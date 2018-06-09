Vừa mang thai con đầu lòng, Thanh Thảo đã đối xử với bé Jacky Minh Trí và con nuôi như thế này đây

Thanh Thảo khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ mối quan hệ với hai con nuôi giữa lúc đang mang thai con gái đầu lòng.
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Đầu năm 2012, em gái Thanh Thảo hạ sinh con trai đầu lòng với Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, em bé ra đời không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi Ngô Kiến Huy khẳng định không hề yêu Thụy Anh. Mặc dù đã xét nghiệm ADN, khẳng định đó là con mình nhưng nam ca sĩ nhất quyết không cưới mẹ bé trai làm vợ. Kể từ đó, Thanh Thảo nhận cháu ruột làm con và yêu thương như con đẻ. Để bù đắp cho con, Thanh Thảo đón bé trai sang Mỹ sống cùng, làm các thủ tục nhận nuôi hợp pháp, đồng thời ký giấy để lại toàn bộ tài sản cho bé trai khiến ai cũng bất ngờ.
Những tưởng Thanh Thảo không muốn sinh con nên mới dành hết mọi thứ tốt nhất cho con nuôi. Tuy nhiên, mới đây ca sĩ "Búp Bê" đã báo tin mang thai ở tuổi 41 cùng chồng Việt kiều. Nhiều người nghĩ rằng, Thanh Thảo sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con ruột mà quên mất việc đối tốt với con nuôi như đã hứa.
Tuy nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Từ sau khi mang bầu, Thanh Thảo lại càng yêu thương hai con của Thụy Anh nhiều hơn xưa (em gái Thanh Thảo đã sinh thêm con gái với chồng hiện tại). Nữ ca sĩ chia đều tình yêu cho em bé trong bụng và hai anh chị lớn. Mới đây, Thanh Thảo đăng tải khoảnh khắc "anh Hai" và "chị Ba" âu yếm nựng bụng bầu của mẹ khiến nhiều người thích thú.
"Hết anh Hai đến chị Ba ngày nào cũng nằm trên bụng mẹ nói chuyện với em bé. Anh Hai thì tự tay dán tường trang trí phòng cho em. Rồi có cái màn hát ầu ơ ầu ơ ru em ngủ. Mẹ chộp lén mấy cái khoảnh khắc này mà thấy thương gì đâu", Thanh Thảo viết.
Clip Thanh Thảo livestream