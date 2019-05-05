Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh nói chuyện khá căng thẳng giữa hai bên. Người phụ nữ cho rằng Thùy Tiên đã vay 1,5 tỷ đồng để thi “Hoa khôi Nam Bộ" nhưng đến nay vẫn không trả, còn người đẹp Thùy Tiên thì luôn miệng khẳng định cô bị lừa. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là người đẹp Nhân ái đã giật tờ giấy ghi nợ và xé nát. Sau đó, người phụ nữ này liền công khai tờ giấy ghi nợ có chữ ký và vân tay của cả 2 bên lên mạng xã hội, chứng minh Thùy Tiên từng vay 1,5 tỷ đồng từ năm 2017.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng tham gia cuộc thi “ Hoa Hậu Việt Nam 2018 ” và dừng chân tại top 5 cùng danh hiệu “Hoa hậu Nhân ái”. Trước nay, ấn tượng về Thùy Tiên trong lòng khán giả là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng. Thế nhưng mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cô tranh cãi, đôi co với chủ nợ đã khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng về sự việc này trên trang cá nhân. Cô cho biết tất cả chỉ là lừa đảo, bản thân cô và gia đình liên tục chịu sự đe dọa suốt những ngày qua: “Những tháng ngày vừa qua, Tiên và gia đình liên tục bị tấn công bằng điện thoại, tin nhắn, hăm dọa để đòi món nợ mà Tiên không hề nợ cách đây hơn 2 năm. Họ đã liên tục cho 'xã hội đen' uy hiếp tinh thần, cuộc sống, công việc của Tiên và gia đình”.

Bên cạnh đó, Thùy Tiên khẳng định món nợ 1,5 tỷ đồng không hề có thật. Còn về việc cô nóng nảy xé bản hợp đồng chỉ là do “bồng bột tuổi trẻ” nên không giữ được bình tĩnh: “Với những sự bồng bột của tuổi trẻ, Tiên đã không giữ được bình tĩnh nên có hành động xé văn bản như mọi người đã thấy. Tiên biết những người hâm mộ đã không chấp nhận được hành động này, khi bình tĩnh lại Tiên cũng không chấp nhận được mình và Tiên muốn xin lỗi tất cả”.

Thùy Tiên đang vô cùng lo sợ vì sự an toàn của bản thân và gia đình. Cô cho biết sẽ nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Bài đăng của Thùy Tiên trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thay vì an ủi và động viên Thùy Tiên trước “sóng gió” thì cư dân mạng lại đồng loạt chĩa mũi dùi vào Hoa hậu Nhân Ái và cho rằng cô giả tạo.

Một số bình luận của cư dân mạng:

“Có tật thì mới giật mình, không nợ thì không bao giờ có chuyện người ta tự bịa ra như vậy, không nợ mà sao phải xé giấy? Nợ không lo mà trả đi còn nói nhiều, nợ bao nhiêu tiền nó chưa đến tận nhà đánh cho là may chứ đe dọa thế đã là gì?”.

“Thấy cách ăn nói của bả cho dù không có nợ thì trong mắt người khác cũng chẳng phải người tốt lành gì, xé xong giấy nợ còn cười nhếch môi nữa thì ai yêu thương nổi”.

“Không nợ mà người ta đòi khống vậy, đe dọa vậy sao không báo công an đi”.

Cư dân mạng chỉ trích Thùy Tiên 'có nợ không trả' - Ảnh: FBNV

Hiện vụ lùm xùm này vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.