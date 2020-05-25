Bị tố ăn chơi không trả tiền, 'thánh chửi' Trang Trần thẳng tay trừng trị

Hậu trường 25/05/2020 13:55

Bị anti-fan đặt điều nói những lời không hay về mình, người mẫu Trang Trần trừng trị thích đáng kẻ vu khống làm gương.

Mới đây, trên fanpage chính thức, cựu người mẫu Trang Trần có màn đáp trả anti-fan vô cùng gay gắt. Theo đó, bà chủ quán bún đậu mắm tôm bị một nhân viên quán bar đặt điều nói xấu. Theo lời kể, đây là nơi Trang Trần hay lui tới những lúc rảnh rỗi. Người này vào tận trang cá nhân của "thánh chửi" và tố cô ăn chơi không chịu trả tiền.

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Người này vào tận trang cá nhân của Trang Trần để đặt điều nói xấu - Ảnh: FB

"Hôm nay tao cho mày biết cái tao dạy cho mày đó là nghỉ việc ngay lập tức và không lương biến khỏi Sài Gòn. Mày hiểu vì sao người ta yêu cầu mày về quê ngay không? Vì người ta hiểu tao sẽ tìm mày. Khi chúng mày vác mồm đi chơi xa thì phải chấp nhận giá phải trả. Tao không rảnh như tụi mày thấy trên mạng nhưng nếu là người thật là rất dễ tìm và xử lý vì tao không sai không gây sự...", không đôi co dài dòng, Trang Trần dùng biện pháp mạnh khiến người này bị đuổi việc.

Cô khiến những ai có ý định gây chuyện với mình phải dè chừng khi tuyên bố: "Nhắn gửi lời yêu thương: Khi tụi mày ghét ai đó hãy block và đừng để lại bất kì bình luận gì. Time đó kiếm tiền, ngủ sâu, làm chai bia cho nó xuân thì. Đừng bảo tao ác vì câu bình luận gây sức ép cho mày nghỉ việc bla bla... Hãy coi đây là vấp ngã và bài học. Đăng lên đây để mày nhớ đừng đụng chạm ai khi người ta không đá vào nồi cơm của nhà mày".

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Trang Trần còn chia sẻ đoạn tin nhắn xin lỗi của người xúc phạm mình và bị cô dằn mặt vô cùng gay gắt - Ảnh: FB

Siêu mẫu Trang Trần vốn nổi tiếng là người thẳng tính, không ngại va chạm với những kẻ động chạm đến mình. Cuối năm 2019, cô từng gây xôn xao dư luận khi tìm đến tận nhà người đặt điều nói xấu mình để đối chất.

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Ngay sau khi báo tin trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

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