảo đã phát tướng thấy rõ thế này đây - Ảnh 2
Nữ ca sĩ tranh thủ tận hưởng trước thời gian ở cữ - Ảnh: FBNV
Còn vài ngày là lên bàn đẻ, 'Búp Bê' Thanh Thảo đã phát tướng thấy rõ thế này đây - Ảnh 3
Thanh Thảo đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, đồ dùng cho lần vượt cạn đầu tiên - Ảnh: FBNV
Còn vài ngày là lên bàn đẻ, 'Búp Bê' Thanh Thảo đã phát tướng thấy rõ thế này đây - Ảnh 4
Nhiều fan nhận xét trông Thanh Thảo đáng yêu hơn khi mập lên - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Thanh Thảo bầu bí vẫn lái siêu xe triệu đô khiến dân mạng 'lác mắt'

Ca sĩ Thanh Thảo bầu bí vẫn lái siêu xe triệu đô khiến dân mạng 'lác mắt'

Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh ngồi trên chiếc siêu xe trị giá gần triệu đô. Mặc dù bầu bí cũng sắp đến ngày sinh nở, nhưng trông cô vẫn cực kỳ rạng rỡ và xinh tươi.

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