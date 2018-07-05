'Búp bê' Thanh Thảo viết tâm thư cho ba của con gái trước ngày lâm bồn khiến fan rớt nước mắt

Thanh Thảo khiến nhiều người xúc động với bức tâm thư cảm ơn những quan tâm, lo lắng của ông xã trong suốt thời gian mang bầu.

Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Thanh Thảo tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người chồng Việt kiều điển trai và giàu có. Nữ ca sĩ hiện đang mang thai con gái đầu lòng ở tháng cuối thai kỳ. Tâm sự về lần đầu làm mẹ ở tuổi 41, giọng ca Búp Bê cho biết mình còn nhiều bỡ ngỡ và vô cùng hồi hộp trong những giai đoạn phát triển của con. Thời gian gần đây, cô chăm chỉ tham gia các lớp học tiền sản để có thể thêm kiến thức hỗ trợ cho ca vượt can. Thanh Thảo hạnh phúc vì được chồng chăm sóc chu đáo suốt thời gian mang bầu - Ảnh: FBNV Tuy lần đầu mang thai nhưng Thanh Thảo may mắn có sức khỏe tốt, không gặp phải chứng bệnh nào của mẹ bầu. Người đẹp sinh năm 1977 cho rằng tất cả những niềm vui mình có hiện tại đều do chồng Việt Kiều mang đến. Mới đây, cô khiến nhiều người xúc động khi viết tâm thư cảm ơn ông xã công khai trên mạng xã hội. Giọng ca Búp Bê nhắn nhủ nhiều lời yêu thương và hứa sẽ cùng ba của con gái vượt qua mọi khó khăn phía trước.

"Dạo này nhìn ba căng thẳng với công việc, bận rộn suốt như vậy nhưng vẫn dành thời gian ở bên cạnh mẹ nhiều hơn cho những ngày mẹ sắp lâm bồn. Thương ba lắm mà chẳng thể giúp gì được cho công việc của ba, mà ba cũng không bao giờ để mẹ phải lo lắng, nên mọi việc ba cứ để trong lòng. Nhưng bên cạnh ba, mẹ hiểu ba stress lắm với mấy công ty chạy cùng lúc, cùng một dàn nhân sự, với những chuyến bay trong ngoài nước mà chỉ có một vài ngày rồi phải về chăm sóc mẹ. Mỗi ngày ba lái xe 8-9 tiếng trên đường để đi kiểm tra từ phòng nha khoa này sang phòng nha khoa khác cách xa nhau. Mẹ biết nha khoa là đam mê và tâm huyết của ba, nhưng thấy ba cực như vậy mẹ cũng không đành lòng ngồi im. Muốn giúp ba kinh doanh, muốn chia sẻ công việc với ba, nhưng ba nói mẹ cứ nghỉ ngơi đi, chỉ cần mẹ làm những gì mẹ yêu thích, mẹ đi hát thôi là đủ rồi. Bởi vì ba thấy mẹ chỉ hạnh phúc khi được hát và mê hát. Còn mọi chuyện khác cứ để ba lo.

Thời gian này mẹ thấy mình thật sự may mắn, mặc dù có em bé nhưng mẹ không mắc phải bất cứ chứng bệnh nào thường có của mẹ bầu, chỉ vì chế độ dinh dưỡng mà ba chăm sóc mẹ, cách ba giúp mẹ thư giãn, mỗi khi mẹ có điều gì căng thẳng, ba lại đứng ra giải quyết hết để mẹ an tâm mà nghỉ ngơi. Công việc bộn bề nhưng tự tay ba đi chợ chọn hoa quả tươi, sáng nào cũng sữa, cũng nước juice mang đến tận giường cho mẹ, đi làm xong tranh thủ về đưa mẹ đi ăn các món mẹ thích, tiếp đãi bạn bè mẹ rất chu đáo, làm cho mẹ vô cùng hãnh diện. Mẹ thấy mình là một trong những bà bầu may mắn nhất khi có được một người đàn ông như ba ở bên cạnh. Nhưng mẹ chỉ muốn ba giảm bớt áp lực công việc lại, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc sắp tới và cùng dắt tay nhau đi hết đoạn đời còn lại bên cạnh nhau. Love", Thanh Thảo trải lòng. Thanh Thảo tự thấy mình may mắn vì tìm được người chồng tốt, luôn hết lòng vì vợ con - Ảnh: FBNV Vợ chồng Thanh Thảo đang nôn nóng chờ đón con đầu lòng - Ảnh: FBNV Thanh Thảo đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày lâm bồn - Ảnh: FBNV

Chưa sinh, Thanh Thảo đã vội sắm váy áo cho con gái, nhìn tủ đồ mặc '2 năm không hết' mà choáng Khoe tủ váy áo chuẩn bị cho con gái đầu lòng sắp chào đời, ca sĩ Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen vì sự chu đáo của mình.

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