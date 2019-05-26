Cô cho rằng nghệ sĩ làm lố thì cái họ nhận được là: "Biến mình thành món ăn giải trí cho số đông. Chẳng hạn như làm lố để rồi mọi người nhắc đến theo kiểu cợt nhả, chế giễu, nhưng lại nghĩ rằng đó là sự quan tâm của công chúng hay sẽ nổi tiếng nhanh hơn".

Sau Vũ Thu Phương thì Lý Nhã Kỳ là cái tên được nhắc đến nhiều giữa ồn ào Ngọc Trinh diện váy phản cảm tại LHP Cannes 2019. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn mới đây, người đẹp này có câu trả lời bị cho là đá xéo Ngọc Trinh khi được hỏi về việc nghệ sĩ mặc phản cảm tại sự kiện mang tầm quốc tế.

Vũ Khắc Tiệp viết: "Sao cô Nhàn vẫn ung dung vậy? Gần 50 tuổi rồi mà cứ hơn thua với đàn em. Năm nào Nhàn cũng lên báo đả kích một đàn em. Sống vậy khổ thế! Nói bạn ấy ăn chay đi". Phượng Chanel (sử dụng tài khoản Facebook Quách Ngọc Ngoan) cũng vào tiếp lời: "Tính xấu ăn gì vẫn xấu"; "Mà có làm gì cho đời đâu, đi từ thiện cũng loanh quanh vài xu rồi chụp hình gửi báo, Ngọc Trinh từ thiện mỗi tháng hàng trăm triệu có mấy khi nói gì đâu".

Ngay sau chia sẻ này, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel đã lên tiếng mỉa mai người có tên Nhàn (được biết, tên thật của Lý Nhã Kỳ là Trần Thị Thanh Nhàn).

Nhiều người cho rằng Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel đang mỉa mai Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FB

Trước những lời mỉa mai đầy ẩn ý, Lý Nhã Kỳ chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới nhất: "Tôi chưa nhắc đến tên của một cá nhân nào trong bài chia sẻ của mình. Việc lên tiếng của ai đó có chăng là sự nhạy cảm quá mức mà thôi. Tôi không quan tâm việc họ nói gì trên mạng xã hội, vì tôi đã qua cái tuổi ngáo đá và háo thắng để giành phần hơn về mình rồi".



Vũ Khắc Tiệp nhiều lần lên tiếng bênh vực khi 'gà cưng' bị dư luận chỉ trích - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, mỹ nhân phim "Kiều nữ và đại gia" đã đăng tải dòng trạng thái thẳng thắn nói về những chia sẻ gây bão nhiều ngày qua. Cô viết: "’Mọi người sẽ không quan tâm điểm xuất phát của bạn, họ sẽ quan tâm điểm đích đến của bạn’.

Kỳ không ngại và không che giấu mọi người điểm xuất phát năm đầu tiên của Kỳ đi Cannes là bằng vé tài trợ của hãng rượu. Và dĩ nhiên vé mời đó chỉ là vé khán giả, nhưng Kỳ đã cố gắng rất nhiều để năm sau và những năm kế tiếp trở thành khách mời chính thức của BTC, và Kỳ đã chinh phục được bản thân và đi được về điểm đích mà mình mong muốn trong 5 năm đi Cannes vừa qua. Bạn đừng ngại bị vấp ngã, quan trọng bạn có đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình và thay đổi nó không? Bài phỏng vấn này Kỳ thích vì đó là những câu trả lời thật của Kỳ khi nhìn lại chính mình trong chặng đường 5 năm ở Cannes".

Chia sẻ mới nhất của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FBNV

Cô tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi không phải thần thánh đến mức có khả năng mua BTC. Với cá nhân tôi thì 1 triệu USD là rất lớn, nhưng bỏ 1 triệu USD để có thể góp phần quảng bá được đất nước Việt Nam ở thế giới thì lại là rất nhỏ.

Làm gì được cho quê hương mình, tôi sẽ làm và không cần giải thích quá nhiều về hành động đó. Tôi chỉ thấy sau khi quảng bá Việt Nam trên thảm đỏ Cannes đã mang đến một hình ảnh rất tích cực. Các bạn đã biết ngôi sao Naomi đã qua Việt Nam và cô ấy yêu thích Việt Nam đến chừng nào".