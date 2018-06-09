Vừa mang thai con đầu lòng, Thanh Thảo đã đối xử với bé Jacky Minh Trí và con nuôi như thế này đây

Đầu năm 2012, em gái Thanh Thảo hạ sinh con trai đầu lòng với Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, em bé ra đời không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi Ngô Kiến Huy khẳng định không hề yêu Thụy Anh. Mặc dù đã xét nghiệm ADN, khẳng định đó là con mình nhưng nam ca sĩ nhất quyết không cưới mẹ bé trai làm vợ. Kể từ đó, Thanh Thảo nhận cháu ruột làm con và yêu thương như con đẻ. Để bù đắp cho con, Thanh Thảo đón bé trai sang Mỹ sống cùng, làm các thủ tục nhận nuôi hợp pháp, đồng thời ký giấy để lại toàn bộ tài sản cho bé trai khiến ai cũng bất ngờ.

Thụy Anh và bé Jacky Minh Trí - Ảnh: Internet

Những tưởng Thanh Thảo không muốn sinh con nên mới dành hết mọi thứ tốt nhất cho con nuôi. Tuy nhiên, mới đây ca sĩ "Búp Bê" đã báo tin mang thai ở tuổi 41 cùng chồng Việt kiều. Nhiều người nghĩ rằng, Thanh Thảo sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con ruột mà quên mất việc đối tốt với con nuôi như đã hứa.