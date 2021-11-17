Bị soi mói chuyện 'qua 2 lần đò', Tự Long nói một câu cực cao tay khiến antifan 'kém duyên' im bặt

Hậu trường 17/11/2021 06:45

Một khán giả đã để lại bình luận kém duyên, soi mói về đời tư của NS Tự Long.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, NS Tự Long tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bà xã là Minh Nguyệt. Vợ của nam nghệ sĩ hài là một giảng viên khoa sân khấu điện ảnh của ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.

Sau 6 năm kết hôn, vợ chồng Tự Long - Minh Nguyệt có với nhau 2 bé gái. Mới đây, một fanpage đã đăng tải những thông tin về nam nghệ sĩ và bày tỏ sự tự hào về thần tượng. Ngoài những thông tin cơ bản, bài đăng còn kèm theo hình ảnh gia đình hạnh phúc của "Táo Xã Hội". Thế nhưng, bất ngờ có một khán giả đã để lại bình luận kém duyên, soi mói về đời tư của anh.

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Tổ ấm hiện tại của Tự Long - Ảnh: FBNV
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Bài đăng trên một fanpage - Ảnh chụp màn hình

 

Một người bình luận: "Sao không thấy nói đến tiểu sử 2 vợ, lý do dẫn đến 2 vợ của nghệ sĩ hay là đang viết bút hết mực".

Ngay sau đó, Tự Long đã vào đáp trả người này: "Để bài khác vì bài này họ cũng tự vào facebook lấy ảnh ra viết thôi. Muốn biết lý do 2 vợ đơn giản thôi". Cách đáp trả khéo léo, thông minh của nghệ sĩ Tự Long khiến antifan im bặt.

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'Táo Xã Hội' đáp trả thâm thúy khiến antifan im bặt - Ảnh chụp màn hình

Cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng tinh tế của Tự Long đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Bên cạnh đó, CĐM cũng lên tiếng chỉ trích antifan kia vì đã soi mói chuyện đời tư của nghệ sĩ bằng những lời lẽ khó nghe, kém tinh tế.

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Nam nghệ sĩ hạnh phúc bên vợ và 2 con gái - Ảnh: Internet

 

Trước khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai, nghệ sĩ Tự Long từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Cặp đôi bén duyên từ khi còn là sinh viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh. 

Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long

Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long

Chứng kiến hôn nhân hạnh phúc của Tự Long, khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Tự Long vợ Tự Long Tự Long đáp trả antifan

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