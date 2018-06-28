Chưa sinh, Thanh Thảo đã vội sắm váy áo cho con gái, nhìn tủ đồ mặc '2 năm không hết' mà choáng

Khoe tủ váy áo chuẩn bị cho con gái đầu lòng sắp chào đời, ca sĩ Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen vì sự chu đáo của mình.

Cách đây không lâu, Thanh Thảo khiến bạn bè và người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đang mang thai con gái đầu lòng với bạn trai Việt kiều. Sau phút giây bỡ ngỡ, nhiều người đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến giọng ca Búp bê con trai. Thanh Thảo khoe bụng bầu ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FBNV Ở tháng cuối thai kỳ, nữ ca sĩ 41 tuổi đang tích cực tịnh dưỡng và chuẩn bị mọi thứ chờ ngày chào đón con gái đầu lòng.

Trong tâm trạng hào hứng, Thanh Thảo vừa chia sẻ hình ảnh tủ đồ lớn mà cô chuẩn bị cho "công chúa" của mình. Ngoài gấu bông, giày dép, nữ ca sĩ còn khoe con gái được tặng rất nhiều váy áo từ nhỏ đến lớn với đủ màu sắc vô cùng xinh xắn. Thanh Thảo hạnh phúc chia sẻ: “Đồ sơ sinh của em thì mẹ đã giặt sấy và bỏ vào tủ riêng cho em rồi. Cùng với khăn, mền, đồ dùng cần thiết dù biết là không nên mua sắm nhiều nhưng vì mẹ mê nên mua nhiều lắm.

Còn tủ này là đồ từ 6m trở lên của em mà các cô chú tặng cho em. Mẹ treo lên từ từ em lớn em mới dùng tới. Tự tay chuẩn bị mọi thứ cho con thật là thú vị!”. Ca sĩ Thanh Thảo khoe tủ quần áo chuẩn bị cho con gái khi bé lớn - Ảnh: FBNV Ở tháng cuối thai kỳ, giọng ca Búp bê con trai khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ còn tổ chức tiệc mừng em bé sắp chào đời tại Mỹ - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ được bạn trai Việt kiều yêu chiều hết mực - Ảnh: FBNV

'Bà bầu' Thanh Thảo vui hết mình trong tiệc sinh nhật MC Kỳ Duyên Ca sĩ Thanh Thảo đã có một đêm vui hết nấc khi dự tiệc sinh nhật của các nghệ sĩ trong tháng 6. Đây chắc chắn là một kỷ niệm khó quên với nữ ca sĩ trước khi lâm bồn.

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