Cận cảnh bộ ảnh bikini nóng bỏng mắt của bà mẹ hai con Lý Thanh Thảo trước ngày cưới

Đăng tải bộ ảnh bikini quyến rũ, Lý Thanh Thảo cho biết cô muốn lưu lại những khoảnh khắc gợi cảm và sexy của mình trước ngày cưới.

Lý Thanh Thảo tâm sự, dù rất khó khăn khi chụp ảnh sexy nhưng cô cũng cố gắng thực hiện để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi lấy chồng.

Diễn viên Mùi ngò gai chia sẻ: "Các cô gái thường chụp cho mình 1 bộ hình sexy trước khi cưới, vì sao?

Dạ! Vì cưới xong chửa-đẻ bể phọt chớ sao!?

Ờ thì mình cũng sắp cưới nên mình cũng chụp 1 bộ... chỉ có điều mình chửa đẻ 2 lần rồi, xong hết rồi nên “Bộ ảnh sexy trước cưới” chỉ là lí do để... sexy thôi".

Thanh Thảo khoe thân hình bốc lửa bên cửa sổ - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 36 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng Thanh Thảo vẫn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi sở hữu thân hình bốc lửa và săn chắc. Đặc biệt, bà mẹ hai con cũng khiến công chúng bất ngờ vì đây là một trong những lần hiếm hoi cô công khai ảnh sexy của mình trên trang cá nhân.

Dù đã hai lần sinh con nhưng nữ diễn viên vẫn không ngại ăn mặc gợi cảm - Ảnh: FBNV

Sau khi thực hiện được bộ ảnh gợi cảm này, cô đã bị sốt nặng - Ảnh: FBNV

Hình ảnh nóng bỏng mắt được bà mẹ hai con công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Lý Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước bên bạn trai Tây Khoe cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào với bạn trai Tây, Lý Thanh Thảo khiến công chúng trầm trồ ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-bo-anh-bikini-nong-bong-mat-cua-ba-me-hai-con-ly-thanh-thao-truoc-ngay-cuoi-285880.html